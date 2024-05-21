Кто из граждан и бизнеса выиграет от налоговых изменений

Семьи с детьми и честный бизнес выиграют от новшеств налоговой системы

Tекст: Ольга Самофалова

В Госдуме прошло заседание экспертного совета комитета по бюджету и налогам, на котором обсуждали изменения в налоговое законодательство России. Министр финансов Антон Силуанов обозначил ключевые направления работы.

Во-первых, прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ) не затронет большинство россиян, только граждан с высокими доходами. Параметры налогообложения физлиц окончательно еще не определены. Во-вторых, дополнительные средства от возможного изменения НДФЛ пойдут на решение важнейших социальных проблем. И россияне «должны будут видеть, на что идут уплаченные ими дополнительные налоги».

В-третьих, выиграть от будущих изменений должны семьи с детьми – то есть те категории наших граждан, которые нуждаются в налоговой поддержке. В-четвертых, Минфин России предусмотрел налоговую амнистию для тех, кто откажется от дробления бизнеса и начнет работать «в белую». Наконец, налоговые изменения не должны затронуть 95% малых предприятий.

Минфин рассчитывает, что поправки будут приняты в весеннюю думскую сессию, то есть до конца июня или середины июля.

«Налоговая система в России долгие годы не менялась. Но сейчас есть вызовы и обязательства, которые требуют донастройки налоговой системы.

В частности, это рост оборонных расходов, а также дополнительные социальные обязательства, которые берет на себя государство к 2030 году: это строительство школ, детских садов, аварийного жилья, поддержка семей, материнства, детства, образования и т. д. Это серьезные дополнительные обязательства, размер которых составляет 8 трлн рублей, а бюджет у нас сейчас порядка 36 трлн рублей», – говорит президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

«Донастройка налоговой системы исходит из следующих принципов. Она должна быть более справедливой: у кого больше доходов, тот будет больше участвовать в формировании бюджета. Во-вторых, она должна поощрять тех, кто инвестирует в свои предприятия. В-третьих, разрыв между бедными и богатыми людьми и между бедными и богатыми регионами должен сокращаться», – говорит Калинин.

«Повышенные налоговые ставки для граждан с высоким уровнем дохода практиковали в СССР и в 1990-е годы в России. Но после перехода на плоскую шкалу налога стали активно обсуждать в начале XXI века необходимость внедрения прогрессивной системы налогообложения. Такая система применяется практически во всех развитых и крупных экономиках мира. Совершенствование налоговой системы именно сейчас позволит решить сразу несколько задач: снизить имущественное неравенство, удовлетворить общественный запрос на справедливость, увеличить поступления в бюджет и расширить возможности налогового стимулирования физических лиц», – считает Виктор Мачехин, ведущий научный сотрудник Лаборатории исследований налоговой политики Президентской академии РАНХиГС. В последние годы некоторые элементы прогрессивной системы налогообложения уже были внедрены. Сейчас действует двухступенчатый НДФЛ – к основной ставке в 13% была добавлена ставка в 15% для доходов физлиц свыше 5 млн рублей год.

«Новые изменения могут выглядеть как дополнения к действующим, например, при доходах свыше 12 млн рублей в год НДФЛ будут выплачивать по ставке в 17–20%.

Если доход физического лица будет превышать, скажем, 20–30 млн рублей в год, то ставка НДФЛ будет еще выше, например, 25%.

Для малообеспеченных граждан НДФЛ составляет 13% от дохода, и его могут снизить. Также необходимо проанализировать и уточнить параметры годового дохода гражданина, при котором ставка НДФЛ будет повышена, так как в условиях высоких темпов инфляции и роста реальных доходов населения они тоже должны ежегодно меняться», – рассуждает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, добавляя, что в целом прогрессивная шкала налогообложения логична, ее давно уже практикуют в европейских странах, особенно в Скандинавии.

«Опора России» обеспокоена, чтобы при повышении доходов на НДФЛ не перегнули палку. Малый бизнес серьезно обелился в последнее время и незачем его зарплаты опять выталкивать в серую зону. При повышении налога на прибыль мы бы хотели, чтобы заработали налоговые инвестиционные вычеты, которые сейчас работают слабо. Плюс чтобы они были не только за счет региональной части, но и за счет федеральной части бюджета. Наконец, мы считаем, что налог на профессиональный доход должен оставаться без изменений до 2028 года, как было обещано», – говорит Калинин.

Налоговую амнистию для тех, кто откажется от дробления бизнеса, бизнес, конечно, поддерживает. «Есть поручение президента, и люди ждут этого, так как нет даже такого понятия, как дробление бизнеса, и, соответственно, многие ходят под риском, что будет применено доначисление налогов за злоупотребление налоговыми льготами», – поясняет Калинин.

Наконец, Антон Силуанов предвосхитил предложение «Опоры России», заявив о том, что изменение ставок не коснется 95% малого бизнеса. Калинин поясняет, что фактически речь идет о микробизнесе: в России насчитывается уже почти 6 млн таких микропредприятий, где часто работают один-три человека и оборот не превышает 60 млн рублей в год. Им и так придется платить больше социальных взносов из-за повышения МРОТ, добавляет собеседник.

По словам Калинина, в целом важно, что изменения налоговой системы будут приняты в весеннюю сессию, то есть до 8 августа, чтобы осенью можно было спокойно сформировать бюджет на три года и чтобы бизнес понимал, какая налоговая нагрузка его ждет. Плюс важно, что эти изменения будут зафиксированы на шесть лет и не будут меняться до 2030 года.

«Новые изменения в налоговой системе должны помочь тем, кто честно развивает свой бизнес, вкладывается в развитие новых технологий, вкладывается в повышение зарплат своих сотрудников, вкладывается в свои территории, где он живет и работает, вкладывается в социально значимые проекты», – заявил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин в ходе заседания экспертного совета комитета по бюджету и налогам Госдумы.

А вот проиграют от новой налоговой системы те, кто «ищет лазейки, нарушает здоровую конкуренцию, не платит налоги, создавая себе искусственно конкурентные преимущества», те компании, «кто прибыль формирует здесь, а потом ее уводит в офшоры зарубежные».

В четверг на этой неделе состоятся парламентские слушания, затем Госдума внесет законопроект, а конкретные параметры, полагает Калинин, скорее всего, будут еще обсуждаться на Петербургском экономическом форуме.

На ваш взгляд В случае увеличения налогов для богатых в России, куда в первую очередь должны пойти дополнительные доходы? Медицина

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