Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?14 комментариев
Минфин предложил отказавшимся от налоговой оптимизации компаниям амнистию
Министерство финансов РФ готово предоставить амнистию компаниям, решившим отказаться от схем налоговой оптимизации, заявил глава ведомства Антон Силуанов на заседании экспертного совета комитета по бюджету и налогам Госдумы.
«Одновременно будет предусмотрена амнистия для тех налогоплательщиков, которые готовы начать работать вбелую и отказаться от схем оптимизации продления бизнеса и так далее», – подчеркнул Силуанов, передает ТАСС.
По словам министра финансов, необходимо создать стимулы для роста и развития малого бизнеса.
Силуанов предлагает донастроить действующий спецрежим для малого бизнеса так, чтобы изменения не коснулись 95% таких предпринимателей, но при этом, чтобы компании, созданные для оптимизации налогообложения путем дробления крупного бизнеса, платили справедливые налоги.
Ранее Минфин призвал устранить схемы оптимизации в НДФЛ и в интернет-торговле.