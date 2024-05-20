Минфин предложил отказавшимся от налоговой оптимизации компаниям амнистию

Tекст: Елизавета Шишкова

«Одновременно будет предусмотрена амнистия для тех налогоплательщиков, которые готовы начать работать вбелую и отказаться от схем оптимизации продления бизнеса и так далее», – подчеркнул Силуанов, передает ТАСС.

По словам министра финансов, необходимо создать стимулы для роста и развития малого бизнеса.

Силуанов предлагает донастроить действующий спецрежим для малого бизнеса так, чтобы изменения не коснулись 95% таких предпринимателей, но при этом, чтобы компании, созданные для оптимизации налогообложения путем дробления крупного бизнеса, платили справедливые налоги.

Ранее Минфин призвал устранить схемы оптимизации в НДФЛ и в интернет-торговле.