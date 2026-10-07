Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.2 комментария
Суд отложил рассмотрение кассации Euroclear по иску Сбербанка на 28 млрд рублей
Арбитражный суд Московского округа перенес на 18 ноября рассмотрение кассационной жалобы бельгийского депозитария Euroclear на решение о взыскании около 28 млрд рублей в пользу Сбербанка.
Судебное заседание по кассационной жалобе Euroclear Bank на взыскание с него более 310,2 млн долларов, 5,1 млн фунтов стерлингов и 4,6 млн евро отложено на 18 ноября, передает РИА «Новости».
Бельгийский банк просит пересмотреть решения нижестоящих инстанций, которые удовлетворили иск Сбербанка о взыскании убытков в размере выплат дохода по заблокированным из-за санкций ценным бумагам российских компаний, а также упущенной выгоды.
Представители Euroclear просили отклонить иск, указывая, что истец получает причитающиеся средства по указу президента России, и удовлетворение требований приведет к необоснованному обогащению. В апелляционной инстанции Сбербанк отказался от части требований в связи с частичным погашением долга, после чего решение вступило в силу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд отложил рассмотрение кассации Euroclear по иску Сбербанка.
Летом бельгийский депозитарий оспорил взыскание около 26,8 млрд рублей.
В прошлом году суд удовлетворил иск Генпрокуратуры по изъятию украинского дочернего предприятия Сбербанка.