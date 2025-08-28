Сможет Трамп, выражаясь вульгарно, прогнуть норвежцев на "нобелевку" или нет? Нобелевская премия мира – это актив Запада в мировой политике, и поэтому так увлекательно выглядит схватка за него.0 комментариев
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры по изъятию украинской «дочки» Сбербанка
Арбитражный суд Московской области полностью поддержал требования Генпрокуратуры о взыскании убытков с украинских госструктур и двух американских банков по делу Сбербанка.
Решение о полном удовлетворении иска Генпрокуратуры РФ к украинским госструктурам и американским банкам вынес Арбитражный суд Московской области, передает РИА «Новости».
Заседание по делу продолжалось около четырех часов и проходило в закрытом режиме. В карточке дела указано, что суд удовлетворил иск полностью, однако детали решения не разглашаются.
Иск был подан в сентябре 2024 года к Совету национальной безопасности и обороны Украины, Национальному банку Украины, госпредприятию «Национальный фонд инвестиций Украины», а также к американским финансовым организациям Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank. Предметом иска стало возмещение убытков, нанесенных экспроприацией дочерней структуры Сбербанка на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Подмосковья арестовал средства Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank в российских банках «Ситибанк» и «Дж. П. Морган Банк Интернешнл». Сумма арестованных средств составила 372 млн долларов, что соответствует объему средств на корреспондентских счетах МРБ в этих американских банках. Генпрокуратура России потребовала обратить в пользу Сбербанка около 6,3 млрд рублей, находящихся на счету Bank of New York Mellon в «Ситибанке». Для возмещения оставшейся части ущерба планируется использовать средства JP Morgan Chase Bank, размещенные в его российской дочерней структуре.