В Чернигове во время воздушной тревоги прогремел взрыв

Украинский омбудсмен Ивановская: Дети Львова переходят на русский язык

Tекст: Антон Антонов

По словам Ивановской, нейролингвисты должны изучить специфику и структуру русского языка. «Потому что, замечали ли вы, например, такую закономерность, что мы действительно легко усваиваем русский», – заявила Ивановская.

По ее словам, когда во Львов переезжают русскоязычные дети, «дети Львова начинают разговаривать по-русски, а не наоборот», пишут украинские СМИ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Ивановская пожаловалась на свою дочь за ведение блогов на русском языке. Ивановская отметила, что подростки на Украине предпочитают разговаривать между собой на русском языке.

