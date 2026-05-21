Клонированная корова в Краснодарском крае впервые принесла потомство

Tекст: Дарья Григоренко

Животное принесло здоровое потомство естественным путем. Телочка весом 39 килограммов получила имя Дарена, передает РИА «Новости».

«В группе компаний «Прогресс Агро» произошло событие, которое в мире биотехнологий называют важным подтверждением теории: клонированная корова по кличке Звездочка принесла здоровое потомство естественным путем», – сообщили представители предприятия. Беременность и роды прошли без осложнений. Сейчас новорожденный теленок активно развивается наравне со своими ровесниками.

Сама Звездочка является точной генетической копией рекордсменки, дававшей до 18 тонн молока за одну лактацию. Лабораторные исследования показали, что молоко клонированного животного соответствует высшему сорту и ничем не уступает обычному. Продуктивность молодой матери уже достигла выдающихся показателей ее предшественницы.

Успешное рождение теленка окончательно подтвердило способность клонов к нормальному размножению. Руководитель компании Денис Серпицкий отметил, что полученные результаты помогут сберечь ценные генотипы высокопродуктивного скота и улучшить качество стада. Сейчас ученые хранят сотни эмбрионов Звездочки и работают над клонированием двух быков-производителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной 2024 года кубанские специалисты впервые клонировали корову с рекордными показателями надоев.

Позже российские ученые создали отечественную систему анализа генома сельскохозяйственных животных.

В Японии для медицинских целей запланировали открытие фермы по разведению генетически модифицированных свиней.