Российские аграрии получили импортозамещенную систему исследования ДНК животных

Tекст: Елизавета Шишкова

Специалисты Курчатовского геномного центра НИЦ «Курчатовский институт» создали систему исследования генома сельскохозяйственных животных, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Благодаря этому решению фермы смогут совершенствовать селекционные качества поголовья и контролировать здоровье животных собственными силами, не прибегая к зарубежным технологиям. Руководитель центра Максим Патрушев отметил, что новая система обеспечивает независимость российских хозяйств от иностранных компаний.

Патрушев подчеркнул: «Мы разработали новую алгоритмическую методологию, которую можно использовать в любом центре, располагающем оборудованием для полногеномного секвенирования. В России их десятки. Она позволяет получать гораздо больше данных, что способствует развитию новых подходов в животноводстве. При этом стоимость такой процедуры, а значит и стоимость производства свинины, в случае проведения исследований в России снижается».

Генотипирование занимает важное место в комплексной оценке племенной ценности животных, которую регулярно проводят российские селекционно-генетические центры и мясопроизводители. В частности, анализ по свиньям охватывает более 100 показателей, влияющих на здоровье, скорость набора веса и качество мяса. Такая система также поможет совершенствовать корма и методы содержания скота.

Кроме улучшения пород и контроля здоровья, российские ученые рассматривают возможность создания свинины, обогащенной легкоусвояемым железом и другими полезными веществами. Патрушев добавил, что селекционные методы уже позволяют изменять пищевую ценность мяса, а, например, производство постной свинины приведет к удорожанию мяса из-за снижения скорости набора веса у менее жирных пород.