Париж осудил предложение Италии Макрону надеть каску и поехать на Украину

Франция выразила послу Италии Д'Алессандро недовольство словами Сальвини о Макроне

Tекст: Антон Антонов

Сальвини так отреагировал на заявление Макрона об отправке на Украину европейских войск в рамках гарантий безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

Дипломатические источники заявили, что французская сторона назвала подобные заявления не соответствующими атмосфере доверия между двумя странами. Послу сказали, что заявление Сальвини идет вразрез с последними «событиям в двусторонних отношениях, которые выявили сильное сближение позиций двух стран, в частности в отношении непоколебимой поддержки Украины».

Сальвини также подчеркивал, что Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не должны препятствовать усилиям, направленным на мирное урегулирование ситуации на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Италии Джорджа Мелони также отвергла инициативу Макрона об отправке миротворцев ЕС на Украину и предупредила о возможных опасных последствиях. Макрон предложил, чтобы будущее соглашение о мире с Россией предусматривало создание мощной армии на Украине без ограничений по численности и вооружениям. Глава МИД России Сергей Лавров назвал позицию Макрона по ситуации на Украине авантюрной и конфронтационной.