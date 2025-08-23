  • Новость часаПарламент Республики Сербской назначил референдум по мандату Додика
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев В чем интерес Трампа на Украине

    Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России усилить позиции в Центральной Азии

    Разговоры о конкуренции за Центральную Азию нередко сводятся к метафоре «большой игры» или «новой большой игры» – геополитического клише из XIX века. Для конструктивного диалога с регионом России необходимо отказаться от этого взгляда.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вслед за БПЛА стартовала эра морских дронов

    Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.

    23 августа 2025, 06:15

    Париж осудил предложение Италии Макрону надеть каску и поехать на Украину

    Франция выразила послу Италии Д'Алессандро недовольство словами Сальвини о Макроне

    Tекст: Антон Антонов

    Париж вызвал посла Италии Эмануэлу Д'Алессандро после резкого заявления вице-премьера Маттео Сальвини, который предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону надеть каску и лично отправиться на Украину, сообщает Agence France-Presse.

    Сальвини так отреагировал на заявление Макрона об отправке на Украину европейских войск в рамках гарантий безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    Дипломатические источники заявили, что французская сторона назвала подобные заявления не соответствующими атмосфере доверия между двумя странами. Послу сказали, что заявление Сальвини идет вразрез с последними «событиям в двусторонних отношениях, которые выявили сильное сближение позиций двух стран, в частности в отношении непоколебимой поддержки Украины».

    Сальвини также подчеркивал, что Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не должны препятствовать усилиям, направленным на мирное урегулирование ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Италии Джорджа Мелони также отвергла инициативу Макрона об отправке миротворцев ЕС на Украину и предупредила о возможных опасных последствиях. Макрон предложил, чтобы будущее соглашение о мире с Россией предусматривало создание мощной армии на Украине без ограничений по численности и вооружениям. Глава МИД России Сергей Лавров назвал позицию Макрона по ситуации на Украине авантюрной и конфронтационной.

    22 августа 2025, 07:09
    Bloomberg: Слова Лаврова о гарантиях безопасности Украины напугали ЕС
    Bloomberg: Слова Лаврова о гарантиях безопасности Украины напугали ЕС
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова по гарантиям безопасности для Украины вызвали опасения европейских чиновников относительно дальнейших переговоров с США, сообщили источники.

    В Европе считают, что комментарии Лаврова по гарантиям безопасности для Украины могут негативно отразиться на перспективах переговоров между Россией и США, передает РБК со ссылкой на Bloomberg.

    После заявлений министра по вопросу гарантий в переговорах «возникла трещина». Европейские чиновники полагают, что Москва может попытаться убедить Вашингтон отказаться от предоставления гарантий Киеву и склонить к переговорам на более низком уровне.

    Источник агентства среди европейских дипломатов отметил, что слова Лаврова расцениваются как попытка затормозить процесс урегулирования через посредничество США. Министр иностранных дел России ранее говорил, что любые гарантии для Украины должны разрабатываться на принципе неделимости безопасности и распространяться на соседние страны.

    Ранее Лавров указывал, что действия так называемой «коалиции желающих» подрывают положительную динамику в украинском урегулировании. Он также подчеркивал неприемлемость для Москвы нахождения иностранных военных сил на территории Украины.

    22 августа 2025, 15:05
    Лавров: Зеленский отказался от всех ключевых предложений Трампа по Украине
    Лавров: Зеленский отказался от всех ключевых предложений Трампа по Украине
    @ Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне отверг все предложения президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине, которые американский лидер считает важными, включая отказ от членства в НАТО.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью каналу NBC сообщил, что Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне отверг все предложения президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине. Лавров отметил, что американская сторона настаивала на ряде принципов, в частности, на отказе от членства в НАТО и обсуждении территориальных вопросов, однако Зеленский, по его словам, ответил отказом на все эти предложения, передает ТАСС.

    После переговоров с Владимиром Путиным Дональд Трамп встретился в Вашингтоне с Зеленским и лидерами Евросоюза. По итогам встречи Трамп заявил, что Франция, Германия и Британия выразили желание разместить свои войска на территории Украины, однако он отметил, что при его президентстве американские войска там находиться не будут.

    Ранее Лавров заявил, что действия так называемой коалиции желающих направлены на подрыв положительного движения в вопросе украинского урегулирования.

    Лавров также отметил, что риторика Зеленского по возможной встрече с Путиным не способствует реальному урегулированию ситуации, а используется как медийный ход. Газета ВЗГЛЯД писала, почему Трамп проявляет интерес к ситуации на Украине.

    22 августа 2025, 19:15
    Лавров поставил Зеленского на место

    «Как мы можем встречаться с человеком, который притворяется лидером?» Этим риторическим вопросом глава МИД РФ Сергей Лавров дал понять, что личная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским пока не назначена, что бы ни утверждали в Киеве и Вашингтоне.

    22 августа 2025, 15:55
    Уничтожена причастная к атаке на генерала Абачева группа ССО Украины

    Причастная к атаке на генерала Абачева группа ССО уничтожена в Сумской области

    Уничтожена причастная к атаке на генерала Абачева группа ССО Украины
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Сумской области была уничтожена группа ССО Украины, которая, как предполагается, причастна к атаке на Героя России генерал-лейтенанта Эседуллу Абачева, сообщили силовики.

    Группа 140-го центра сил специальных операций ВСУ была ликвидирована в Сумской области, передает ТАСС.

    В состав группы входил командир Илья Билык с позывным «Голландец», старший оператор БПЛА Станислав Яворский с позывным «Борат» из Калуша Ивано-Франковской области, оператор БПЛА Юрий Шевчук с позывным «Джулиан» и боец с позывным «Сириус».

    По данным собеседника агентства, уничтожение произошло 17 августа. Собеседник агентства отметил, что эта группа могла быть причастна к атаке на Героя России генерал-лейтенанта Эседуллу Абачева.

    Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что Абачев получил ранение в одном из приграничных районов в зоне спецоперации на Украине.

    22 августа 2025, 12:09
    Bloomberg обвинило Россию в привлечении молодых африканок к производству боевых дронов в Татарстане
    Bloomberg обвинило Россию в привлечении молодых африканок к производству боевых дронов в Татарстане
    @ alabuga.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Власти ЮАР начали расследовать возможное привлечение молодых африканских женщин на предприятия по производству дронов в индустриальной зоне Татарстана, сообщает Bloomberg.

    Южноафриканское правительство приступило к расследованию деятельности российских компаний, которые якобы набирают молодых африканок для работы в Татарстане, передает Bloomberg. Один из главных рекрутеров, как отмечает агентство, – особая экономическая зона «Алабуга», где производят военные беспилотники.

    В мае местное отделение BRICS Women’s Business Alliance подписало соглашение о поставке 5,6 тыс. работников для компаний «Алабуга» и Etalonstroi Ural в 2025 году. Ранее в соцсетях распространялись объявления о вакансиях для женщин 18–22 лет на строительные и сервисные должности.

    Некоторые африканские работницы сообщили, что якобы их приглашали на работу под предлогом стандартных вакансий, а по прибытии отправляли собирать дроны-камикадзе Shahed 136, о чем говорится в исследованиях, в том числе Института науки и международной безопасности (ISIS).

    Представители «Алабуги» на публичных мероприятиях отвергают подобные обвинения и заявляют, что африканок не отправляют на производство дронов.

    Южноафриканский департамент международных отношений сообщил о расследовании,  подчеркнув, однако, что пока не располагает доказательствами нарушений, но отмечает обеспокоенность из-за масштабного набора молодежи фирмой «Алабуга». В министерстве по делам женщин ЮАР также отвергли связь с программой.

    По данным компании, к середине 2024 года из 182 новых сотрудников только шесть были из Южной Африки. В самой Южной Африке безработица среди женщин младше 34 лет превышает 48%, и подобные программы воспринимаются как шанс на стабильную работу, несмотря на риски.

    Ранее во время атаки беспилотников на ОЭЗ «Алабуга» пострадали граждане девяти стран. Большинство пострадавших оказались гражданами стран Африки, еще один был гражданином Киргизии.

    Украина обвинила Китай в помощи России по производству беспилотников. Китай отрицал свое участие в таких поставках.

    22 августа 2025, 16:55
    Еврокомиссия раскрыла траты ЕС на Украину с начала СВО

    Еврокомиссия с начала СВО потратила на Украину 168,9 млрд евро

    Еврокомиссия раскрыла траты ЕС на Украину с начала СВО
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Общий объем финансовой поддержки Украины со стороны Евросоюза с начала спецоперации составил 168,9 млрд евро, включая военные поставки, сообщила Еврокомиссия (ЕК).

    Евросоюз с начала спецоперации на Украине предоставил финансовую помощь на сумму 168,9 млрд евро, передает ТАСС. Об этом сообщила Еврокомиссия, уточнив, что указанные средства поступили как от общего бюджета ЕС, так и от стран-членов объединения.

    Из этой суммы 59,6 млрд евро были направлены на закупку вооружений для поддержки боеспособности Украины. Еврокомиссия уточнила, что часть этих средств потрачена на двусторонние поставки, а остальная доля – через механизм Европейского фонда мира.

    Общий пакет поддержки охватывает как военную, так и экономическую и гуманитарную помощь, которую предоставили страны Евросоюза с момента начала спецоперации на Украине.

    Ранее Еврокомиссия перевела на Украину 1 млрд евро из доходов от российских активов.

    22 августа 2025, 19:12
    Сийярто назвал сроки ремонта нефтепровода «Дружба»

    Сийярто: Ремонт нефтепровода «Дружба» после удара займет не менее пяти дней

    Сийярто назвал сроки ремонта нефтепровода «Дружба»
    @ Виктор Драчев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Восстановительные работы на поврежденном участке трубопровода затянутся из-за применения Украиной ракет при последней атаке, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    Работы по восстановлению нефтепровода «Дружба» займут не менее пяти дней, передает ТАСС. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что после телефонного разговора с первым заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным стороны обсудили итоги атаки, нанесенной Украине с применением как ракет, так и беспилотников.

    Он отметил, что последствия удара оказались значительно тяжелее, чем ранее, поскольку были использованы не только беспилотные летательные аппараты, но и ракеты.

    «Российский коллега заверил, что они стремятся восстановить транспортный маршрут как можно быстрее, но эти работы займут не менее пяти дней», – отметил Сиярто.

    Ранее сообщалось, что российская сторона прикладывает максимум усилий для скорейшего возобновления работы нефтепровода, однако повреждения требуют серьезных ремонтных работ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты отметили, что действия Украины против нефтепровода «Дружба» направлены на то, чтобы Венгрия и Словакия стали более сговорчивыми.

    Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко потребовал от МИД страны вызвать украинского посла из-за ударов по нефтепроводу. Дональд Трамп выразил недовольство действиями Киева против нефтяной инфраструктуры, которая соединяет Россию с Венгрией и Словакией.

    22 августа 2025, 09:09
    ВСУ нанесли новый удар по нефтепроводу «Дружба»

    Сийярто: ВСУ нанесли новый удар по нефтепроводу «Дружба»

    ВСУ нанесли новый удар по нефтепроводу «Дружба»
    @ Ovsyannikova Yulia/Keystone Press Agency/Global Look

    Tекст: Вера Басилая

    Нефтепровод «Дружба» вновь подвергся нападению со стороны Вооруженных сил Украины, после чего поставки нефти из России в Венгрию были прекращены, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто сообщил, что нефтепровод «Дружба» вновь подвергся нападению со стороны Вооруженных сил Украины, после чего поставки нефти из России в Венгрию были прекращены. Сийярто уточнил, что удар произошел ночью на российско-белорусской границе и стал уже третьей подобной атакой за короткое время, передает ТАСС.

    Он заявил, что считает действия Киева очередной атакой на энергетическую безопасность Венгрии и попыткой вовлечь страну в конфликт.

    По его словам, Будапешт не поддастся этим попыткам и продолжит отстаивать свои национальные интересы, а также поддерживать мирные инициативы.

    Ранее на этой неделе Украина нанесла удары беспилотниками по инфраструктуре нефтепровода «Дружба». Российские специалисты провели ремонт нефтепровода. Позже поставки нефти были восстановлены.

    Венгрия назвала действия Украины «возмутительными и неприемлемыми» и допустила возможность прекращения экспорта электроэнергии на Украину.

    22 августа 2025, 15:28
    Лавров: Встреча Путина и Зеленского не запланирована

    Лавров заявил об отсутствии планов о встрече Путина и Зеленского

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что встреча между президентами России и Украины возможна только при наличии конкретной и проработанной повестки.

    Встреча между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским пока не планируется, заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире канала NBC News.

    По словам министра, «встреча не запланирована». Он также отметил: «Путин готов встретиться с Зеленским, если бы повестка для саммита была подготовлена. Эта повестка совсем не готова». Лавров подчеркнул, что без четкой договоренности по содержанию саммита организация встречи невозможна, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский сообщил о согласовании состава американской делегации для потенциальных переговоров с Россией.

    Белый дом заявил о начале активной координации между США, Россией и Украиной для подготовки встречи Путина и Зеленского.

    Лавров подчеркнул необходимость особой подготовки контактов лидеров по Украине.

    22 августа 2025, 12:34
    Российские войска освободили Катериновку, Владимировку и Русин Яр в ДНР
    Российские войска освободили Катериновку, Владимировку и Русин Яр в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки за минувшие сутки продвинулись вглубь обороны противника, освободив Катериновку, а группировка «Центр» освободила Владимировку и Русин Яр в Донецкой народной республике (ДНР).

    Южная группировка за минувшую неделю также освободила Александро-Шультино в ДНР. Было нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За прошедшую неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1610 военнослужащих, семь бронемашин, в том числе американские бронетранспортер М113, два MaxxPro и бронемашина HMMWV.

    Уничтожены 18 орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 17 складов с боеприпасами, горючим и материальными средствами.

    Подразделения группировки «Центр» за последнюю неделю также освободили населенные пункты Сухецкое и Панковку в ДНР. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, егерской, трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Противник при этом потерял до 2840 военнослужащих, два танка, 30 бронемашин, включая три американских бронетранспортера М113 и четыре турецких бронеавтомобиля Kirpi, а также 19 орудий полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    В течение недели подразделения группировки «Север» в Сумской области нанесли поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, четырех механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны.

    За неделю в зоне ответственности группировки потери ВСУ составили свыше 1120 военнослужащих, три танка, 23 бронемашины. Уничтожены 26 орудий полевой артиллерии, три станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 41 склад боеприпасов, горючего и матсредств.

    Между тем подразделения группировки «Запад» на неделе освободили Колодези в ДНР. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны.

    Противник при этом потерял более 1650 военнослужащих, пять танков, в том числе три немецких танка Leopard, 28 бронемашин. Уничтожены 11 орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО «Град», 39 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 35 складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    За прошедшую неделю подразделения группировки «Восток» в результате решительных действий освободили Вороное и Новогеоргиевку в Днепропетровской области.

    Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 1,6 тыс. военнослужащих, пять танков, 25 бронемашин, 15 орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ и три склада матсредств.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны и теробороны.

    Противник потерял более 555 военнослужащих, пять бронемашин, включая три американских бронеавтомобиля HMMWV, 15 орудий полевой артиллерии, в том числе две американские 155-мм гаубицы М777. Уничтожены 46 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 30 складов с боеприпасами, горючим и матсредствами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Александро-Шультино к югу от Константиновки. За день до этого они освободили днепропетровскую Новогеоргиевку, Сухецкое и Панковку в ДНР. А ранее российские войска освободили Колодези в ДНР и Вороное в Днепропетровской области.

    22 августа 2025, 11:47
    ВС России ударом ФАБ-3000 уничтожили штаб бригады ВСУ в Харьковской области
    ВС России ударом ФАБ-3000 уничтожили штаб бригады ВСУ в Харьковской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Трехтонная авиабомба ФАБ-3000 полностью разрушила штаб 77-й бригады ВСУ, находившийся в подвале школы в селе Лесная Стенка в Харьковской области.

    Российские военные уничтожили штаб и командование 77-й аэромобильной бригады ВСУ в Харьковской области ударом фугасной авиабомбы ФАБ-3000, передает Lenta.ru. По данным Telegram-канала Shot, штаб бригады располагался в подвале школы в селе Лесная Стенка.

    Сообщается, что удар был нанесен накануне около пяти вечера. В результате атаки ликвидированы не менее 50 украинских военных – примерно 30 из них погибли сразу, остальные оказались под завалами. Среди гражданского населения пострадавших нет.

    Ранее российские войска сбросили ФАБ-3000 и ФАБ-500 на пункты временной дислокации ВСУ в Константиновке и селе Гремяч.

    Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Чугуеве Харьковской области.

    Российские военные нанесли удары по ключевым позициям ВСУ и нацгвардии в Донбассе с применением авиабомб ФАБ и управляемых ракет.

    ВКС России поразили пункты ВСУ и склад БПЛА в ДНР и Черниговской области.

    В ночь на четверг ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям ВПК Украины и энергетическим объектам, обеспечивавшим их работу.

    22 августа 2025, 13:30
    Рар: Большинство стран ЕС поддерживает удары Украины по «Дружбе»

    Политолог Рар: Большинство стран ЕС поддерживает удары Украины по «Дружбе»

    Рар: Большинство стран ЕС поддерживает удары Украины по «Дружбе»
    @ Александр Саверкин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    ЕС занимает сторону Киева, а не венгров и словаков. Стоит ожидать, что Брюссель активизирует работу по изобретению механизмов для принятия решений внутри Совета Евросоюза квалифицированным большинством, а не единогласно, как это есть сейчас, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее Венгрия и Словакия призвали ЕК заставить Украину прекратить удары по «Дружбе».

    «Украина объясняет атаки на нефтепровод «Дружба» попыткой отрезать российские войска на фронте от всякого рода ресурсного снабжения. В большинстве стран ЕС действия украинской стороны поддерживают. Исключение – те, кто еще зависит от нефти из России», – говорит германский политолог Александр Рар.

    Он напомнил, что Брюссель оказывает давление на европейские государства, чтобы те полностью прекратили закупки российских энергоносителей к 2028 году. «Евробюрократы признают, что такой шаг будет сложным для Европы. Но их главная задача – разрушить российскую экономику, чтобы таким образом остановить конфликт», – уточнил собеседник.

    «Отдельные политики, например, из Венгрии или Словакии, хватаются за голову, а американские нефтебароны чешут руки», – указал эксперт. Причем ЕС занимает сторону Украины (против России), а не венгров и словаков. «Более того, на этом фоне Брюссель начинает изобретать механизмы для принятия решений внутри Совета Евросоюза квалифицированным большинством, а не единогласно, как это есть сейчас», – заключил Рар.

    Ранее Будапешт и Братислава обратились в Еврокомиссию с призывом заставить Украину прекратить удары по нефтепроводу «Дружба». В письме глав МИД двух стран Петера Сийярто и Юрая Бланара говорится, что из-за атаки в ночь на 22 августа поставки нефти «могут быть остановлены минимум на пять дней». «Без этого трубопровода безопасное снабжение наших стран [нефтью] просто невозможно», – следует из документа.

    В письме Сийрято и Бланар упомянули заявление ЕК от 27 января 2025 года. В нем говорилось, что «целостность энергетической инфраструктуры, снабжающей государства – члены ЕС, является вопросом безопасности» объединения. Министры двух стран призвали страны Евросоюза соблюдать свои обязательства по обеспечению поставок энергоресурсов.

    «Было бы хорошо, если бы в Брюсселе наконец поняли, что они – Европейская комиссия, а не комиссия по Украине!» – подчеркнул Сийярто. В пятницу он сообщил, что нефтепровод «Дружба» вновь подвергся нападению со стороны ВСУ – «уже в третий раз за короткий период». По его словам, удар был нанесен по инфраструктуре трубопровода «на российско-белорусской границе».

    Министр экономики Словакии Дениса Сакова также подтвердила, что на нефтепровод совершена атака. «Очередная атака на трубопровод «Дружба» возле белорусской границы... Выясняем масштабы ущерба», – написала она, передает РИА «Новости».

    В начале этой недели Украина уже наносила удары беспилотниками по «Дружбе». Поставки нефти были возобновлены только три дня назад, 19 августа. Сийярто тогда поблагодарил заместителя министра энергетики России Павла Сорокина за оперативный ремонт поврежденной инфраструктуры.

    Будапешт характеризовал действия Киева как «возмутительные и неприемлемые» и дал понять, что может прекратить экспорт электроэнергии в эту страну. Отметим, Венгрия и Словакия являются главными поставщиками как газа, так и электроэнергии, спрос на которые со стороны Украины только растет. Однако эксперты сомневаются, что эти страны Восточной Европы пойдут на жесткий ответ. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется этот конфликт.

    22 августа 2025, 16:34
    Парламент Словакии потребовал вызвать посла Украины из-за атак ВСУ на «Дружбу»

    Вице-спикер парламента Словакии потребовал вызвать посла Украины после атаки

    Парламент Словакии потребовал вызвать посла Украины из-за атак ВСУ на «Дружбу»
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко выступил с требованием к МИД страны вызвать украинского посла в ответ на удары по нефтепроводу «Дружба».

    Вице-спикер парламента Словакии, лидер партии SNS Андрей Данко призвал министра иностранных дел страны Юрая Бланара немедленно вызвать посла Украины, передает РИА «Новости».

    Поводом стали новые атаки ВСУ по нефтепроводу «Дружба», в результате которых Словакия и Венгрия столкнулись с перебоями в поставках нефти.

    Министр экономики Словакии Дениса Сакова ранее сообщила о повторной атаке на нефтепровод, после чего оператор Transpetrol подтвердил прекращение поступления нефти по этому маршруту. Словакия и Венгрия уже обратились в Еврокомиссию с жалобой, требуя гарантий безопасности поставок.

    «Призываем министра иностранных дел Словакии Юрая Бланара, чтобы срочно вызвал посла Украины и решительно сказал ему, что они наносят ущерб нашим интересам. Верю, что, если это будет продолжаться, Словакия прекратит любую помощь Украине», – заявил Данко в своем видеообращении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил возмущение атаками Киева на нефтяную инфраструктуру, связывающую Россию с Венгрией и Словакией.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что удары по нефтепроводу «Дружба» со стороны Украины наносят ущерб Венгрии и Словакии, а не России.

    Брюссель в нынешней ситуации занимает сторону Киева, а не Венгрии и Словакии, и может активизировать введение решений в Совете Евросоюза квалифицированным большинством.

    22 августа 2025, 08:25
    Госдеп заявил о ведущей роли Европы в гарантиях безопасности Украине

    CNN: Белый дом счел Европу главным участником гарантий безопасности для Киева

    Госдеп заявил о ведущей роли Европы в гарантиях безопасности Украине
    @ Al Drago/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На встрече с европейскими советниками по безопасности госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Белый дом рассчитывает на ведущую роль Европы в предоставлении гарантий безопасности Украине, сообщил канал CNN.

    Согласно информации телеканала CNN, на встрече с европейскими советниками по безопасности госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что Белый дом рассчитывает на ведущую роль Европы в предоставлении гарантий безопасности Украине, передает РИА «Новости».

    Сам Рубио не назвал деталей возможных гарантий, отметив только заинтересованность США в участии в обеспечении безопасности Киева, но с акцентом на ведущей роли европейских стран.

    Газета New York Times сообщала, что США рассматривают участие в гарантиях безопасности в виде поддержки с воздуха, разведывательной помощи и возможного размещения сил в Черном море, однако юридическая сила таких гарантий может потребовать одобрения Конгрессом США. Британская газета Times отмечала интерес Европы к размещению истребителей в Румынии и продолжению поставок ракет и спутниковых услуг для Украины.

    CNN уточнил, что обсуждается использование беспилотных летательных аппаратов для воздушной поддержки, поскольку в администрации США нет единого мнения о привлечении американских пилотов к пилотируемым миссиям над Украиной. В качестве промежуточного варианта рассматривается патрулирование с применением беспилотников для получения разведывательных данных, хотя это ограничение требует от других стран выделения дополнительных средств.

    Напомним, Вашингтон обсуждает возможные сценарии воздушной поддержки украинской армии с упором на беспилотные летательные аппараты.

    Предложения вице-президента США Джей Ди Вэнса по гарантиям безопасности расстроили лидеров европейских стран.

    Европейские страны заявляют о необходимости размещения своего воинского контингента на территории Украины.

    Россия отказалась давать Украине гарантии безопасности на условиях изоляции и сдерживания Москвы.

    22 августа 2025, 10:45
    Появилось фото арестованного за теракты на «Северных потоках» украинца

    Итальянский портал Openonline опубликовал фото арестованного за «Северные потоки»

    Появилось фото арестованного за теракты на «Северных потоках» украинца
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Итальянский новостной портал Open.online опубликовал первый снимок гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного по делу о взрывах на «Северных потоках».

    Фотография арестованного гражданина Украины Сергея Кузнецова была опубликована итальянским порталом Open.online, передает РИА «Новости». На снимке изображен лысый мужчина средних лет с короткими усами и бородой.

    Кузнецов был задержан в Италии по запросу Германии в рамках расследования по делу о диверсиях на «Северных потоках». Украинца называют бывшим сотрудником спецслужб своей страны. После его задержания итальянские СМИ сообщили о возможной причастности Кузнецова к другому громкому происшествию с украинским следом.

    Прокуратура Генуи запросила данные относительно связи Кузнецова с февральскими взрывами на нефтяном танкере в Савоне, целью которых, по информации СМИ, был удар по «теневому флоту» под иностранными флагами, перевозящему нефть российского происхождения в обход санкций.

    Ранее сообщалось, что украинцу Сергею Кузнецову грозит до 15 лет тюрьмы после возможной экстрадиции в Германию.

    Кузнецова задержали в Италии по подозрению в причастности к подрывам «Северных потоков».

    Подозреваемого по делу «Северных потоков» задержали во время его отдыха в Италии.

    22 августа 2025, 19:33
    Эксперт: Усилия Трампа натолкнулись на несговорчивость Зеленского и Европы

    Политолог Козюлин: Украина использует Трампа для продолжения своих «закулисных игр»

    Эксперт: Усилия Трампа натолкнулись на несговорчивость Зеленского и Европы
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа и офис Владимира Зеленского пытаются затянуть урегулирование конфликта, чем и объясняются их абсурдные предложения при разработке гарантий для Украины. Дональда Трампа подобная ситуация чрезвычайно утомляет, однако США не намерены выходить из игры, сказал политолог Вадим Козюлин. Ранее Дональд Трамп выразил надежду, что Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут провести встречу без его участия.

    «Дональд Трамп – человек, который точно знает, чего он хочет. Глава Белого дома четко и однозначно поставил перед собой задачу: завершить конфликт на Украине. Стоит отдать ему должное: он многого добился на этом направлении, однако результаты его усилий натолкнулись на несговорчивость Владимира Зеленского и Европы», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Брюссель и Киев регулярно меняют правила игры: вносят абсолютно неприемлемые и нелогичные предложения, которые частично отталкивают назад все достижения Трампа. Разумеется, ему это не особо нравится, что сказывается на его готовности более плотно погружаться в текущие процессы», – акцентирует эксперт.

    «В частности, именно этим и объясняется нежелание президента Штатов участвовать в переговорах Зеленского и Путина. Он понимает, что Украина будет использовать его присутствие для продолжения «закулисных игр». Подобная ситуация может привести к возникновению новых «вводных», которые еще больше усложнят ситуацию», – говорит он.

    «Но все же США намеренны продолжить работать над реализацией гарантий безопасности. Например, директор национальной разведки Тулси Габбард заявила, что Вашингтон прекращает делиться информацией о ходе переговоров с участниками альянса «Пять глаз». Напомню, что в нем состоит и Британия», – рассуждает эксперт.

    «То есть деятельность продолжается, и Америка надеется уменьшить количество сторонних участников этого процесса. Судя по всему, настрой у Белого дома серьезный, но сам Трамп сильно вовлекаться в происходящее не хочет: на него слишком давит происходящая сумятица, а учитывая его эмоциональность, в порыве разочарования он может наговорить много лишнего», – пояснил Козюлин.

    Ранее Дональд Трамп выразил надежду, что Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут провести встречу без его участия. «Посмотрим, нужно ли мне там быть. Я бы предпочел не присутствовать», – заявил глава Белого дома. Примечательно, что глава МИД России Сергей Лавров до этого рассказал о нежелании Киева соглашаться на ключевые идеи возможных договоренностей.

    «Для всех было совершенно очевидно, что есть несколько принципов, которые, по мнению Вашингтона, должны быть приняты, включая отказ от членства в НАТО, обсуждение территориальных вопросов, и Зеленский на все сказал «нет», – пояснил дипломат в интервью NBC. Он напомнил, что Украина не хочет отменять «законодательство, запрещающее русский язык».

    Напомним, созданием гарантий безопасности в настоящий момент занимается рабочая группа во главе с Госсекретарем США Марко Рубио. Коллектив дипломатов еще не делился с общественностью итогами своей деятельности, однако президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 обрисовал европейское видение будущих договоренностей.

    Так, «центральным элементом» гарантий должно стать создание «мощной украинской армии», способной самостоятельно противостоять любым угрозам. Кроме того, он назвал необходимым присутствие на территории страны западных «сил сдерживания». Эксперты отмечали, что подобные предложения являются для России неприемлемыми.

    По их оценке, ЕС намеренно выдвигает столь «абсурдные» инициативы для того, чтобы продемонстрировать Трампу «несогласие» России к окончательному урегулированию конфликта. Подобные действия Брюсселя, в частности, продиктованы страхом утратить американское военное присутствие на континенте.

    Страх потерять США заставил ЕС говорить о военной интервенции

    Работа над гарантиями безопасности для Украины, кажется, стремится в дипломатический тупик. Пока европейцы заявляют о необходимости размещения на территории республики своего контингента, Штаты заявляют, что рабочая группа до сих пор не согласовала итоговые предложения. Эксперты отмечают, что речь идет о сознательном затягивании дискуссии со стороны ЕС. Чего добивается Старый Свет и что это означает для России? Подробности

    Арест офицера СБУ похож на продолжение операции против «Северного потока»

    Названа фамилия украинца, задержанного в Италии за подрыв трубопровода «Северный поток – 2» на Балтике в сентябре 2022 года. Есть его фотография. Известна ключевая подробность биографии – служба в элитном подразделении СБУ в Киеве. Но остался важный вопрос: почему он все-таки арестован на территории страны – союзницы Украины? Подробности

    Только один лидер ЕС сумел отказать Трампу из-за Украины

    Президент США Дональд Трамп решил пролоббировать вступление Украины в Евросоюз, но столкнулся с неожиданным для себя препятствием. Это Венгрия, премьер которой считался главным союзником новой администрации Белого дома в ЕС, а теперь практически единственная говорит «нет», когда другие европейцы заискивают. А почему? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Лавров поставил Зеленского на место

      «Как мы можем встречаться с человеком, который притворяется лидером?» Этим риторическим вопросом глава МИД РФ Сергей Лавров дал понять, что личная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским пока не назначена, что бы ни утверждали в Киеве и Вашингтоне.

    • Гарантии для Зеленского: реальное и нет

      Страны Европы пытаются сформулировать для Украины «гарантии безопасности». Это условие Владимира Зеленского для завершения военного конфликта. Москва согласилась с такой постановкой вопроса, но европейцев с их расшалившейся фантазией ей пришлось осадить: слишком много хотят.

    • Из Украины нужно сделать старую Финляндию

      Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
