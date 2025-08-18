Благодаря усилиям армии и тыла Россия может сохранять стратегическое спокойствие. Некоторых участников переговорного процесса это раздражает, но ничего – потерпят.0 комментариев
Мелони выступила против идеи Макрона об отправке миротворцев ЕС на Украину
Премьер Италии Мелони осудила идею Макрона о миротворцах ЕС на Украине
Премьер Италии Джорджа Мелони отвергла инициативу президента Франции Эммануэля Макрона по отправке миротворцев ЕС на Украину, предупредив о возможных опасных последствиях, сообщает Corriere della Sera.
Газета Corriere della Sera пишет, что Мелони выступила против инициативы Эммануэля Макрона по отправке европейских миротворцев на Украину, передает РИА «Новости». Ранее Французский президент настаивал на прямом военном вмешательстве европейских стран для защиты Киева, предлагая ввести военные контингенты.
Мелони продолжает отстаивать идею гарантий безопасности для Киева по аналогии со статьей НАТО о коллективной обороне. Отвечая Макрону, она поинтересовалась, каким числом военных должен быть этот контингент и насколько реально выполнение подобной задачи, если учитывать, что у России 1,3 млн солдат. Премьер подчеркнула, что возможная гибель европейских солдат вызовет необходимость коллективной реакции НАТО, что фактически означает автоматическое применение альянсом соответствующей статьи.
В преддверии встречи в Вашингтоне с участием лидеров США, стран Евросоюза и Владимира Зеленского, Мелони призвала европейских союзников внимательно «сопровождать усилия» Дональда Трампа. Она считает, что Белый дом может организовать информационную повестку так, что Трамп «захватит сцену» и оставит Зеленского и других европейских лидеров в тени.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия готова поддержать инициативу ЕС по гарантиям безопасности для Украины, аналогичным пятой статье устава НАТО.
Урсула фон дер Ляйен потребовала мира на Украине «через силу».
Канцелярия премьер-министра Британии Кира Стармера сообщила, что «коалиция желающих» готова развернуть многонациональные «силы сдерживания» для обеспечения безопасности Украины после окончания боевых действий.