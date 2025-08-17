  • Новость часаТрамп объявил о значительном прогрессе в отношениях с Россией
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как не стать скуфом

    Скуфами называют ленивых разжиревших мужчин, предпочитающих телевизор или компьютер жизни, а пиво – матче-латте. В более широком понимании скуф – это тот, кто уже ничего не ждет от себя и не подает надежды другим.

    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Аляска прошла без блицкрига и разрыва

    Реальная дипломатия пытается вернуться в тишину и прекратить бесконечное и довольно разрушительное шоу, в которое превратилось информационное пространство за истекшие десятилетия. Закрытость берет реванш.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Украина еще не скоро придет в себя

    Украинскую ментальную катастрофу нельзя считать проблемой одного лишь постсоветского пространства. Судя по тому, что мировым лидерам для обсуждения этой проблемы пришлось уединиться аж на Аляске, она должна быть осознана как глобальное бедствие и урок для всех народов.

    17 августа 2025, 16:29 • Новости дня

    Фон дер Ляйен потребовала мира на Украине «через силу»

    Фон дер Ляйен: ЕС хочет мира «через силу» и территориальной целостности Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз продолжает добиваться завершения конфликта на Украине «через силу» при сохранении территориальной целостности страны, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Брюссель продолжает добиваться завершения конфликта на Украине «через силу» при сохранении территориальной целостности страны, передает ТАСС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с таким заявлением на экстренной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Брюсселе.

    По ее словам, «это должен быть мир через силу с соблюдением независимости и территориальной целостности Украины». Фон дер Ляйен также отметила, что границы «не могут быть изменены силой», а территориальные вопросы, утверждала она, «может решать только Украина».

    Глава Еврокомиссии добавила, что планирует сопровождать Владимира Зеленского в США для обсуждения путей достижения мира на Украине.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об участии во встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

    Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом Украины и лидерами стран ЕС подчеркнул, что полное мирное соглашение по Украине важнее временного прекращения огня.

    Президент России Владимир Путин выразил уважение к позиции США о необходимости скорого прекращения боевых действий и отметил стремление России к мирному решению ситуации.

    17 августа 2025, 13:01 • Новости дня
    Мерц предложил место встречи Путина, Трампа и Зеленского

    Мерц: Встреча Путина, Трампа и Зеленского может пройти в Европе

    Мерц предложил место встречи Путина, Трампа и Зеленского
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Площадкой для переговоров президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского могла бы стать одна из стран Европы, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалам RTL и NTV выразил мнение, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также Владимира Зеленского может быть организована в Европе, передает ТАСС.

    Мерц отметил, что время и место проведения переговоров пока не определены. По его словам, существует вероятность, что для подобных встреч выберут европейскую площадку, где такие обсуждения могли бы проходить на постоянной основе.

    Канцлер добавил, что конкретные детали будут уточнены в ближайшие дни или недели.

    Ранее издание Axios сообщило, что Трамп хочет провести трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским уже в пятницу, 22 августа.

    Дональд Трамп во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским и лидерами стран Евросоюза отметил, что полное мирное соглашение по Украине является приоритетом по сравнению с временным прекращением огня.

    Президент России Владимир Путин выразил уважение к позиции США о необходимости скорого прекращения боевых действий на Украине и подчеркнул стремление России к мирному решению ситуации.

    16 августа 2025, 14:35 • Новости дня
    Эксперт объяснил лихорадочную реакцию ЕС на саммит Россия-США

    Политолог Ткаченко объяснил лихорадочную реакцию ЕС на саммит Россия-США

    Эксперт объяснил лихорадочную реакцию ЕС на саммит Россия-США
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Странам ЕС становится все труднее выработать единую консолидированную позицию по Украине. Их лихорадочная реакция на саммит Россия-США лишь доказывает потерю субъектности Брюсселем. В этой ситуации офис Зеленского и его европейские кураторы могут пойти на провокации с человеческими жертвами, чтобы сорвать мирный процесс, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Евросоюз выразил готовность усилить давление на Москву.

    «Сам факт переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал знаковой информационной и дипломатической победой над Киевом и его европейскими спонсорами. Лидеров стран ЕС не позвали на этот саммит и вообще демонстративно держали на дистанции», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Стало еще более очевидным, что субъектность Брюсселя резко падает. Конфликт, поддерживаемый Европой и раскалывающей ЕС, обсуждают без участия европейцев. И это видит весь мир. Более того, саммит Россия-США, по сути, усилил раскол и перенес украинский кризис – в его политическом выражении – внутрь самого Евросоюза», – продолжил аналитик.

    По его прогнозам, Европа и Киев приложат максимум усилий для того, чтобы дискредитировать результаты саммита на Аляске – хотя бы в информационном пространстве. «При этом солидной части еврочиновников уже понятно, что попытка вытолкнуть Россию в изгои окончательно провалилась», – подчеркнул собеседник.

    Также он напомнил, что после саммита Россия-США была созвана экстренная встреча COREPER – комитета постпредов стран ЕС, играющего важную роль в процессе принятия решений руководством Евросоюза. «Это не еврочиновники, а люди, которые выражают национальные интересы своих стран, заседая в Брюсселе. И то, что они не дали никакой сущностной оценки происходящему, говорит о многом», – указал спикер.

    «Странам ЕС становится все труднее выработать единую консолидированную позицию по Украине, России и США. Их лихорадочная реакция на встречу Путина и Трампа объяснима. В Брюсселе понимают, что Евросоюз в таком виде не будет интересен никому в мире – ни стратегически, не экономически», – детализировал эксперт.

    Собеседник отметил, что Путин на встрече обозначил угрозу мирному урегулированию – это провокации Киева и его европейских спонсоров. «Судя по всему, ЕС и Украина остаются на обочине дипломатического процесса, а их планы рассыпаются на глазах. В этих условиях офис Зеленского и его кураторы могут пойти на новые провокации, вроде взрыва на гражданском объекте в Сумах. При этом диверсии станут выпадом в сторону как Москвы, так и Вашингтона», – заметил он.

    Ранее стало известно, что страны Евросоюза заявили о готовности продолжать давление на Россию и ужесточать санкции, «пока не будет достигнут справедливый и прочный мир». Об этом говорится в совместном заявлении глав Еврокомиссии и Евросовета, а также лидеров Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и не входящей в ЕС Великобритании, пишет ТАСС.

    Также объявлено, что лидеры институтов ЕС, ведущих стран сообщества и Великобритании отказываются от ограничений на поставки оружия Киеву и выступают против остановки интеграции Украины в Евросоюз и НАТО. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что после встречи России и США открываются пути для урегулирования украинского кризиса.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему саммит на Аляске приближает мир на Украине.

    16 августа 2025, 16:18 • Видео
    Азербайджан и Армения. Конец конфликта?

    Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном наконец-то опубликован. Он подразумевает установление дипломатических отношений и точку в многолетнем конфликте. Но самое интересное в нем не прописано – то, что называют «дорогой Трампа» или «маршрутом Трампа».

    16 августа 2025, 13:13 • Новости дня
    Евросоюз и Британия отказались прекращать поставлять оружие Украине
    Евросоюз и Британия отказались прекращать поставлять оружие Украине
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Приостановки поставок вооружений киевскому режиму не будет, заявили лидеры институтов, ведущих стран ЕС и Британии после саммита России и США на Аляске.

    Евросоюз и Британия настаивают, что не должно быть ограничений в отношении поставок оружия ВСУ и сотрудничества с третьими странами, говорится в заявлении, передает ТАСС.

    Также Россия не должна иметь право вето на вступление Украины в Евросоюз и НАТО, подчеркнули авторы документа.

    Вместе с тем они поприветствовали заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон готов гарантировать безопасность Украины.

    Заявление подписали главы Еврокомиссии, Евросовета, лидеры Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и не входящей в ЕС Британии.

    Также ЕС и Британия заявили, что продолжат давить на Россию, чтобы добиться «справедливого» мира на украинской территории.

    Напомним, послы стран ЕС провели экстренную встречу для обсуждения результатов переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    16 августа 2025, 10:29 • Новости дня
    Экстренная встреча послов ЕС началась после саммита на Аляске
    Экстренная встреча послов ЕС началась после саммита на Аляске
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Послы 27 стран Евросоюза организовали в Брюсселе экстренную встречу для обсуждения результатов переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил дипломатический источник.

    В субботу утром в Брюсселе стартовало экстренное заседание Комитета постоянных представителей ЕС («Корепер»), сказал собеседник ТАСС.

    Отмечается, что комитет занимается подготовкой всех решений для Совета Евросоюза.

    Помощник российского президента Юрий Ушаков указывал, что конкретной даты для следующей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев указывал, что по итогу саммита на Аляске обе стороны возложили ответственность за достижение будущих результатов по украинскому урегулированию на Киев и Европу.

    16 августа 2025, 13:08 • Новости дня
    Евросоюз выступил с заявлением после саммита на Аляске

    Евросоюз: Мы готовы продолжать давить на Россию

    Евросоюз выступил с заявлением после саммита на Аляске
    @ Wu Xiaoling/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Евросоюз выступил с заявлением после саммита лидеров России и США, в нем он объявил о готовности продолжения давления на российскую сторону.

    Совместное заявление сделали главы Еврокомиссии и Евросовета, лидеры Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и не входящей в ЕС Британии, передает ТАСС.

    «Пока убийства на Украине продолжаются, мы готовы оказывать давление на Россию. Мы продолжим усиливать санкции и расширять экономические меры», – говорится в документе.

    Это давление необходимо, чтобы подорвать военную экономику России, и чтобы достичь «справедливого и прочного мира», заключили авторы заявления.

    Напомним, послы 27 стран Евросоюза провели в Брюсселе экстренную встречу для обсуждения результатов переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. После этого лидеры европейских стран начали подготовку совместного заявления.

    17 августа 2025, 10:55 • Новости дня
    Дмитриев привел примеры паники сторонников конфликта на Украине

    Дмитриев заявил о панике сторонников конфликта на Украине

    Дмитриев привел примеры паники сторонников конфликта на Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Среди европейских и британских сторонников конфликта на Украине воцарилась паника в преддверии возможных переговоров президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Европейские и британские сторонники конфликта на Украине испытывают панику на фоне переговоров между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, написал Дмитриев в Telegram-канале.

    В этой связи он привел несколько примеров публикаций западных СМИ. Как сообщает Politico, на встречу с Трампом вместе с Зеленским может поехать президент Финляндии Александр Стубб, написал Дмитриев.

    Издание Bild также уточняет, что в качестве сопровождающих в Вашингтон могут отправиться президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц или премьер Британии Кир Стармер, отмечает глава РФПИ.

    Ранее Владимир Зеленский объявил, что встретится с Дональдом Трампом в понедельник, 18 августа.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что учил Зеленского манерам перед визитом в Белый дом.

    Bild пишет, что президент США Дональд Трамп предложил Зеленскому пригласить европейских политиков в США, однако официального приглашения не было, и европейские представители хотят избежать демонстративной встречи.

    Фридрих Мерц заявил, что европейские страны поддерживают мирные инициативы Трампа, но солидарность Европы с Украиной останется неизменной.

    15 августа 2025, 13:46 • Новости дня
    Рар оценил вероятность «оранжевых революций» в Сербии, Венгрии и Словакии

    Политолог Рар: У Сербии, Венгрии и Словакии есть ответ Брюсселю на «оранжевые революции»

    Рар оценил вероятность «оранжевых революций» в Сербии, Венгрии и Словакии
    @ REUTERS/Djordje Kojadinovic

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    У Брюсселя может не получиться реализовать сценарий «оранжевых революций» в Сербии, Венгрии и Словакии. У этих стран есть защитные меры: собственные протестные движения, которые выходят на улицу против западных демонстрантов, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее в Будапеште заявили о попытке властей ЕС устроить переворот в ряде стран Восточной Европы.

    «Вероятность воплощения в Сербии, Венгрии и Словакии сценария "оранжевых революций" я бы оценил как 50/50. Технология подобных переворотов очень активно развивается в последние два десятилетия, а также постоянно усовершенствуется при помощи соцсетей», – рассказал германский политолог Александр Рар.

    Впрочем, заметил собеседник, у Белграда, Будапешта и Братиславы есть защитные меры от «оранжевых» технологий: собственные протестные движения, которые выходят на улицу против западных демонстрантов.

    «В целом, организация "оранжевых революций" – излюбленный репертуар западных разведок для смены власти в "проблемной" стране. Доказать прямое вмешательство "глубинного государства" извне в суверенные процессы любом государстве почти невозможно. Сторонники такой риторики зачастую обвиняются в "конспирологии"», – напомнил он.

    «Главное для зачинщиков переворотов – развязать массовые протесты из-за какой-либо острой проблемы: общественной или политической. Затем они стараются довести эскалацию до жесткого противостояние с властями. Когда правоохранители начнут прибегать к силовым методам при разгоне беспорядков, кураторы пытаются превратить их в изгоев в глазах общественности, заваливают угрозами и санкциями, пока власти не уходят со своих постов», – пояснил спикер.

    «Не всегда власть рушится под нажимом уличных беспорядков. Например, в Грузии или Словакии протесты, происходившие в последние два года, не привели к смене правящих команд. Но очевидно, президент Сербии Александр Вучич и премьер Венгрии Виктор Орбан из-за их взглядов являются костью в горле для руководства Евросоюза», – резюмировал аналитик.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что руководство ЕС перестало быть актором мировой политики. «Это расстраивает основных либеральных политических лидеров, и в результате усиливается давление на правительства, которые поддерживают мир, следуют национальным интересам и не подчиняются Брюсселю», – написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

    «Становится все очевиднее, что в Центральной Европе проходят эксперименты внешнего вмешательства по дестабилизации, свержению правительства против патриотически настроенных властей Словакии, Венгрии и Сербии», – указал дипломат.

    По его словам, опросы на тему: «Словаки верят только революции», поддержка лидером Европейской народной партии Манфредом Вебером венгерских оппозиционеров Tisza, протесты в Сербии прошлой ночью – это разные главы одного и того же брюссельского сценария. «Они хотят заменить патриотические власти стран на свои марионеточные правительства», – заверил Сийярто.

    «Сегодня я разговаривал по телефону с сербским и словацким коллегами Марко Джуричем и Юраем Бланаром. Мы договорились в условиях жестких попыток внешнего вмешательства еще сильнее отстаивать свой суверенитет и мир. Также, мы подтвердили, что во всем можем рассчитывать друг на друга», – подчеркнул дипломат.

    Ранее глава МВД Сербии Ивица Дачич сообщил, что более 40 сотрудников полиции получили травмы, и как минимум 37 человек были задержаны на протестах в ночь на пятницу в нескольких городах страны, среди которых – Нови-Сад, Белград, Лазаревац, Панчево и Кралево, передает РИА «Новости».

    Вучич сообщил, что участники беспорядков разрушили офис правящей Сербской прогрессивной партии в Нови-Саде. По его словам, в здании в момент нападения находились люди и протестующие могли «сжечь заживо» 300 человек. Под удар также попали сторонники Социалистической партии Сербии.

    17 августа 2025, 14:55 • Новости дня
    Стало известно о составе европейской делегации на встрече Зеленского и Трампа

    Определен состав европейской делегации на встрече Зеленского и Трампа

    Стало известно о составе европейской делегации на встрече Зеленского и Трампа
    @ LUDOVIC MARIN/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и другие европейские лидеры решили сопровождать Владимира Зеленского на встрече с Дональдом Трампом.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подтвердила участие во встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме, передает ТАСС. Помимо Мелони, в Вашингтон отправятся канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Перед вылетом Мелони примет участие в видеоконференции «коалиции желающих».

    Президент Финляндии Александр Стубб, как сообщается на сайте его офиса, также примет участие во встрече «коалиции желающих» по поддержке Украины в формате телефонного совещания 17 августа.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что 18 августа направится в США для участия во встрече Трампа с Зеленским и другими европейскими лидерами, сообщили в альянсе.

    Пресс-служба Даунинг-стрит объявила, что премьер-министр Британии также присоединится к Зеленскому на встрече в Белом доме. Он подтвердит, что его поддержка Украины продолжится так долго, сколько потребуется.

    СМИ писали, что Владимир Зеленский осознает, что может попасть в «засаду» на встрече с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об участии во встрече Трампа с Зеленским.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что обучал Зеленского манерам перед его визитом в Белый дом.

    Также сообщалось, что Эмманюэль Макрон отправится вместе с Зеленским в США на встречу с Трампом.

    Зеленский заявил, что встреча с Дональдом Трампом состоится в понедельник, 18 августа.

    17 августа 2025, 14:30 • Новости дня
    Политолог Шеслер: Европейцы боятся отпускать Зеленского одного на встречу с Трампом
    Политолог Шеслер: Европейцы боятся отпускать Зеленского одного на встречу с Трампом
    @ REUTERS/Yves Herman

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа боится отпускать Владимира Зеленского на встречу с Дональдом Трампом. Для Старого Света принципиально важно не допустить прекращения конфликта, однако заставить главу Белого дома отказаться от идеи заключения мирного договора с Россией они вряд ли сумеют, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее стало известно, что Трамп в понедельник встретится с Зеленским в Вашингтоне, где последнего будет сопровождать когорта лидеров стран ЕС.

    «Владимир Зеленский действительно угодил в ловушку Дональда Трампа. Украинские националисты на взводе. Их, конечно, пытаются задобрить: в своем недавнем обращении Зеленский заявил, что он не станет выводить войска с территории Донбасса. Однако эта тема, как и обсуждение любых уступок в пользу России со стороны Украины, крайне взрывоопасна», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «Власть Зеленского долгое время опиралась на идейных националистов, что сделало украинское руководство зависимым от этой группы. Банковая не может пойти им наперекор, поскольку в таком случае в стране начнется масштабный кризис. Но в то же время терять поддержку со стороны Вашингтона им не хочется», – акцентирует она.

    «То есть Зеленский оказался меж двух огней: с одной стороны Трамп, ожидающий от него согласия на уступки, с другой – националисты, не желающие договариваться с Москвой. В сложившейся ситуации Украина может опереться только на Европу, тоже не готовую к прекращению боевых действий», – полагает собеседница.

    «Сегодня именно ЕС и Британия являются главными интересантами продолжения конфликта. Но я сомневаюсь, что им удастся помочь Зеленскому отказаться от предложения США. По большому счету Старый Свет, как и Киев, тоже угодил в ловушку, поскольку Европа находится в экономической и военной зависимости от Вашингтона», – добавляет эксперт.

    «Конечно, Брюссель не во всем следует американскому фарватеру, но возможностей для ответного давления на Белый дом у него практически нет. Это и приводит к желанию европейских лидеров «всем скопом» направиться в Штаты в качестве «группы поддержки» Зеленского», – заключила она.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил, что его встреча с Дональдом Трампом состоится в понедельник, 18 августа. Он отметил, что после окончания саммита на Аляске у него прошел телефонный разговор с главой Белого дома, в ходе которого они обсуждали основные пункты переговоров США и России. На этом фоне он также заявил о поддержке идеи трехстороннего разговора Киева, Вашингтона и Москвы.

    Грядущую встречу в Белом доме в соцсети Truth Social вскоре подтвердил и сам президент Штатов. В своем сообщении он подчеркнул, что в настоящий момент «лучшим способом положить конец войне» является непосредственно заключение мирного соглашения, а не режим приостановки огня, который «зачастую не соблюдается».

    Американский лидер также добавил, что в случае, если диалог с Зеленским пройдет удачно, следующим этапом переговорного процесса станет встреча с Путиным. Однако планировавшийся трехсторонний формат рискует превратиться в дискуссию с большим количеством игроков. Так, западные СМИ сообщают, что в Вашингтон могут отправиться и некоторые европейские лидеры.

    Politico пишет, что в поездке Зеленского в столицу США может сопровождать президент Финляндии Александр Стубб, задачей которого станет «предотвращение любых разногласий», а также «убеждение главы Белого дома включить Европу» в дальнейшее обсуждение прекращения конфликта на Украине».

    В свою очередь Bild отмечает, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава Франции Эммануэль Макрон и британский премьер Кир Стармер рассматривают возможность отправиться в понедельник в Вашингтон. Кроме того, «поддержать» Зеленского лично намерен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Поездку в Вашингтон в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в РФ) также подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Подобное рвение политиков Старого Света отправиться в понедельник в Вашингтон прокомментировал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. В своем Telegram-канале он написал: «Европейские и британские сторонники конфликта в панике». Действительно, ожидания лидеров ЕС от предстоящей встречи далеки от оптимистичных.

    Так, Sky News пишет, что Зеленский осознает опасность «попасть в очередную засаду в Овальном кабинете», однако он вынужден представлять себя «добровольным участником мирных переговоров». При этом издание отмечает, что на грядущей встрече его не будут поджидать «красная дорожка и аплодисменты».

    16 августа 2025, 15:45 • Новости дня
    Евродепутат назвал победителей и проигравших после саммита на Аляске

    Евродепутат Кеннес признал победу Путина после саммита на Аляске

    Евродепутат назвал победителей и проигравших после саммита на Аляске
    @ Wu Xiaoling/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Появление президента России Владимира Путина на международной арене следует считать большой победой России, а главным проигравшим выступает Евросоюз, заявил депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес.

    Саммит на Аляске стал значимым имиджевым успехом президента России Владимира Путина, заявил депутат Европарламента Руди Кеннес, передает РИА «Новости».

    Евродепутат отметил, что появление Путина на международной арене следует считать большой победой России, а главным проигравшим, по его мнению, выступил Евросоюз.

    Он добавил, что Евросоюз выглядит жалко, поскольку вынужден во всем упрашивать и умолять США. По словам Кеннеса, даже если ему не нравится политика Путина, факт возвращения президента России на международную арену может стать положительным для будущего.

    Евродепутат также считает, что уравновешивание влияния США Китаем, странами глобального Юга и объединением БРИКС могло бы принести миру больше баланса. Кеннес подчеркнул необходимость создания сбалансированного мира с равными возможностями для всех.

    Ранее европейские СМИ отметили явное преимущество Владимира Путина по итогам переговоров.

    Политолог Станислав Ткаченко заявил, что лихорадочная реакция Евросоюза на саммит Россия-США доказывает потерю субъектности Брюсселем.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа приближает мир на Украине.

    16 августа 2025, 14:38 • Новости дня
    CNN: Трамп обсуждал с лидерами ЕС альтернативу пятой статьи НАТО для Украины
    CNN: Трамп обсуждал с лидерами ЕС альтернативу пятой статьи НАТО для Украины
    @ Samuel Corum/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с лидерами Европейского союза поднял тему новых гарантий безопасности для Украины, сообщил источник.

    Трамп якобы обсуждал с руководителями стран Европейского союза идею создания системы гарантий безопасности для Украины, аналогичной пятой статье устава НАТО, сообщил собеседник CNN, передает ТАСС.

    Отмечается, что такие гарантии могут быть реализованы только при поддержке США и стран Евросоюза и после достижения мирного соглашения, однако формальное участие самой НАТО в этих гарантиях не предполагается.

    Детали инициативы и возможный механизм реализации остаются неизвестными. Не уточняется также, готов ли Евросоюз поддержать данное предложение.

    Пятая статья устава НАТО подразумевает, что вооруженное нападение на одну или несколько стран блока рассматривается как нападение на весь альянс.

    Ранее СМИ сообщали, что Трамп, выступая в поддержку полноценного мира на украинской территории вместо перемирия, отклонил условия ЕС, который предлагал установить режим прекращения огня.

    16 августа 2025, 17:15 • Новости дня
    Туск объявил о решающей фазе «игры» за будущее Украины

    Туск: Игра за будущее Украины вошла в решающую стадию

    Туск объявил о решающей фазе «игры» за будущее Украины
    @ Grzegorz Krzyzewski/Imago/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Игра за будущее Украины, безопасность Польши и всей Европы вступила в решающую фазу, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    О решающем этапе «игры» за будущее Украины и безопасность Европы сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает ТАСС. Туск отметил, что исход противостояния повлияет не только на положение на Украине, но и на безопасность самой Польши и всего европейского континента.

    Он добавил, что президент России Владимир Путин вновь показал себя как опытного игрока на мировой арене. По его мнению, единство Запада в этот момент особенно важно.

    Ранее президент США Дональд Трамп подчеркнул приоритет полного мирного соглашения по Украине во время разговора с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС.

    Страны Европейского союза выразили готовность продолжать давление на Россию и ужесточать санкции.

    ЕС и Британия отказались прекращать поставки оружия Киеву.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что европейские страны поддерживают мирные инициативы Трампа, но солидарность с Украиной останется непоколебимой.


    17 августа 2025, 13:26 • Новости дня
    Фон дер Ляйен заявила об участии во встрече Трампа с Зеленским

    Фон дер Ляйен заявила, что примет участие во встрече Трампа с Зеленским в США

    Фон дер Ляйен заявила об участии во встрече Трампа с Зеленским
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направится в США, чтобы принять участие во встрече Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом,

    Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети, что примет участие во встрече американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме, передает РИА «Новости».

    В своем сообщении в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) она подчеркнула, что по приглашению Зеленского присоединится к мероприятию, которое состоится в понедельник в Белом доме при участии других европейских лидеров.

    Кроме того, фон дер Ляйен уточнила, что Владимир Зеленский посетит Брюссель в воскресенье, чтобы вместе с ней принять участие в виртуальном заседании так называемой коалиции желающих.

    СМИ писали, что Владимир Зеленский понимает, что встреча с Дональдом Трампом в Овальном кабинете может обернуться для него «засадой».

    Напомним, Зеленский заявил, что его встреча с Дональдом Трампом состоится в понедельник, 18 августа.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что обучал Зеленского манерам перед его визитом в Белый дом.

    Дональд Трамп предложил Зеленскому пригласить европейских политиков в США, однако официальных приглашений им не направили.

    Politico сообщил, что Рютте собрался посетить встречу Зеленского с Трампом.

    16 августа 2025, 13:44 • Новости дня
    NYT: Трамп отверг условия Евросоюза по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп, выступая в поддержку полноценного мира на украинской территории вместо перемирия, отклонил условия ЕС, который предлагал установить режим прекращения огня, пишет New York Times.

    Трамп отказался поддерживать подход, согласованный с руководителями стран ЕС 13 августа, предусматривающий сначала заключение перемирия на Украине, а уже затем переход к обсуждению мирного соглашения, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

    Газета отмечает, что такой подход выгоден России, которая традиционно настаивала на комплексном урегулировании ситуации, а не на временных мерах. Украина, в свою очередь, рассчитывала сначала добиться режима прекращения огня, чтобы затем перейти к мирным переговорам.

    Напомним, Трамп выступил за мирное соглашение по Украине вместо перемирия.

    ЕС и Британия после саммита президентов России и США заявили, что не прекратят поставки оружия Украине, а также отметили, что Россия не может блокировать право Украины на вступление в НАТО.

    16 августа 2025, 18:16 • Новости дня
    NYT: Европейские лидеры приглашены на встречу Зеленского с Трампом

    Tекст: Вера Басилая

    В понедельник в Белом доме состоится встреча президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского, на которую также приглашены лидеры европейских стран, сообщает The New York Times.

    Европейские лидеры были приглашены к участию во встрече Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме, передает РИА «Новости». Согласно информации NYT, встреча состоится в понедельник, и на ней планируется обсудить план по урегулированию конфликта на Украине.

    В материале газеты подчеркивается, что «Трамп обсудит этот план с Зеленским в понедельник в Белом доме, и европейские лидеры приглашены присутствовать на встрече». Имена приглашенных европейских руководителей не уточняются.

    Ранее Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа новые гарантии безопасности для Украины.

    Дональд Трамп после переговоров с Владимиром Путиным посвятил около получаса беседе с Владимиром Зеленским.

    Владимир Зеленский сообщил, что встретится с Дональдом Трампом в понедельник, 18 августа.

