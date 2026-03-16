  От вступления в коалицию с США по Ормузскому проливу отказались пять стран
    Тимофей Бордачёв Верования в США тонут в Ормузском проливе

    Призывы США к другим странам поучаствовать в разблокировке Ормузского пролива разрушают пузырь ожиданий от американцев, созданный по всему миру за прошедшие десятилетия с подачи Вашингтона. Хотя для способности достигать целей силой США не нуждаются ни в каких союзниках по НАТО.

    Сергей Лебедев Россия возвращает влияние в Сирии

    Налаживая диалог с новыми сирийскими властями, Россия стремится как сохранить свое геостратегическое влияние на Ближнем Востоке, так и пытается не допустить инволюции сирийской государственности. На фоне ближневосточной войны это более чем важно.

    Глеб Кузнецов Что современному человеку стоит знать про Хабермаса

    У Ницше есть фразы, которые можно вытатуировать искреннему человеку на груди. У Хабермаса есть предложения на сорок восемь слов про логику научного познания. Пубертатного читателя, ищущего что-то против системы, он к себе не притянет никогда.

    16 марта 2026, 15:44 • Новости дня

    Лавров: ЕС заставляет Сербию занять свою сторону по украинскому конфликту

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Евросоюз рассматривает присоединение Сербии к войне на Украине как условие для продолжения евроинтеграции.

    Европейский союз рассматривает присоединение Сербии к политике Брюсселя по украинскому конфликту как обязательное условие дальнейшей евроинтеграции, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции, передает ТАСС. Министр подчеркнул, что ЕС требует от Белграда полного следования внешнеполитическому курсу Евросоюза, включая вопросы безопасности и поддержку антироссийских санкций.

    Лавров отметил, что Москва регулярно обсуждает с сербскими коллегами, как Белграду реагировать на два ключевых ультиматума Брюсселя: признание независимости Косово и интеграцию во внешнеполитическую доктрину ЕС. По его словам, эти вопросы сохраняют актуальность на фоне стремления Сербии сохранить европерспективу.

    «То, что брюссельская бюрократия под требованием полностью поддерживать внешнеполитические действия, действия в сфере безопасности, которые Евросоюз предпринимает, требует этого и от Сербии, и то, что она прежде всего понимает под этим присоединение к войне против Украины, у меня сомнений никаких нет», – заявил Лавров. Министр добавил, что, по мнению Москвы, Сербия оказалась в сложной ситуации под давлением европейских требований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия будет добиваться выполнения задач спецоперации на Украине непосредственно «на земле».

    16 марта 2026, 10:10 • Новости дня
    Появились данные о новом типе атаковавших Москву беспилотников

    @ DoroshenkoE

    Tекст: Вера Басилая

    Для удара по российской столице использовались беспилотники FP-1, способные преодолевать большие расстояния и нести крупный заряд, пишут СМИ.

    Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Москву с помощью дронов FP-1. По данным источника, длина этих беспилотников составляет 3,5 метра, а дальность их полета достигает 1,2 тыс. километров, передает Lenta со ссылкой на Telegram Shot.

    Указывается, что FP-1 способны перевозить до 50 кг взрывчатых веществ, что делает их опасным средством для проведения диверсионных операций на значительном расстоянии. Согласно предварительной информации, запуск дронов осуществлялся с территории трех областей Украины: Хмельницкой, Николаевской и Черниговской.

    Ранее дежурные средства противовоздушной обороны за последние 48 часов поразили около 250 беспилотников, которые направлялись на российскую столицу.

    В ночь с воскресенья на понедельник над страной уничтожили 145 украинских БПЛА.

    15 марта 2026, 23:35 • Новости дня
    Украинский омбудсмен пожаловалась на переход детей во Львове на русский язык

    Tекст: Антон Антонов

    Дети во Львове начинают говорить по-русски после общения с русскоязычными сверстниками, заявила языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская.

    По словам Ивановской, нейролингвисты должны изучить специфику и структуру русского языка. «Потому что, замечали ли вы, например, такую закономерность, что мы действительно легко усваиваем русский», – заявила Ивановская.

    По ее словам, когда во Львов переезжают русскоязычные дети, «дети Львова начинают разговаривать по-русски, а не наоборот», пишут украинские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Ивановская пожаловалась на свою дочь за ведение блогов на русском языке. Ивановская отметила, что подростки на Украине предпочитают разговаривать между собой на русском языке.

    15 марта 2026, 14:14 • Видео
    Кто надоумил Трампа начать войну

    Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    16 марта 2026, 00:22 • Новости дня
    Орбан выразил уверенность в появлении европейских солдат на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские войска рано или поздно направят на Украину, Евросоюз уже начал переход к военной экономике, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Выступая перед участниками «Марша мира» в Будапеште, Орбан заявил, что, по его мнению, война приближается, Брюссель уже «взялся за войну на Украине». Орбан отметил, что европейские структуры переходят на военную экономику и сознательно движутся к эскалации ситуации, передает РИА «Новости».

    «Больше оружия, больше денег, больше солдат... Мы не знаем того часа, когда первый солдат из Брюсселя ступит на украинскую землю. Но мы знаем одно наверняка: это произойдет», – сказал Орбан

    По словам венгерского премьера, он обязуется максимально защитить Венгрию и сохранить ее как «остров безопасности и спокойствия» даже в условиях роста международной напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с критикой планов Евросоюза финансировать Украину за счет крупных и долгосрочных кредитов. В Будапеште тысячи человек вышли на акцию в поддержку Орбана и против давления со стороны Киева.

    15 марта 2026, 18:41 • Новости дня
    В Будапеште прошел марш против превращения Венгрии в колонию Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    В венгерской столице тысячи человек приняли участие в акции, выражая поддержку премьеру Виктору Орбану и выступая против давления со стороны Киева.

    В Будапеште прошел многотысячный «Марш мира» под лозунгом «Мы не будем украинской колонией», сообщает РИА «Новости». Акция была организована в поддержку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который выступил с речью у здания парламента.

    Орбан заявил, что Брюссель готовит Европу к войне и уже переключился на военную экономику. По его словам, европейские власти не хотят избегать трудностей, а идут им навстречу, вкладывая больше денег, оружия и солдат в конфликт.

    Первая линия участников шествия несла плакат с основным лозунгом, который отсылает к ситуации с прекращением транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» и попытками Киева оказать давление на Будапешт. Демонстранты также несли венгерские национальные флаги и таблички с названиями городов, из которых они приехали.

    Среди прочего, на марше были замечены постеры с перечеркнутыми изображениями Владимира Зеленского и лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра, а также надписью «Остановите войну». Мероприятие прошло без происшествий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Венгрии Виктор Орбан призвал жителей страны выйти на массовую акцию в Будапеште для демонстрации единства против давления со стороны Киева. Орбан также выступил с критикой планов Евросоюза предоставлять Украине крупные и долгосрочные кредиты.

    16 марта 2026, 12:38 • Новости дня
    На Украине сообщили об ударе БПЛА по монументу Независимости в центре Киева

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В центре Киева обломки дрона «Герань», предположительно, упали на монумент Независимости, пострадавших в результате инцидента нет, сообщили украинские СМИ.

    Обломки дрона «Герань» упали на монумент Независимости в центре Киева, передает «Московский комсомолец».

    На кадрах, опубликованных изданием, видны дымящиеся части беспилотника вблизи стелы на главной площади города.

    Утром 16 марта в Киеве и Харькове были слышны взрывы, связанные с атаками дронов и ударами баллистических ракет ОТРК «Искандер». Мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил падение обломков БПЛА в центре города. В Соломенском районе города обломки беспилотника повредили нежилое здание, а в Святошинском районе был зафиксирован пожар.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы. В Киеве и Киевской области начались перебои с электричеством. В городе Чернигове на севере Украины также раздался взрыв.

    16 марта 2026, 10:57 • Новости дня
    Запасы газа в европейских хранилищах упали ниже 29%

    @ Lino Mirgeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В европейских подземных хранилищах осталось менее 29% газа, и страны ЕС уже расходуют не летние закачки, а запасы прошлых лет.

    По сведениям Gas Infrastructure Europe, уровень запасов опустился ниже 29%, передает ТАСС.

    Отбор 14 марта составил порядка 177 млн кубометров, а закачка достигла 91 миллиона. Сейчас общий объем топлива в системе оценивается примерно в 32 млрд кубометров.

    Суммарный показатель изъятий с начала месяца оказался минимальным за девять лет. Текущая заполненность хранилищ на 13,02% отстает от среднего значения за последние пять лет. Абсолютный минимум фиксировался в марте 2018 года.

    С начала отопительного сезона страны ЕС отобрали более 67,5 млрд кубометров газа.

    Государства Евросоюза еще в середине февраля исчерпали объемы, закачанные летом, и теперь расходуют остатки предыдущих лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Газпром сообщил о снижении уровня запасов газа в европейских ПХГ до 29,1%.

    Страны Евросоюза еще в середине февраля полностью использовали весь закачанный к зиме объем топлива.

    16 марта 2026, 00:55 • Новости дня
    Туск заявил о «реальной угрозе» выхода Польши из Евросоюза
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Угроза Polexit, выхода Польши из Евросоюза, реальна, заявил премьер Польши Дональд Туск.

    Дискуссия о Polexit обострилась после того, как президент Кароль Навроцкий наложил вето на закон о кредите на закупку вооружения по европейской программе SAFE, передает РИА «Новости».

    «Polexit – это реальная угроза сегодня», – заявил Туск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    По его словам, к такому сценарию стремятся праворадикальные партии Польши, а также оппозиционная партия «Право и справедливость», для которых Навроцкий «является покровителем».

    Премьер заявил, что Россия, американское движение MAGA и европейские правые во главе с Виктором Орбаном также стремятся разрушить союз. Это, по его мнению, стало бы катастрофой для Польши. Туск пообещал сделать все возможное, чтобы предотвратить выход страны из Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в правительстве заявили, что Навроцкий, наложив вето на закон о программе SAFE, совершил «акт измены народу». Программа SAFE была запущена с целью содействия оборонным инвестициям в Евросоюзе. Туск уверял, что своим существованием SAFE обязана исключительно польской настойчивости.

    16 марта 2026, 02:18 • Новости дня
    МИД указал Украине на неприкосновенность дипломатической недвижимости
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Любые попытки посягательств на здания российских дипломатических представительств на Украине вызовут жесткий ответ со стороны Москвы, заявил МИД России.

    В ведомстве подчеркнули, что неприкосновенность дипломатической недвижимости гарантируется Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года. В министерстве напомнили, что разрыв дипломатических отношений или вооруженный конфликт не отменяют действия этих международных норм.

    МИД России отметил, что исходит из соблюдения этих принципов в отношении представительств России на Украине. «Любое посягательство на них не останется без жесткого ответа», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году Служба внешней разведки России уже указывала, что Киев может совершить теракты против дипмиссий России в Европе.

    16 марта 2026, 10:22 • Новости дня
    Politico: Боррель обвинил ЕС в потере авторитета из-за Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о потере авторитета Европы из-за пассивности перед США и осудил торговое соглашение с Вашингтоном.

    Как заявил экс-глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Евросоюз теряет авторитет, поскольку не противостоит действиям бывшего президента США Дональда Трампа, передает Politico.

    Он обвинил главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в попытке узурпировать полномочия и призвал отклонить торговое соглашение с США, заключенное летом прошлого года. По словам Борреля, война США против Ирана «незаконна согласно международному праву и не оправдана угрозой, как утверждали некоторые».

    Боррель подчеркнул, что фон дер Ляйен «превышает свои полномочия» в вопросах внешней политики, и отметил её «систематическую предвзятость в пользу США и Израиля». Он обратил внимание на то, что Европа страдает от высоких цен на энергоресурсы, в то время как Трамп открыто радуется выгоде для США как экспортёра нефти.

    Кроме того, Боррель похвалил премьер-министра Испании Педро Санчеса за его критическую позицию по отношению к ударам Трампа по Ирану. Он также призвал нового главу европейской дипломатии Кайю Каллас жестко осуждать нарушения международного права «со стороны России, Израиля или США», чтобы Евросоюз не терял доверия, применяя нормы избирательно.

    Экс-глава дипломатии остро раскритиковал торговое соглашение, заключённое фон дер Ляйен и Трампом, назвав его «несправедливым с самого начала», поскольку США ввели 15% тарифы на европейские товары, а ЕС – снизил свои. На фоне растущей оппозиции внутри Европарламента представители фон дер Ляйен отказались от комментариев по поводу этих заявлений.

    Боррель также высказался о блокировке 90 млрд евро помощи Украине после вето со стороны Венгрии и Словакии, заявив, что эти страны «открыто нарушили принцип искреннего сотрудничества», предусмотренный договорами ЕС. По его мнению, остальные 25 стран могут выделить Украине мостовой кредит до утверждения европейского займа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп призвал другие страны направить военные корабли к Ормузскому проливу, что было расценено как проявление слабости.

    Президент Польши Анджей Дуда действует в интересах США, вызывая недовольство армии и премьер-министра страны. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что США стремятся разделить Европу.

    16 марта 2026, 05:55 • Новости дня
    Фицо: Зеленский никогда не пустит нефть по трубопроводу «Дружба»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский никогда не пустит нефть по трубопроводу «Дружба», заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    «Зеленский никогда не пустит нефть, никогда. Это вы запомните. Мы тут все можем разорваться», – приводит слова Фицо ТАСС.

    Фицо подчеркнул, что словацкое правительство намерено оказывать давление на Зеленского. Он рассказал о недавнем телефонном разговоре с украинским лидером, который, по его словам, был «очень странным» и во время которого стало ясно, что Зеленский не заинтересован в возобновлении поставок нефти в Словакию и Венгрию.

    Премьер-министр Словакии также отметил, что считает нежелание Киева возобновить транзит нефти наказанием за мирную позицию Братиславы по урегулированию конфликта на Украине. Фицо заявил, что Словакия будет бороться за реализацию предоставленного ей исключения из санкций Евросоюза на получение российских энергоресурсов, действующего до 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Словакии Сергей Андреев заявил, что надежды на разблокировку нефтепровода «Дружба» и возобновление поставок нефти из России в Словакию в ближайшее время нет. Фицо выразил опасения, что нефтепровод «Дружба» может быть целенаправленно уничтожен по инициативе Владимира Зеленского.

    16 марта 2026, 10:41 • Новости дня
    Каллас заявила об обсуждении отправки кораблей ЕС в Ормузский пролив
    @ STT-Lehtikuva/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Основной темой встречи глав МИД стран Евросоюза будет обсуждение возможностей открытия Ормузского пролива, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Как заявила Каллас, главной темой заседания Совета министров иностранных дел стран Евросоюза станет обсуждение вопросов, связанных с обеспечением открытости Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

    Она добавила, что эскалация ситуации на Ближнем Востоке привела к фактической блокировке пролива, который играет ключевую роль в поставках нефти и сжиженного природного газа на мировой рынок.

    По словам Каллас, министры обсудят возможность отправки военных кораблей стран ЕС в Ормузский пролив, чтобы гарантировать свободу судоходства в регионе. Она отметила: «Главной темой станет вопрос, как обеспечивать поддержание открытым Ормузского пролива».

    Каллас также подчеркнула, что у Евросоюза уже есть военно-морская миссия Aspides в Красном море, и сейчас обсуждается возможное расширение ее мандата, сообщает ТАСС. При этом глава европейской дипломатии признала, что решение будет непростым, так как странам ЕС предстоит определиться, готовы ли они задействовать свои военные корабли в новых условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что США пытаются расколоть Европу. Каллас отвергла предложение о создании Совета безопасности Европы. Она также заявила, что в санкции против России будут включены рестрикции по криптовалютам.

    16 марта 2026, 14:53 • Новости дня
    Лавров: Переговорщик от Франции ничего нового не привез
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Визит французских представителей не принес новых предложений по урегулированию ситуации на Украине и сопровождался требованием конфиденциальности, но Париж сам все «слил» в прессу, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Представитель Франции, действительно посещавший Россию для обсуждения вопросов по украинскому урегулированию, не привез никаких новых предложений, передает РИА «Новости».

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, что в ходе встречи не прозвучало ничего, что не было бы уже оглашено публично Парижем. По словам Лаврова, «ничего, что не звучало бы публично из Парижа, на этих вот закрытых контактах мы не услышали».

    Лавров также отметил, что французская сторона просила сохранить визит своих представителей в Москву в тайне. Однако, по его словам, именно французы впоследствии передали информацию об этих переговорах в прессу. Глава МИД России предположил, что это могло быть сделано, «чтобы показать, что Европа старается, а ее не пускают в переговоры».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что предложил нескольким европейским лидерам возобновить диалог с Россией. Также сообщалось, что советник Макрона по дипломатическим вопросам Эммануэль Бонн якобы посещал Москву в феврале.

    Официальный представитель Франции посетил Москву для обсуждения ситуации на Украине.

    Лавров призывал президента Эммануэля Макрона не устраивать из дипломатических переговоров публичное шоу.

    16 марта 2026, 06:58 • Новости дня
    «Северяне» не дали спецназу ВСУ прорваться в Сопычь в Сумской области

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» не позволила штурмовым группам спецназа ВСУ прорваться в Сопычь в Сумской области.

    В селе Сопычь продолжились ожесточенные столкновения. «Враг тремя штурмовыми группами 48 отдельного отряда специального назначения при поддержке БТР М113 пытался прорваться в населенный пункт. В результате комплексного огневого поражения штурмовые группы украинских спецназовцев и военная техника ВСУ уничтожены», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в Max.

    На Сумском направлении штурмовые группы «Северян» вели бои и продвинулись на семи участках Сумского района и двух – в Глуховском, суммарно до 400 м.

    В районе Ямного украинские военные перебросили артиллерию, однако огневое воздействие российских войск привело к уничтожению значительной части личного состава и орудий ВСУ.

    В Краснопольском районе сводные украинские штурмовые группы предприняли контратаку, но большинство украинских военных были уничтожены, а уцелевшие отступили вглубь территории.

    На Харьковском направлении российские войска продвигались с боями, нанося удары по скоплениям противника в нескольких населенных пунктах. На Волчанском направлении отмечено продвижение на пяти участках до 400 м. Российская разведка выявила местоположение украинских боевых групп в районе Караичного, после чего армейская авиация нанесла по ВСУ.

    На Липцовском направлении подразделения РХБЗ уничтожили скопление личного состава ВСУ в лесу севернее Избицкого, а на Великобурлукском направлении авиация атаковала сосредоточение ВСУ.

    Силами ВКС России нанесены удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Веселого, Терновой, Рубежного, Митрофановки, Нестерного, а также около сел Белый Колодезь и Землянки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 60 в Харьковской области)», – говорится в сообщении.

    16 марта 2026, 06:44 • Новости дня
    ПВО с начала суток сбила более 30 летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Число сбитых в понедельник на подлете к Москве БПЛА выросло до 32, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    Собянин сообщил в Max, что силами ПВО «отражена атака двух беспилотников». Затем он опубликовал еще два сообщения, в каждом из которых говорилось об уничтожении двух БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что число сбитых в понедельник на подлете к Москве БПЛА выросло до 26.

    16 марта 2026, 08:51 • Новости дня
    За ночь над Россией уничтожили 145 украинских беспилотников
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь с воскресенья на понедельник дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 145 украинских БПЛА самолетного типа, сообщило Минобороны.

    Над Московским регионом поразили 53 дрона, включая 46 аппаратов, летевших на саму Москву, указало ведомство в Max.

    Над Брянской областью нейтрализовали 38 БПЛА, над Ярославской – 11, над Калужской – восемь, над Смоленской – семь, над Ростовской – шесть.

    Также пять дронов уничтожили над Ульяновской областью, четыре – над Тверской, по три – над Воронежской и Костромской областями. Также три дрона поразили над Крымом. Над Волгоградской областью уничтожили два БПЛА.

    Над Кубанью и Саратовской областью поразили по одному беспилотнику.

    Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник над Ульяновской областью перехватили пять украинских БПЛА.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении 12 дронов, летевших в сторону столицы.

