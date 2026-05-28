В ЕК назвали невыполнимым требование Киева о вступлении в ЕС в 2027 году

Еврокомиссар Кос: Требование Украины о вступлении в ЕС в 2027 году невыполнимо
Планы киевских властей присоединиться к европейскому сообществу в 2027 году оказались нереализуемыми, хотя первый этап переговоров может начаться уже наступившим летом, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.
«Требование о вступлении невыполнимо», – заявила Кос в интервью британской газете Financial Times, передает ТАСС.
Политик отметила, что искусственное сближение заявок украинской стороны и Молдавии способно ускорить процесс. Ожидается, что стартовый блок обсуждений откроется уже в июне текущего года.
Диалог о присоединении к объединению требует полной адаптации правовой базы государства-кандидата под европейские стандарты. Подобные процедуры зачастую занимают более десяти лет, при этом строгих временных ограничений не предусмотрено.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Владимир Зеленский потребовал назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз.
Глава Европейского совета Антониу Кошта заявил о невозможности установить точные сроки приема страны в объединение.
Позже Зеленский отверг инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца по ассоциированному членству республики.