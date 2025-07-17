Ситуация со сменой украинского правительства – пример полнейшего беззакония. И сама процедура, и лица, в ней задействованные, не имеют никаких прав и полномочий этим заниматься. Казалось бы, всё так понятно и однозначно, чтобы все страны мира отказали украинским властям в признании.0 комментариев
Financial Times сообщила о росте обвинений в адрес Зеленского в авторитаризме
Financial Times сообщила о росте обвинений в адрес Зеленского в преследования критиков
Публичные обыски и уголовные дела против бывших и действующих оппонентов власти на Украине вызвали волну обвинений в авторитарных методах главы киевского режима Владимира Зеленского, пишет Financial Times.
Администрация Владимира Зеленского подверглась обвинениям в авторитаризме со стороны политиков, активистов и иностранных дипломатов из-за использования чрезвычайных полномочий военного времени для преследования критиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
Газета отмечает, что в условиях военного положения украинские власти, по мнению оппонентов, оттесняют несогласных, заставляют замолчать лидеров гражданского общества и консолидируют власть.
Особое общественное недовольство вызвали недавние обыски и уголовные дела против экс-министра инфраструктуры Александра Кубракова и антикоррупционного активиста Виталия Шабунина. Шабунин в разговоре с изданием заявил, что Зеленский использует дело против него, чтобы послать сигнал своим противникам.
По версии западного дипломата в Киеве, случаи давления на оппозицию не единичны.
Дипломат сообщил, что нынешняя ситуация на Украине вписывается в «общую схему»: критиков оттесняют, а сторонников власти защищают, причем украинские чиновники чувствуют снижение внимания Запада, особенно США, к вопросам верховенства закона и эффективного управления. Financial Times подчеркивает, что часть киевских чиновников теперь «готовы проверить границы дозволенного», пользуясь снижением интереса Вашингтона к делам Украины.
Государственное бюро расследований Украины 11 июля предъявило Шабунину обвинения в мошенничестве и уклонении от военной службы – против него выдвинуто подозрение в незаконном получении более 50 тыс. гривен с 2022 года, а также в неявке в воинскую часть и использовании армейского транспорта в личных целях. В тот же день «Украинская правда» сообщила, что у бывшего министра Кубракова проходят обыски по делу о мошенничестве.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа планировала расследовать деятельность Центра противодействия коррупции на Украине во главе с Шабуниным.
The Economist отмечал, что концентрация власти на Украине привела к ослаблению демократических институтов, а ключевые лидеры и чиновники были заменены или отстранены.
Бывший украинский президент и олигарх Петр Порошенко(внесен в список экстремистов и террористов) заявил, что офис Владимира Зеленского против воли граждан удерживает власть.