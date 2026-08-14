СК возбудил свыше 11 тыс. дел о преступлениях киевского режима

Tекст: Антон Антонов

Председатель ведомства Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Луганске, сообщает ведомство в «Максе».

На совещании первый заместитель председателя СК России Эдуард Кабурнеев сообщил, что с 2014 года возбуждено свыше 11 тыс. уголовных дел о преступлениях киевского режима.

Расследование более 1 150 дел уже завершено по обвинению примерно 1,5 тыс. участников украинских вооруженных формирований.

Уточняется, что по итогам рассмотрения этих материалов судами были вынесены обвинительные приговоры в отношении 1 231 фигуранта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила о гибели более семи тысяч мирных жителей региона.

Бастрыкин сообщил о расследовании масштабного уголовного дела о применении киевским режимом запрещенных средств и методов ведения войны.