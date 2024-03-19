  • Новость часаСВР назвала число готовящихся к отправке на Украину французских наемников
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Российские выборы загнали западных лидеров в дипломатическую ловушку

    Европа в отношении признания российских выборов будет поступать так, как поступают американцы. А Вашингтон уже начал занимать линию де-факто признания. Там заявили, что будут действовать исходя из реальности. А она убедительно демонстрирует победу Владимира Путина.

    2 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Реальную экономическую революцию подменили имитацией

    Бизнес начинает выдумывать всякие несуществующие проблемы и навязывать потребителям мысль, что у них что-то страшно болит. Маркетолог из человека, который ищет боли, превратился в человека, который зомбирует потребителя, убеждая того, что ему плохо.

    8 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева «Ребятушки, милые, как к нам Россия относится?»

    «Нетвойнисты» пытаются прежде всего себя самих убедить, что у них есть моральное превосходство. Ведь они за мир во всем мире. И им очень жалко людей, которые страдают от войны. Им жалко всех вокруг. Но правда в том, что им жалко только себя. И моральное превосходство они потеряли в тот самый момент, когда не заметили бабу Любу.

    19 комментариев
    19 марта 2024, 18:24 • Новости дня

    Нарышкин: Потери Франции на Украине стали самыми большими со времен Алжира

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Во французском военном ведомстве неофициально признали потери на Украине самыми большими со времен войны в Алжире, заявил глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин .

    В армии Франции обеспокоены числом погибших на украинском театре военных действий французов, только из-за уничтожения лагеря наемников под Харьковом 17 января погибли десятки французских граждан, приводит слова Нарышкина сайт СВР.

    Во французском министерстве вооруженных сил неофициально признают, что таких потерь страна не знала со времен войны в Алжире во второй половине XX века.

    При этом Франция пытается скрывать количество потерь и факт задействования своих военных на украинской территории. Из-за этого ведомствам приходится решать нетривиальные вопросы о захоронении погибших, о выплатах компенсаций семьям и пенсиях инвалидам.

    Для всех таких операций нужны соответствующие документы, а «двойная бухгалтерия смерти» может привести к судебным искам со стороны родственников погибших.

    Также во вторник СВР сообщила, что Франция готовит к отправке на Украину контингент, сначала планируется отправить около 2 тыс. военнослужащих.

    19 марта 2024, 10:21 • Новости дня
    Польский генерал призвал считать потери ВСУ в миллионах

    Анджейчак: Потери ВСУ нужно считать в миллионах, а не в сотнях тысяч

    Польский генерал призвал считать потери ВСУ в миллионах
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потери ВСУ в противостоянии с Российской армией исчисляются миллионами, а не сотнями тысяч, заявил каналу Polsat экс-начальник генштаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак.

    По его словам, потери ВСУ нужно считать не в сотнях тысяч, а в миллионах, у Украины нет резервов и она проигрывает войну, передает ТАСС.

    Анджейчак добавил, что замена на посту главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Александром Сырским не изменила ситуации на поле боя. Комментируя информацию о том, что к концу марта у ВСУ могут закончиться ракеты для систем ПВО, генерал заявил, что это означает очередные эффективные удары по Украине и уничтожение элементов инфраструктуры Украины.

    Ранее британские СМИ сообщали, что к концу марта у вооруженных сил Украины почти закончатся ракеты для противовоздушной обороны.

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    19 марта 2024, 13:12 • Новости дня
    Экономист: У украинской сельхозпродукции появился новый серьезный противник

    Экономист назвал причины поддержки Францией Польши в ограничениях на ввоз сельхозпродукции с Украины

    Экономист: У украинской сельхозпродукции появился новый серьезный противник
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    У Украины появился серьезный «сельхозпротивник» – французы. Они начинают мстить украинцам, в том числе и за дестабилизацию ситуации на рынке мяса птицы. Причем Париж может нанести Киеву гораздо больший ущерб, чем Варшава. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал экономист Иван Лизан. Ранее Франция поддержала призыв Польши ограничить импорт сельхозпродукции из Украины.

    «Поддержка Парижем призыва Варшавы выглядит вполне логично. Франция – страна с развитым сельским хозяйством, она входит в топ-5 экспортеров зерновых. Впрочем, в данном случае речь может идти не только об отстаивании интересов европейских фермеров, но и о мести Киеву», – считает экономист и политолог Иван Лизан. Дело в том, что украинцы ранее дестабилизировали ситуацию на рынке мяса птицы во Франции, пояснил он.

    «Основным производителем курятины на Украине был агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» МХП миллиардера Юрия Косюка. До спецоперации главными импортерами этой продукции являлись арабские страны. Когда же начались боевые действия и морская логистика отпала, Еврокомиссия отменила таможенные пошлины для Украины, и курятина «хлынула» на европейский рынок, создав недобросовестную конкуренцию. В 2023 году активно обсуждали, что 1 кг куриного мяса от французских производителей стоит около 4,8 евро, тогда как один килограмм куриного мяса от украинских производителей – 2,4 евро», – напомнил собеседник.

    Впрочем, помимо курятины поводом для обиды Парижа мог стать сахар, добавил Лизан. «Сахарная свекла – один из самых маржинальных сельскохозяйственных продуктов, который выращивают в Винницкой области. В прошлом году Украина произвела сахара больше, чем нужно для внутреннего потребления, и могла закрыть потребности Европы, потому что там сахарная свекла оказалась в дефиците. Эти поставки сахара в Европу тоже создали конкуренцию среди производителей, и, конечно, французы с немцами «встали на дыбы». Против импорта выступили и свекловоды. Они, как и фермеры, и производители курятины, хотят увеличения объемов господдержки, а не роста конкуренции с украинскими фирмами», – отметил экономист.

    При этом французов собеседник называет «саботажниками». «Франция оказала военную помощь Киеву в гораздо меньшем объеме, чем это сделали многие страны Евросоюза», – подчеркнул Лизан. Макрон, рассуждая о вводе западных войск на Украину, лишь разводит «трескотню», но в реальности особо не помогает своему партнеру. Вместе с тем в сфере экономики Париж заключает с Киевом контракты о неэквивалентной торговле, заметил спикер. «Официальный Париж на словах признается Киеву в любви – причем такой, что чуть ли не воевать за него готов, но на деле исходит исключительно из собственной выгоды», – акцентировал экономист.

    Прогнозировать, чем завершатся переговоры о продлении возможности Киева вести свободную торговлю с ЕС, крайне сложно, считает Лизан. Но он настаивает: у Украины появился еще один серьезный сельхозпротивник. «И это не Польша, от которой можно попытаться отмахнуться, а французы», – указал собеседник. По его мнению, к Парижу могут также примкнуть по вопросу сахара – немцы, по вопросу курятины – итальянцы, а по вопросу зерна – венгры и словаки. «Таким образом, собирается весьма серьезная коалиция против Киева. Это еще раз подтверждает тот факт, что Украину в ЕС никто не ждет», – заключил Лизан.

    Ранее Франция поддержала призыв Польши к ограничению на украинский экспорт сельскохозяйственной продукции, в том числе зерна, в страны Европы. Как сообщает газета Politico, французский президент Эммануэль Макрон и польский премьер Дональд Туск пришли к соглашению по этому вопросу на недавней встрече в рамках прошедшего 15 марта саммита Веймарского треугольника в Берлине.

    По словам собеседников издания, решение Парижа и Варшавы может сорвать грядущее заседание Еврокомиссии, Совета ЕС и Европарламента, назначенное на 19 марта. Ограничение импорта Францией и Польшей приведет к потере Украиной около 1,2 млрд евро торгового дохода, отметили источники газеты. «Это огромный удар для страны, которая нуждается во всей возможной помощи, – посетовал один из дипломатов. – Государства-члены, которые больше всего демонстрируют свою поддержку Украине, также наносят стране наибольший ущерб».

    Напомним, во Франции, Польше и других странах Евросоюза уже несколько месяцев не стихают протесты фермеров, заявляющих о невозможности конкурировать с дешевой сельхозпродукцией, ввозимой в страны ЕС с Украины без пошлин и ограничений. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как устроены эти поставки.

    Более того, массовые забастовки фермеров привели к тому, что власти ЕС заявили о неготовности обсуждать следующие шаги по вступлению Украины в союз. Европейские чиновники опасаются, что негативная реакция аграриев на возможное вступление Украины поставит под угрозу их переизбрание, также отмечает Politico. «Разговоры о сокращении субсидий для европейских фермеров – это не то, что вы хотели бы включить в свои предвыборные лозунги или использовать в качестве предвыборного боеприпаса для крайне правых», – сказал газете европейский политик на условиях анонимности.

    Отмечается, что вступление Украины в ЕС осложняется не только политической, но и экономической ситуацией. Боевые действия нанесли серьезный ущерб украинской экономике, в результате чего страна станет одним из беднейших членов союза. Интеграция Украины потребует значительных финансовых вливаний со стороны ЕС – по некоторым оценкам, речь идет о 186 млрд евро за семь лет.

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    19 марта 2024, 13:57 • Новости дня
    Российские войска освободили Орловку в ДНР
    Российские войска освободили Орловку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские войска в последние сутки на Авдеевском направлении освободили населенный пункт Орловка в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны России.

    Группировка «Центр» на этом направлении также улучшила положение по переднему краю, отметило ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, отражены шесть контратак украинских штурмовиков 47-й, 53-й, 59-й механизированных бригад у Первомайского, Тоненького и Бердычей в ЛНР. ВСУ потеряли до 125 человек, две бронемашины.

    При контрбатарейной борьбе поражены американская САУ М109 Paladin, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-20, орудие Д-30 и противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила подразделения ВСУ и отразила две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ у Старомайорского в ДНР.

    ВСУ на этом направлении потеряли до 130 человек, танк, две БМП и САУ «Гвоздика».

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» улучшила положение по переднему краю и поразила скопления живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны у Работино и Пятихаткок в Запорожской области.

    На этом направлении украинская сторона потеряла до 30 человек, американскую артиллерийскую систему М777 и гаубицу Д-30.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки поразили живую силу и военную технику ВСУ в 114 районах.

    Средства ПВО уничтожили 143 украинских дрона и 38 снарядов РСЗО HIMARS, «Ольха», «Град» и Vampire.

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    19 марта 2024, 10:06 • Новости дня
    Главком ВСУ обозначил приоритеты развития ВСУ

    Главком ВСУ Сырский заявил, что приоритетным направлением для развития ВСУ стало развитие беспилотных систем

    Главком ВСУ обозначил приоритеты развития ВСУ
    @ Roman Chop/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Приоритетом для украинской армии является развитие беспилотных систем и обеспечение военных новейшим вооружением, заявил главком ВСУ Александр Сырский.

    Сырский назвал технологии и технологичность залогом «превосходства» ВСУ, передает телеканал 360.

    Также главком ВСУ отметил, что вместе с полковником Вадимом Сухаревским ведет работу над ускорением внедрения «технологических инновационных решений».

    Сырский добавил, что украинские военные должны быть обеспечены эффективным и новейшим вооружением, также отдельное внимание должно быть уделено подготовке специалистов по радиоэлектронной борьбе, беспилотных систем и автоматизированных систем управления.

    Кроме того, главком ВСУ отметил, что находится в поиске решений, которые смогут дать Киеву превосходство над Российской армией.

    Ранее Сырский признал сложной обстановку практически на всем протяжении линии боевого соприкосновения.

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    19 марта 2024, 14:52 • Новости дня
    В ВС Франции заявили о подготовке к участию «в самых жестких» конфликтах
    В ВС Франции заявили о подготовке к участию «в самых жестких» конфликтах
    @ Mehdi Chebil/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французская армия ведет подготовку к «самым жестким» конфликтам, заявил начальник штаба сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль на фоне заявлений французского лидера Эммануэля Макрона, который не исключил отправку западных военных на Украину.

    В интервью газете Le Monde Шилль заявил, что ВС Франции «готовятся к самым трудным сражениям, заявляя об этом и демонстрируя это», передает РИА «Новости». По его словам, подготовка нацелена на то, чтобы Франция была способна «сдержать нападения».

    Оборона Франции базируется на ядерном арсенале страны и армии, «совместимой с армиями союзников», отметил Шилль. По его словам, Франция способна дислоцировать 20 тыс. военнослужащих в срок до 30 дней и в состоянии взять на себя командование силами до 60 тыс. человек. Всего ВС Франции насчитают 121 тыс. солдат, еще 24 тыс. могут быть призваны из числа резервистов.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что Франции придется «провести операции» на Украине, чтобы противостоять российским войскам.

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    18 марта 2024, 20:05 • Новости дня
    Лавров заявил об открытости России к переговорам, но не по «формуле Зеленского»

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская сторона открыта к переговорам по теме конфликта на Украине, но не в рамках мероприятий по продвижению «формулы» президента Украины Владимира Зеленского, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со спецпредставителем правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэем.

    На сайте ведомства говорится, что министр подтвердил открытость российской стороны к переговорному решению, подчеркнув неприемлемость для России участия в любых мероприятиях по продвижению «формулы Зеленского».

    Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, в основе которых будут реалии на земле, а не «какие-то хотелки после применения психотропных средств».

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    19 марта 2024, 17:47 • Новости дня
    СВР назвала число готовящихся к отправке на Украину французских наемников
    СВР назвала число готовящихся к отправке на Украину французских наемников
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Французская сторона занимается подготовкой контингента для отправки на украинскую территорию, сначала планируется послать порядка 2 тыс. военных, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

    Париж готовит отправку военных, сначала планируется отправить около 2 тыс. человек, при этом французские военные опасаются, что такое значительное число военных не получится перебросить и расквартировать незаметно, сообщается в публикации на сайте СВР.

    Это подразделение, опасаются военные Франции, может стать легитимной приоритетной мишенью для атак со стороны Вооруженных сил России.

    Также в военном руководстве Франции встревожены возможным недовольством среди офицерского состава среднего звена, уже наблюдаются проблемы с поиском «добровольцев» для ротации и замены «выбывших» на украинском театре военных действий.

    Ранее начальник штаба сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль заявил, что армия страны готовится к «самым жестким» конфликтам. До этого президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что Франции придется «провести операции» на Украине.

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    18 марта 2024, 21:58 • Новости дня
    Кулеба попросил ЕС и США о срочной помощи

    Боррель: Кулеба попросил ЕС и США о срочной помощи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к странам Евросоюза и США с просьбой оказать срочную помощь Украине, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    В ходе пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе Боррель сообщил, что Кулеба по видеосвязи рассказал министрам о ситуации на поле боя и приоритетных потребностях Киева, передает ТАСС.

    Этот разговор дал понять, что Западу «нужны срочные действия для Украины», заявил глава евродипломатии. «Стало ясно, что обе стороны (ЕС и США) должны ускорить принятие решения», – сказал он.

    Ранее заместитель главы министерства обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что запасы некоторых видов боеприпасов в стране снизились до критического уровня.

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    19 марта 2024, 16:20 • Новости дня
    Армию Запада признали не способной к сражениям на Украине

    Business Insider: Запад не готов к тяжелым боям, как на Украине

    Армию Запада признали не способной к сражениям на Украине
    @ U.S. Navy/Chief Hospital Corpsman Josh Ives

    Tекст: Ольга Никитина

    Западные страны не готовы к сложным и затяжным боям на фронте в зоне украинского конфликта, заявил подполковник армии США в отставке Алекс Вершинин.

    В статье для Business Insider он пишет, что армии стран НАТО ориентированы на короткие и маневренные столкновения, а их ресурсы и система обучения не рассчитаны на долгосрочные операции, передает RT.

    Эксперт также отметил, что западные страны могут столкнуться с кадровыми проблемами, так как в их армиях делается ставка на профессиональный младший командный состав, который сложно заменить в случае потерь.

    В связи с этим Вершинин предположил, что Запад будет вынужден изменить свою стратегию в украинском конфликте, а также механизм управления ресурсами и процесс обучения военных.

    Ранее начальник штаба сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль сообщил, что французская армия ведет подготовку к «самым жестким» конфликтам.

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    19 марта 2024, 02:24 • Новости дня
    Франция призвала ограничить ввоз сельхозпродукции с Украины

    Франция присоединилась к протестам Польши против ввоза сельхозпродукции с Украины

    Франция призвала ограничить ввоз сельхозпродукции с Украины
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Франция присоединилась к призывам Польши ограничить ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины.

    «Франция... угрожает сорвать переговоры по продлению для Киева права свободной торговли с Евросоюзом еще на год», – сообщает газета Politico со ссылкой на трех неназванных европейских дипломатов, передает ТАСС.

    Отмечается, что 19 марта должны состояться переговоры между Еврокомиссией, Советом ЕС и Европарламентом, на которых планируется решить судьбу импорта украинской продукции.

    По оценкам Еврокомиссии, потенциальные убытки Украины от потери торговых льгот оцениваются в 1,2 млрд евро.

    Ранее сообщалось, что испанские фермеры перекрыли тракторами центр Мадрида, требуя «конкретных и решительных мер» по улучшению положения в аграрной сфере.

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    19 марта 2024, 15:53 • Новости дня
    ЕС не выполнил обещание по поставкам снарядов Украине

    Стано: ЕС не выполнил обещание по поставкам снарядов Украине

    ЕС не выполнил обещание по поставкам снарядов Украине
    @ Serhii Nuzhnenko/REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Евросоюз не смог в срок поставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов, обещанных в прошлом году, сообщил на брифинге официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

    «Политическая цель все еще остается в силе, мы поставим 1 млн снарядов до конца года, а к настоящему моменту, вернее, к концу марта, мы поставим около 500 тыс. снарядов», – передает ТАСС его слова.

    Он подчеркнул, что это количество не включает снаряды, поставленные странами ЕС на двусторонней основе.

    Обещание о поставке 1 млн снарядов в течение 12 месяцев было озвучено главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем 20 марта 2023 года. Задержка с поставками связана с тем, что ЕС не был готов к такому большому объему производства боеприпасов.

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    19 марта 2024, 15:12 • Новости дня
    Писториус анонсировал новый пакет военной помощи Украине

    Писториус: Украина получит новый пакет военной помощи на 500 млн евро

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украине будет направлен новый пакет военной помощи на сумму порядка 500 млн евро, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.

    Об этом глава Минобороны ФРГ заявил на очередной встрече контактной группы по военному содействию Киеву, которая проходит на американской военной базе Рамштайн, трансляцию вел телеканал Phoenix, передает ТАСС.

    «К этой встрече мы сформировали очередной пакет объемом почти полмиллиарда евро», – сказал Писториус.

    Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт призвала Запад перестать снабжать Киев оружием и подтолкнуть к переговорам.

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    19 марта 2024, 14:30 • Новости дня
    Путин: Противник планировал террористический рейд по регионам России

    Tекст: Ольга Никитина

    Противник планировал устроить настоящий террористический рейд по приграничным регионам России, заявил президент Владимир Путин.

    Он рассказал, что вражеские группировки «планировали устроить на границе настоящий террористический рейд по городам и населенным пунктам Белгородской и Курской областей», однако еще на подходе они были встречены огнем и «понесли большие потери, включая бронетехнику и артиллерию», передает ТАСС.

    Глава государства заявил, что попытки пройти на российскую территорию различных диверсантов провалились.

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    19 марта 2024, 08:45 • Новости дня
    Д’Артаньян оценил ход выборов в России

    Политик д’Артаньян: Выборы в России проведены корректно

    Tекст: Ольга Никитина

    Голосование в России проходило абсолютно корректно, возможности для фальсификаций не было, заявил французский политик Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д’Артаньян.

    Д’Артаньян прибыл в ДНР в качестве международного наблюдателя. По поводу электронного голосования он отметил, что представители кандидатов также следили за процессом, а потому возможности «что-то подтасовать» не было, в противном случае представители первыми бы забили тревогу, передает РИА «Новости».

    «Все прошло идеально, тут нечего добавить», – подчеркнул он.

    Говоря об очном голосовании на избирательном участке, д’Артаньян выразил уверенность, что фальсифицировать голоса возможности не было. «Все было проведено абсолютно корректно», – заключил он.

    Де Монтескью-Фезансак д’Артаньян происходит из того же французского дворянского рода, что и знаменитый капитан королевских мушкетеров шевалье д’Артаньян, ставший героем трех романов Александра Дюма-старшего. Современному д’Артаньяну 81 год.

    Явка на выборах президента России в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. По данным ЦИК, Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% на выборах президента России.

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    19 марта 2024, 10:15 • Новости дня
    Российская ПВО уничтожила беспилотник над Белгородской областью

    Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью

    Российская ПВО уничтожила беспилотник над Белгородской областью
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что около 8.45 система ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Белгородской области.

    Ранее сообщалось, что средства РЭБ перехватили украинский беспилотник над Воронежем.

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • США выгоняют из Нигера

      Власти Нигера разорвали соглашение с США, на основании которого в стране находятся две американские военные базы. Ранее из Нигера изгнали французский военный контингент, что стало большим ударом для Парижа. Но это разные истории, и новое решение африканцев отдает сенсацией.

    • Итоги выборов в России не устроили Запад

      Переизбрание Владимира Путина президентом России прошло в условиях рекордной явки, результат тоже оказался рекордным. Однако на Западе все равно открыли дискуссию о «легитимности» российских выборов и о признании их итогов. Что на это можно ответить?

    • Президент Латвии призвал разрушить Россию

      Президент Франции Эммануэль Макрон наконец-то нашел союзников для отправки войск на Украину. Это Латвия, властям которой полностью отказал инстинкт самосохранения, что и доказал ее президент Эдгар Ринкевич.

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    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

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    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

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