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    На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталина вынесли из мавзолея и к чему это привело

    30 октября 1961 года, в последний день работы ХХII съезда КПСС, повестку заседания внезапно нарушил глава Ленинградского обкома партии Спиридонов. Он предложил вынести тело Сталина из мавзолея и перезахоронить у Кремлевской стены. Делегаты от неожиданности открыли рты.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Первопричины СВО следует искать на Западе

    Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.

    8 комментариев
    1 ноября 2026, 09:58 • Новости дня

    Силы ПВО за сутки сбили более 70 украинских беспилотников над Курской областью

    Хинштейн: Над Курской областью за сутки сбили 73 украинских беспилотника

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За минувшие сутки над территорией Курской области уничтожено более 70 беспилотных летательных аппаратов противника, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

    За минувшие сутки российские системы противовоздушной обороны перехватили над территорией региона десятки аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

    «Всего в период с 09:00 31 октября до 09:00 1 ноября сбито 73 вражеских беспилотника различного типа. Тридцать четыре раза враг применил артиллерию по отселенным районам. Четыре раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств», – заявил глава региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг губернатор Александр Хинштейн сообщил о ранении пяти человек в результате атаки украинских беспилотников в Курской области.

    В среду два человека получили ранения при ударе дрона по автозаправке и магазину во Льгове.

    В понедельник над территорией региона сбили 58 вражеских беспилотных летательных аппаратов.

    31 октября 2026, 21:01 • Новости дня
    На Украине заявили о разрушении Приднепропетровской ТЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Одна из крупнейших электростанций Днепропетровской области получила серьезные разрушения и прекратила работу, сообщил украинский эксперт по энергетике Владимир Омельченко.

    Омельченко заявил, что одна из крупнейших электростанций Днепропетровской области прекратила работу, передает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Эксперт уточнил, что Приднепропетровская ТЭС получила серьезные разрушения. Сроки восстановления объекта остаются неизвестными. При этом официального подтверждения полной остановки станции пока нет.

    Тем временем в Днепропетровске и области уже вторые сутки продолжаются масштабные отключения электроэнергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу два объекта украинского энергетического холдинга ДТЭК в Днепропетровской области получили серьезные повреждения.

    В пятницу мэр Днепропетровска Борис Филатов сообщил о полном отключении электроэнергии в городе.

    Минобороны сообщало, что ВС России поразили объекты энергетики в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, которые обеспечивали функционирование предприятий.

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    31 октября 2026, 15:26 • Новости дня
    Друг рассказал о погибшем на мине-ловушке сапёре в Алешках
    Друг рассказал о погибшем на мине-ловушке сапёре в Алешках
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе разминирования дорог перед проведением гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области погиб российский сапер Андрей Ведерников из-за срабатывания оставленной украинскими военными мины-ловушки, у него остались жена и две дочери, сообщил товарищ погибшего с позывным «Физрук».

    Сапер Андрей Ведерников погиб в Алешках из-за срабатывания оставленной украинскими военными мины-ловушки на одном из перекрестков, сообщает WarGonzo.

    «Это был опытный военнослужащий. Он прослужил в войсках четыре года. У него остались жена и две дочери», – рассказал товарищ погибшего с позывным «Физрук».

    По его словам, дороги в Алешках были полностью заминированы вооруженными силами Украины. До объявления режима тишины в городе сохранялась высокая плотность огня, а украинские дроны-разведчики постоянно вели наблюдение за местностью.

    Дороги были завалены сгоревшими автомобилями, поэтому быстро и безопасно преодолеть опасные участки было невозможно. Кроме того, противник устанавливал на все предметы датчики движения и звука, что превратилось в настоящий террор для местных жителей.

    В субботу самолеты с эвакуированными жителями города Алешки Херсонской области, решившими выехать на Украину, приземлились в аэропорту Гомеля.

    В пятницу Министерство обороны подтвердило гибель российского сапера Андрея Ведерникова при разминировании дороги в Алешки. В четверг российские инженерно-саперные подразделения группировки «Днепр» провели разминирование ведущих к населенному пункту дорог.

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    31 октября 2026, 21:01 • Видео / Жизнь после боя
    Ошибка на фронте думать, что ты бессмертен

    Командир штурмовиков Никита Мурзаков трижды уходил добровольцем на СВО. После множества тяжелых осколочных ранений, вместо необходимых операций он раз за разом возвращался к товарищам на передовую.

    Как не потерять инстинкт самосохранения? Почему маленький сын ветерана замкнулся в себе? Как не опустить руки после пережитых испытаний?
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    1 ноября 2026, 05:08 • Новости дня
    Пушилин назвал условие прекращения военных преступлений ВСУ

    Пушилин назвал победу России концом военных преступлений ВСУ

    Пушилин назвал условие прекращения военных преступлений ВСУ
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что победа России является единственной возможностью прекратить военные преступления украинской армии, включая использование военнопленных в качестве смертников.

    «Конечно, здесь нужно только побеждать быстрее, это единственная возможность прекратить подобного рода преступления, в том числе военные, которые нарушают международные нормы права», – сказал Пушилин ТАСС.

    Он отметил, что использование украинской стороной российских военнопленных в качестве смертников является серьезным военным преступлением и нарушением гуманитарного права.

    По его словам, обнародованные факты подобных действий Киева традиционно остаются без внимания международных СМИ, общественности и правозащитных организаций.

    Пушилин подчеркнул, что Россия не совершает ничего подобного, однако к ней находят поводы «прицепиться» на фоне полного молчания о действиях Украины, что свидетельствует о политике двойных и тройных стандартов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Пушилин также заявил о предстоящих крупных сражениях за полное освобождение ДНР. В четверг он сообщил о продолжении боев на добропольском направлении.

    В марте правозащитники рассказали о пытках российских военнопленных со стороны гражданских медиков на Украине.

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    31 октября 2026, 20:48 • Новости дня
    Рубио заявил о зашедшем в тупик конфликте на Украине

    Рубио: Конфликт на Украине в некоторых отношениях зашел в тупик

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио по итогам встречи глав МИД G20 заявил, что конфликт на Украине в некоторых отношениях зашел в тупик и грозит дальнейшей эскалацией.

    «Продолжается крайне разрушительный конфликт, который, по всей видимости, в некоторых отношениях зашел в тупик и несет угрозу эскалации и распространения на другие страны», – приводит слова Рубио РИА «Новости».

    Совещание глав внешнеполитических ведомств G20 проходило в Атланте 30–31 октября под американским председательством. Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп заявил о приближении украинского конфликта к урегулированию.

    В пятницу помощник президента Юрий Ушаков сообщил о начале согласования с американской стороной даты проведения трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал целью СВО лишение Киева возможности наносить удары.

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    1 ноября 2026, 00:55 • Новости дня
    Российская армия освободила 39 населенных пунктов в зоне СВО за октябрь

    ВС России за октябрь освободили 39 населенных пунктов в зоне СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы России в течение октября взяли под контроль 39 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции, большая часть которых расположена в Харьковской области.

    С 1 по 31 октября под контроль российских войск перешли 18 населенных пунктов в Харьковской области, десять – в Запорожской области, семь – в ДНР, три – в Сумской области и один – в Днепропетровской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минобороны России.

    На Харьковскую и Запорожскую области пришлось около 72% от общего числа освобожденных территорий – 28 населенных пунктов. Почти половину месячного результата составили 18 населенных пунктов Харьковской области.

    Президент Владимир Путин 16 октября отмечал положительную динамику в действиях российских группировок войск. Он заявил, что наступление идет по всей линии фронта.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов ранее сообщил, что с 1 сентября российские войска взяли под контроль 92 населенных пункта и более 1800 квадратных километров территории. Основные усилия Объединенной группировки сосредоточены на освобождении Донбасса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ВС России освободили Общее в Запорожской области, Алисовку в Харьковской области и Бариловку в Сумской области.

    В октябре российские войска за сутки взяли под контроль восемь населенных пунктов.

    В августе подразделения российской армии установили контроль над 32 населенными пунктами в Харьковской области и ДНР.

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    31 октября 2026, 23:56 • Новости дня
    Рубио обсудил с Лавровым возможность встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС

    Рубио и Лавров обсудили встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил об обсуждении с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым возможной встречи американского и российского лидеров на саммите АТЭС.

    «У нас был короткий разговор о потенциальной возможности встречи наших лидеров на АТЭС в следующем месяце», – приводит РИА «Новости» слова Рубио на пресс-конференции.

    Госсекретарь США отметил необходимость поддерживать контакты Москвы и Вашингтона для достижения мира на Украине. Странам следует вести диалог во избежание эскалации, так как конфликт зашел в тупик и угрожает распространиться на другие государства.

    На прошлой неделе спецпосланник президента США Стивен Уиткофф представил Владимиру Путину в Петербурге документы с вариантами подходов к решению украинского кризиса. Президент России заявил о готовности возобновить консультации в трехстороннем формате.

    По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, ожидается, что делегации обсудят гарантии безопасности России и Украины. Помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что переговоры пройдут после 4 ноября, а точные сроки зависят от внутренних и международных факторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Ушаков сообщал о готовности России возобновить переговоры с США и Украиной, добавив о начале согласования с американской стороной даты проведения трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

    В сентябре госсекретарь Рубио заявил о намерении президента США предложить Владимиру Зеленскому взаимно прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры.

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    31 октября 2026, 12:00 • Новости дня
    ВС России поразили объекты транспортной инфраструктуры ВСУ
    ВС России поразили объекты транспортной инфраструктуры ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение используемым ВСУ объектам транспортной инфраструктуры.

    Кроме того, удары наносились по местам хранения и БПЛА, и наземных робототехнических комплексов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты управляемая авиабомба, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 604 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 276 332 беспилотника, 672 ЗРК, 31 467 танков и других бронемашин, 1 794 боевые машины РСЗО, 36 845 орудий полевой артиллерии и минометов, 76 019 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    ВС России за неделю нанесли два массированных и девять групповых ударов.

    В пятницу сообщалось, что российские военные поразили предприятия по сборке БПЛА на Украине.

    На этой неделе Южный мост в Киеве был поражен в результате массированного удара ВС России.

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    31 октября 2026, 17:35 • Новости дня
    Российские военные поразили южнее Одессы судно с грузами для ВСУ

    Минобороны: Российские беспилотники поразили сухогруз с грузами для ВСУ

    Российские военные поразили южнее Одессы судно с грузами для ВСУ
    @ Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли удар беспилотниками по морскому судну южнее Одессы, которое перевозило военные грузы для украинской армии, сообщило Министерство обороны.

    Российские войска продолжили атаковать с помощью беспилотников морские суда, задействованные для перевозки грузов военного назначения, сообщает Минобороны.

    В результате удара на переходе морем в 37 км южнее Одессы было поражено судно типа «сухогруз», которое доставляло грузы для Вооруженных сил Украины.

    Минобороны сообщило об ударах по киевской ТЭЦ и сухогрузу южнее Одессы.

    В пятницу российские беспилотники поразили морское судно с военными грузами для украинской армии.

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    1 ноября 2026, 08:22 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз с оружием для украинской армии

    Минобороны: Российские беспилотники поразили сухогруз с оружием для ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России нанесли удар беспилотниками по морскому судну с военными грузами для украинской армии юго-западнее Одессы, а также поразили железнодорожную станцию в Сумской области.

    Российские войска в течение ночи нанесли серию ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам логистической инфраструктуры, используемым в интересах украинских войск, а также по морским судам с военными грузами, сообщает Минобороны.

    В результате атаки поражены объекты управления движением на железнодорожной станции Конотоп в Сумской области. Эти узлы обеспечивали доставку вооружения и военной техники для украинской армии из западных регионов страны.

    Также на переходе морем в 69 км юго-западнее Одессы военные поразили судно типа «сухогруз». Оно доставляло грузы, предназначенные для снабжения подразделений ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Вооруженные силы России нанесли удар беспилотниками по морскому судну с военными грузами южнее Одессы.

    Авиация и артиллерия поразили объекты транспортной инфраструктуры украинских войск.

    В пятницу российские войска осуществили массированный удар по портовой инфраструктуре и сухогрузу в Черном море.

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    31 октября 2026, 17:11 • Новости дня
    Сгоревший храм в Голой Пристани оказался опутан паутиной из дронов ВСУ

    Сгоревший храм в Голой Пристани опутан паутиной из оптоволоконных дронов

    Tекст: Вера Басилая

    Свято-Духовский храм в Голой Пристани Херсонской области, сгоревший после атаки Вооруженных сил Украины, опутан паутиной из оптоволоконного кабеля для дронов.

    Нити оптоволокна тянутся со стороны Херсона и покрывают территорию вокруг храма. Леской опутаны ограждение, деревянный крест и дверной козырек, передает ТАСС.

    В начале октября Свято-Духовский храм в Херсонской области сгорел в результате удара Вооруженных сил Украины. Здание, пережившее наводнение в 2023 году, было уничтожено вместе с церковной утварью и богослужебными книгами. По словам священнослужителей, восстановить храм в ближайшее время невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг храм Святой мученицы Татианы в Мелитополе получил повреждения при атаке дронов ВСУ.

    В середине месяца украинские военные сбросили боеприпас с беспилотника во двор храма Рождества Пресвятой Богородицы в Херсонской области.

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    31 октября 2026, 20:19 • Новости дня
    Российские силы ПВО за день уничтожили 60 украинских беспилотников

    Силы ПВО перехватили 60 украинских дронов над шестью регионами России

    Tекст: Мария Иванова

    Дежурные средства российской противовоздушной обороны за день перехватили и уничтожили 60 украинских беспилотников над шестью регионами, сообщили в Министерстве обороны.

    С 8:00 до 20:00 мск средства противовоздушной обороны ликвидировали 60 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщает Минобороны.

    Уточняется, что дроны были сбиты над территориями Белгородской, Владимирской, Калужской и Курской областей, а также над Московским регионом и Башкортостаном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минобороны сообщило об уничтожении 433 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями 19 субъектов России.

    Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об уничтожении четырех беспилотников ВСУ в небе над регионом.

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    31 октября 2026, 16:52 • Новости дня
    Посол Барбин: У России есть данные десятков воюющих за ВСУ наемников из Дании

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что Москва располагает установочными данными на несколько десятков датских наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.

    У России есть информация о нескольких десятках граждан Дании, которые воюют на стороне украинской армии. Об этом сообщил в интервью ТАСС пглава российской дипмиссии в Копенгагене Владимир Барбин.

    «У российской стороны есть установочные данные на несколько десятков датских наемников, принимавших и принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ против нашей страны. Их судьба незавидна. Если им и будет суждено остаться в живых, то дамоклов меч российского правосудия останется висеть над их головами», – заявил Барбин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила о задержании вербовавшего наемников для ВСУ иностранца.

    Летом руководство Украины разрешило частным компаниям привлекать в ряды армии иностранных наемников. Весной иностранные наемники в ДНР потеряли смартфон с именами и позывными всего подразделения.

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    1 ноября 2026, 01:27 • Новости дня
    Служащие в ВСУ женщины призвали Зеленского вернуть их в мирную жизнь

    Служащие в ВСУ женщины попросили Зеленского вернуть их в мирную жизнь

    Tекст: Катерина Туманова

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о том, что проходящие службу в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) женщины обращаются к Владимиру Зеленскому с призывами вернуть их к мирной жизни.

    «Тенденция увеличения женщин на линии боевого соприкосновения хоть и небольшая, но действует на регулярной основе. Сейчас наши разведорганы фиксируют все большее и большее присутствие женщин на линии боевого соприкосновения», – рассказал он ТАСС.

    Марочко отметил, что в украинских пабликах уже появляются обращения украинских женщин, которые до службы были на гражданских профессиях. Они просят Зеленского вернуть их обратно – в мирную жизнь.

    «Но я глубоко сомневаюсь, что их мобилизация на фронт проходит без участия Зеленского», – сказал эксперт.

    Он добавил, что из-за нехватки личного состава командование ВСУ отправляет женщин гражданских профессий для участия в боях у Славянска и Краматорска в ДНР. Они служат стрелками, операторами противотанковых управляемых ракет и механиками-водителями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о возможности принудительного призыва женщин на военную службу.

    Марочко в июле сообщил об отправке украинским командованием насильно мобилизованных солдат в район Славянска и Краматорска. Тогда же женщина возглавила роту украинской армии из-за нехватки мужчин.

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    31 октября 2026, 10:46 • Новости дня
    Эвакуированный из Алешек пенсионер рассказал о переезде к родным в Россию

    Эвакуированный из Алешек пенсионер рассказал о планах переехать в Россию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пожилой житель города Алешки Херсонской области, эвакуированный в рамках гуманитарной миссии, рассказал о планах переехать к внукам и правнукам в Россию.

    Мужчина, который с трудом передвигается и нуждается в посторонней помощи, сообщил о намерении воссоединиться с семьей. «Выезжаем в Россию. Родственники там – внуки, правнуки», – сказал он РИА «Новости».

    Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что гуманитарная миссия в Алешках прошла без происшествий. Она также пообещала поддерживать связь с жителями города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила об успешной эвакуации семьи с семью детьми из города Алешки.

    Она предложила ежемесячно организовывать передачу гуманитарной помощи жителям.

    В пятницу Лантратова заявила о завершении гуманитарной миссии.

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    31 октября 2026, 13:16 • Новости дня
    Собянин: Пять летевших на Москву беспилотников уничтожены

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские средства противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Силы ПВО сбили еще пять летевших в сторону Москвы беспилотников. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

    Сейчас специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, сообщил Собянин в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу силы ПВО сбили четыре летевших на Москву беспилотника. До этого в тот же день мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще двух летевших на Москву беспилотников.

    В пятницу силы ПВО сбили 25 летевших на столицу аппаратов.

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Ошибка на фронте думать, что ты бессмертен

      Командир штурмовиков Никита Мурзаков трижды уходил добровольцем на СВО. После множества тяжелых осколочных ранений, вместо необходимых операций он раз за разом возвращался к товарищам на передовую.

    • Израиль в тупике: удивительные итоги выборов

      В Израиле подвели окончательные итоги парламентских выборов, но они не отличаются от предварительных: ничья, тупик, никто не сможет составить коалицию. Однако самое удивительное не это.

    • Зачем Китай наказал звезд мирового футбола

      Китай дал понять, что принял извинения Килиана Мбаппе, который ранее неудачно высказался об основателе КНР. До того звезду мирового футбола наказали показательно и жестоко. Но есть в этой истории одна странность...

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в ноябре 2026 года: график выплат, переносы и дата 3 ноября

      В ноябре 2026 года часть пенсионеров получит выплаты раньше привычного срока. Пенсию, которая обычно поступает на банковский счет 4 ноября, перечислят 3 ноября из-за Дня народного единства. С 5 ноября выплаты через банки продолжатся по обычным региональным графикам, а доставка через почту будет проходить с 3 по 25 ноября. Разбираемся, когда придет пенсия в ноябре 2026 года, кому деньги перечислят досрочно и где узнать точную дату выплаты.

    • Когда придут детские пособия в ноябре 2026 года: график выплат 3, 5 и 6 ноября

      В ноябре 2026 года основные федеральные детские пособия через банки поступят 3, 5 и 6 ноября. Единое пособие, выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего перечислят 3 ноября за октябрь. 5 ноября поступит ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до трех лет. Пособие по уходу до 1,5 лет работающим родителям выплатят досрочно 6 ноября вместо 8-го, поскольку 8 ноября приходится на воскресенье. Рассказываем, когда придут детские пособия в ноябре 2026 года и что делать, если деньги не поступили.

    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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