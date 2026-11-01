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Силы ПВО за сутки сбили более 70 украинских беспилотников над Курской областью
Хинштейн: Над Курской областью за сутки сбили 73 украинских беспилотника
За минувшие сутки над территорией Курской области уничтожено более 70 беспилотных летательных аппаратов противника, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
За минувшие сутки российские системы противовоздушной обороны перехватили над территорией региона десятки аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
«Всего в период с 09:00 31 октября до 09:00 1 ноября сбито 73 вражеских беспилотника различного типа. Тридцать четыре раза враг применил артиллерию по отселенным районам. Четыре раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств», – заявил глава региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг губернатор Александр Хинштейн сообщил о ранении пяти человек в результате атаки украинских беспилотников в Курской области.
В среду два человека получили ранения при ударе дрона по автозаправке и магазину во Льгове.
В понедельник над территорией региона сбили 58 вражеских беспилотных летательных аппаратов.