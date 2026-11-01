Силы ПВО за сутки сбили более 70 украинских беспилотников над Курской областью

Хинштейн: Над Курской областью за сутки сбили 73 украинских беспилотника

Tекст: Дмитрий Зубарев

За минувшие сутки российские системы противовоздушной обороны перехватили над территорией региона десятки аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

«Всего в период с 09:00 31 октября до 09:00 1 ноября сбито 73 вражеских беспилотника различного типа. Тридцать четыре раза враг применил артиллерию по отселенным районам. Четыре раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств», – заявил глава региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг губернатор Александр Хинштейн сообщил о ранении пяти человек в результате атаки украинских беспилотников в Курской области.

В среду два человека получили ранения при ударе дрона по автозаправке и магазину во Льгове.

В понедельник над территорией региона сбили 58 вражеских беспилотных летательных аппаратов.