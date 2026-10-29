При атаке БПЛА в Курской области пять человек получили ранения

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Всего в период с 09.00 (мск) 28 октября до 09.00 (мск) 29 октября сбито 153 вражеских беспилотника различного типа. Пострадали пять человек: в городе Льгове – две женщины и мужчина, еще двое мужчин в деревне Кекино Глушковского района и городе Дмитриеве», – заявил Хинштейн в Max.

Кроме того, противник 30 раз применил артиллерию по отселенным районам, а также семь раз атаковал территорию региона беспилотниками со взрывными устройствами.

По словам губернатора, в результате атак в Кулиге, Льгове, Малой Городьково и Дмитриеве повреждены остекление домов, газовая труба, фасады зданий, торговый комплекс, сотовая вышка и автомобили.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду губернатор Александр Хинштейн сообщил о ранении человека при атаке дрона на город Дмитриев. Также три человека получили ранения при ударе беспилотника по автозаправке и магазину во Льгове. В начале месяца губернатор сообщил о ранении двух человек при атаках дронов в Курской области.