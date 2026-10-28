Житель Курской области получил ранения при атаке украинского дрона

Хинштейн: Украинский беспилотник ранил мужчину в курском городе Дмитриеве

Tекст: Денис Тельманов

Беспилотный аппарат ударил по территории около одного из предприятий, сообщил Хинштейн в своем канале в Max. «По предварительной информации, сегодня в городе Дмитриеве БПЛА самолетного типа совершил атаку около предприятия. В результате атаки пострадал 31-летний мужчина. У него множественные травмы головы, акубаротравма», – написал он.

Пострадавшего доставляют в Курскую областную больницу. Разрушений зданий и сооружений в результате атаки нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава региона Александр Хинштейн сообщил об увеличении числа пострадавших в результате атаки украинского беспилотника во Льгове.

Во вторник местный житель пострадал в результате удара дрона по деревне Золотаревка.

В понедельник в селе Нагольное Пристенского района 43-летний мужчина получил ранения при атаке на частный дом.