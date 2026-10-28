Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Житель Курской области получил ранения при атаке украинского дрона
Хинштейн: Украинский беспилотник ранил мужчину в курском городе Дмитриеве
В результате атаки украинского беспилотника самолетного типа на город Дмитриев в Курской области пострадал один человек, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Беспилотный аппарат ударил по территории около одного из предприятий, сообщил Хинштейн в своем канале в Max. «По предварительной информации, сегодня в городе Дмитриеве БПЛА самолетного типа совершил атаку около предприятия. В результате атаки пострадал 31-летний мужчина. У него множественные травмы головы, акубаротравма», – написал он.
Пострадавшего доставляют в Курскую областную больницу. Разрушений зданий и сооружений в результате атаки нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава региона Александр Хинштейн сообщил об увеличении числа пострадавших в результате атаки украинского беспилотника во Льгове.
Во вторник местный житель пострадал в результате удара дрона по деревне Золотаревка.
В понедельник в селе Нагольное Пристенского района 43-летний мужчина получил ранения при атаке на частный дом.