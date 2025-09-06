Военнопленный ВСУ рассказал о массовом бегстве мобилизованных украинцев

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ступко рассказал в видео Минобороны РФ, что из украинского учебного центра сбежала почти половина мобилизованных, передает РИА «Новости». Он отметил, что массовые побеги происходили с момента прибытия новобранцев, иногда уже в первую ночь. По его словам, из примерно 150 человек обратно вернулись только 84-86, остальные сбежали.

Ступко также сообщил, что большинство из его бригады были «больные, непригодные люди». «Это не вояки. Это все больные, непригодные люди. Если реально взять», – заявил он на видео.

Солдат отметил, что принял решение сдаться в плен вместе с другими бойцами. Он рассказал, что российские военные предложили им сложить оружие. В обращении к бойцам 156-й бригады ВСУ он заявил: «Я не знаю, за что мы воюем. Тем более к нам такое отношение, что, я не знаю, сдавайтесь в плен лучше».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко заявил о росте случаев дезертирства среди военнослужащих ВСУ. В одной из бригад ВСУ под Харьковом увеличилось количество дезертиров. В батальоне ВСУ «Волки да Винчи» также отметили учащение случаев дезертирства.