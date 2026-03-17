Захватят ли США стратегический иранский остров

США нанесли массированный удар по иранскому острову Харк в Персидском заливе. Об этом написал Дональд Трамп в соцсети, утверждая, что «один из самых мощных авиаударов в истории Ближнего Востока полностью уничтожил все военные цели на острове».

Ранее The Wall Street Journal сообщил о переброске на Ближний Восток 31-го экспедиционного корпуса морской пехоты из Японии, увязав эту передислокацию с намерением захватить остров Харк, являющийся важнейшим хабом нефтегазового экспорта Ирана. Через его терминалы отгружается до 90% энергоносителей. Остров площадью 22,59 кв. км с населением в 10 тыс. человек расположен в северной части Персидского залива на расстоянии 25 км от побережья Ирана и 57 км от города Бушир.

WSJ приводит мнение отставного офицера морской пехоты, аналитика Центра стратегических и международных исследований Марка Канциана: Вашингтон может использовать захват острова в качестве символической победы, после которой можно было бы завершить войну.

«Война на удаленке» в виде обмена ракетно-дроновыми ударами не позволила американо-израильской коалиции достичь намеченных стратегических целей. Вместо свержения иранской власти агрессоры получили ее консолидацию и радикализацию, причем поддержанную большинством населения. Теперь Тегеран не рассматривает возможность уступок, напротив, выдвинул Вашингтону ультиматум. Не получилось лишить ИРИ ударных возможностей – она может и дальше вести системную войну с массированным использованием ракет и дронов.

Ключевые ядерные объекты сохранены, как и обогащенный уран, причем Тегеран получил мощную мотивацию к созданию ЯО. Иран фактически начинает диктовать цены на нефть на мировом рынке.

А вот возможности США продолжать боевые действия в текущем режиме не безграничны. США в ходе операции в Иране исчерпали запас критически важных боеприпасов, включая ракеты Tomahawk, рассчитанный на годы, пишет издание Financial Times. Косвенное подтверждение этому – тот факт, что ВС США значительно расширяют географию и типологию применения БПЛА LUCAS (своих клонов иранских «Шахед-136»), переводя войну в «экономичный режим». Но очевидно, что, прежде чем им удастся «забомбить в каменный век» своего противника, он сумеет разнести в щепки не только американские военные объекты в регионе, но и города Израиля, и всю нефтегазовую инфраструктуру союзных американцам монархий.

В этом смысле совет главы департамента Белого дома по развитию искусственного интеллекта и близкого соратника Дональда Трампа Дэвида Сакса своему шефу – немедленно «объявить о победе и уйти» из Ирана, о котором сообщает Financial Times, выглядит мудрым, но уже несколько запоздавшим. Ситуация напоминает сюжет известной русской народной потешки: «Я медведя поймал! – Так веди сюда! – Не идет. – Так сам иди! – Да он меня не пускает!» Иран не намерен дать Трампу спасти лицо, и его заявление о «победном прекращении войны», скорее всего, будет встречено новыми ракетными ударами. Тегеран настроен разрешить ситуацию прямо сейчас, дабы отвадить США от ударов по своей территории если не навсегда, то хотя бы на длительное время.

В свете этого попытаться схватить и держать Иран за «нефтяное горло», чтобы навязать «сделку», – вполне в духе Трампа.

И операция по высадке десанта на небольшой остров выглядит куда более реализуемой, чем масштабное наземное вторжение или даже попытки захвата силами спецназа ядерных объектов в Фордо и Исфахане.

Согласно сообщениям WSJ, численность нескольких подразделений морской пехоты, которые могут быть переброшены на театр боевых действий, может составлять около 5 тыс. человек. Этого количества вполне достаточно для захвата и удержания небольшого острова, тем более что в регионе уже находится до трех отрядов морского спецназа США NAVY SEALs (каждый отряд состоит из трех рот по 40 бойцов) и израильские морские диверсанты из «Шайетет 13» («Флотилия 13»).

Судя по сообщению Пентагона об уничтожении 90 военных целей на Харке, уже начата подготовка к высадке. Скорее всего, морпехи будут забрасываться на остров вертолетами с территории Кувейта после того, как удастся нейтрализовать системы ПВО. Перед вертолетным десантом на Харк могут попытаться скрытно проникнуть американские «тюлени» и израильские диверсанты.

Для этого в их арсенале есть все необходимое оборудование, включая дыхательные аппараты замкнутого цикла, подводные «скутеры» и даже сверхмалые подводные лодки Mark 8 Mod 1 SDV, запускаемые из специальных модулей подводных лодок типа «Лос-Анджелес». Высадившиеся боевые пловцы должны будут уничтожить оставшиеся расчеты зенитных установок и обеспечить высадку морских пехотинцев.

Но даже в случае, если остров удастся захватить, его удержание гарантированно приведет к большим потерям.

Мы видим, что даже полностью развернутая и эшелонированная противоракетная оборона не в состоянии защитить от иранских ударов Израиль, нефтяные монархии и американские базы. Разместить же что-то подобное на островах в короткий промежуток времени едва ли выйдет. Тем более что доставить зенитные системы можно будет только вертолетами – вход кораблей ВМС США в Персидский залив сейчас невозможен. Единственным вариантом будет обеспечение противоракетного «зонтика» с арабского берега Залива, но едва ли он будет слишком эффективен.

Но на Харке, в отличие от американских баз в регионе, откуда Пентагон вывел значительную часть военнослужащих, чтобы избежать их гибели, можно попытаться укрыться среди нефтяных терминалов, взяв их в «заложники». Ведь не станут же иранцы, как, очевидно, полагают американцы, своими же руками уничтожать столь значимый для них хаб? На подобный подход как бы намекает тот факт, что в официальном заявлении СЕНТКОМ особенно подчеркивается точечный характер ударов по острову, чтобы не повредить инфраструктуру нефтяной отрасли. Но Тегеран ради нанесения поражения агрессору может и пожертвовать оборудованием главных экспортных терминалов.

И американцы окажутся в той же ситуации, в какой оказались боевики ВСУ, захватившие плацдарм на левом берегу Днепра у небольшой деревни Крынки Херсонской области и удерживавшие его почти полгода. Они находились под постоянным огнем ВС РФ и несли огромные потери, однако командование ВСУ продолжало регулярно отправлять на левый берег подкрепления, большая часть которых гибла в процессе переправы от нашей артиллерии и ударных дронов. Только если украинские боевики гибли на заболоченной местности в непрерывной сырости и холоде, то американских морпехов на Харке ждут разливы пылающей нефти, выжигающей воздух и отравляющей его продуктами горения.

Пока Иран обладает значительным ракетно-дроновым потенциалом, высадка на острова (Харк или любой другой) грозит ВС США большими потерями, причем неоправданными, поскольку эти операции не приведут к результату, который можно будет выдать за победу или «обменять» на завершение боевых действий.