  • Новость часаМИД Молдавии вызвал посла России из-за аварии на украинской ГЭС
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Захватят ли США стратегический иранский остров

    @ Nachrichtenagentur/imago-images/ТАСС

    17 марта 2026, 12:16 Мнение

    Захватят ли США стратегический иранский остров

    Судя по сообщению Пентагона об уничтожении 90 военных целей на Харке, уже начата подготовка к высадке. Скорее всего, морпехи будут забрасываться на остров вертолетами с территории Кувейта после того, как удастся нейтрализовать системы ПВО. Перед вертолетным десантом на Харк могут попытаться проникнуть американские «тюлени» и израильские диверсанты.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский

    военный эксперт

    У Ирана есть шансы добиться успеха в битве с США за Ормузский пролив
    Евросоюз отказался помочь Трампу с миссией в Ормузском проливе
    МВД подготовило перечень нарушений для выдворения мигрантов
    Женщины-ученые обвинили ИИ в мужском мышлении

    США нанесли массированный удар по иранскому острову Харк в Персидском заливе. Об этом написал Дональд Трамп в соцсети, утверждая, что «один из самых мощных авиаударов в истории Ближнего Востока полностью уничтожил все военные цели на острове».

    Ранее The Wall Street Journal сообщил о переброске на Ближний Восток 31-го экспедиционного корпуса морской пехоты из Японии, увязав эту передислокацию с намерением захватить остров Харк, являющийся важнейшим хабом нефтегазового экспорта Ирана. Через его терминалы отгружается до 90% энергоносителей. Остров площадью 22,59 кв. км с населением в 10 тыс. человек расположен в северной части Персидского залива на расстоянии 25 км от побережья Ирана и 57 км от города Бушир.

    WSJ приводит мнение отставного офицера морской пехоты, аналитика Центра стратегических и международных исследований Марка Канциана: Вашингтон может использовать захват острова в качестве символической победы, после которой можно было бы завершить войну.

    «Война на удаленке» в виде обмена ракетно-дроновыми ударами не позволила американо-израильской коалиции достичь намеченных стратегических целей. Вместо свержения иранской власти агрессоры получили ее консолидацию и радикализацию, причем поддержанную большинством населения. Теперь Тегеран не рассматривает возможность уступок, напротив, выдвинул Вашингтону ультиматум. Не получилось лишить ИРИ ударных возможностей – она может и дальше вести системную войну с массированным использованием ракет и дронов.

    Ключевые ядерные объекты сохранены, как и обогащенный уран, причем Тегеран получил мощную мотивацию к созданию ЯО. Иран фактически начинает диктовать цены на нефть на мировом рынке.

    А вот возможности США продолжать боевые действия в текущем режиме не безграничны. США в ходе операции в Иране исчерпали запас критически важных боеприпасов, включая ракеты Tomahawk, рассчитанный на годы, пишет издание Financial Times. Косвенное подтверждение этому – тот факт, что ВС США значительно расширяют географию и типологию применения БПЛА LUCAS (своих клонов иранских «Шахед-136»), переводя войну в «экономичный режим». Но очевидно, что, прежде чем им удастся «забомбить в каменный век» своего противника, он сумеет разнести в щепки не только американские военные объекты в регионе, но и города Израиля, и всю нефтегазовую инфраструктуру союзных американцам монархий.

    В этом смысле совет главы департамента Белого дома по развитию искусственного интеллекта и близкого соратника Дональда Трампа Дэвида Сакса своему шефу – немедленно «объявить о победе и уйти» из Ирана, о котором сообщает Financial Times, выглядит мудрым, но уже несколько запоздавшим. Ситуация напоминает сюжет известной русской народной потешки: «Я медведя поймал! – Так веди сюда! – Не идет. – Так сам иди! – Да он меня не пускает!» Иран не намерен дать Трампу спасти лицо, и его заявление о «победном прекращении войны», скорее всего, будет встречено новыми ракетными ударами. Тегеран настроен разрешить ситуацию прямо сейчас, дабы отвадить США от ударов по своей территории если не навсегда, то хотя бы на длительное время.

    В свете этого попытаться схватить и держать Иран за «нефтяное горло», чтобы навязать «сделку», – вполне в духе Трампа.

    И операция по высадке десанта на небольшой остров выглядит куда более реализуемой, чем масштабное наземное вторжение или даже попытки захвата силами спецназа ядерных объектов в Фордо и Исфахане.

    Согласно сообщениям WSJ, численность нескольких подразделений морской пехоты, которые могут быть переброшены на театр боевых действий, может составлять около 5 тыс. человек. Этого количества вполне достаточно для захвата и удержания небольшого острова, тем более что в регионе уже находится до трех отрядов морского спецназа США NAVY SEALs (каждый отряд состоит из трех рот по 40 бойцов) и израильские морские диверсанты из «Шайетет 13» («Флотилия 13»).

    Судя по сообщению Пентагона об уничтожении 90 военных целей на Харке, уже начата подготовка к высадке. Скорее всего, морпехи будут забрасываться на остров вертолетами с территории Кувейта после того, как удастся нейтрализовать системы ПВО. Перед вертолетным десантом на Харк могут попытаться скрытно проникнуть американские «тюлени» и израильские диверсанты.

    Для этого в их арсенале есть все необходимое оборудование, включая дыхательные аппараты замкнутого цикла, подводные «скутеры» и даже сверхмалые подводные лодки Mark 8 Mod 1 SDV, запускаемые из специальных модулей подводных лодок типа «Лос-Анджелес». Высадившиеся боевые пловцы должны будут уничтожить оставшиеся расчеты зенитных установок и обеспечить высадку морских пехотинцев.

    Но даже в случае, если остров удастся захватить, его удержание гарантированно приведет к большим потерям.

    Мы видим, что даже полностью развернутая и эшелонированная противоракетная оборона не в состоянии защитить от иранских ударов Израиль, нефтяные монархии и американские базы. Разместить же что-то подобное на островах в короткий промежуток времени едва ли выйдет. Тем более что доставить зенитные системы можно будет только вертолетами – вход кораблей ВМС США в Персидский залив сейчас невозможен. Единственным вариантом будет обеспечение противоракетного «зонтика» с арабского берега Залива, но едва ли он будет слишком эффективен.

    Но на Харке, в отличие от американских баз в регионе, откуда Пентагон вывел значительную часть военнослужащих, чтобы избежать их гибели, можно попытаться укрыться среди нефтяных терминалов, взяв их в «заложники». Ведь не станут же иранцы, как, очевидно, полагают американцы, своими же руками уничтожать столь значимый для них хаб? На подобный подход как бы намекает тот факт, что в официальном заявлении СЕНТКОМ особенно подчеркивается точечный характер ударов по острову, чтобы не повредить инфраструктуру нефтяной отрасли. Но Тегеран ради нанесения поражения агрессору может и пожертвовать оборудованием главных экспортных терминалов.

    И американцы окажутся в той же ситуации, в какой оказались боевики ВСУ, захватившие плацдарм на левом берегу Днепра у небольшой деревни Крынки Херсонской области и удерживавшие его почти полгода. Они находились под постоянным огнем ВС РФ и несли огромные потери, однако командование ВСУ продолжало регулярно отправлять на левый берег подкрепления, большая часть которых гибла в процессе переправы от нашей артиллерии и ударных дронов. Только если украинские боевики гибли на заболоченной местности в непрерывной сырости и холоде, то американских морпехов на Харке ждут разливы пылающей нефти, выжигающей воздух и отравляющей его продуктами горения.

    Пока Иран обладает значительным ракетно-дроновым потенциалом, высадка на острова (Харк или любой другой) грозит ВС США большими потерями, причем неоправданными, поскольку эти операции не приведут к результату, который можно будет выдать за победу или «обменять» на завершение боевых действий.

    Другие материалы автора

    Главное
    Российские войска освободили сумскую Сопычь и Каленики в ДНР
    США потребовали отставки президента Кубы
    Пожар на авианосце США USS Gerald Ford тушили более суток
    Посол Украины сфотографировался с продырявленным флагом Венгрии
    Стало известно о рекордных военных расходах Германии при Мерце
    США потребовали от ВТО навсегда отменить пошлины на интернет-торговлю
    Ван Дамм назвал Путина хорошим другом

    Ближний Восток принес России крупный выигрыш помимо нефти и газа

    Дефицит и рост цен на нефть и газ стали лишь верхушкой айсберга. В Персидском заливе оказались заперты не только углеводороды, но и тонны алюминия и химической продукции, в том числе удобрения, гелий, серная кислота. Риски дефицита уже привели к колоссальному росту цен на все эти товары.

    Перейти в раздел

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии.

    Перейти в раздел

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот.

    Перейти в раздел

    У Ирана есть шансы добиться успеха в битве с США за Ормузский пролив

    США обещают разблокировать Ормузский пролив, начав эскортировать и защищать проходящие через акваторию танкеры.

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв.

    Перейти в раздел
      0 комментариев
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Если вас запугивают по телефону

      В России произошло убийство под влиянием телефонных мошенников. Это новая, ранее неизвестная, форма терроризма. И это еще раз ставит перед нами проблему телефонного мошенничества – и, что особенно важно, нашей собственной ответственности за то, как мы реагируем на голоса в трубке.

      11 комментариев
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Евреи и персы воюют впервые в истории

      До второй половины ХХ века ни одно персидское государство не сталкивалось с еврейским. Более того, например, Ахемениды создали свою державу, когда евреи находились в вавилонском плену, и сотворили для евреев великое благо, разрешив им возвратиться в Палестину.

      32 комментария
    Перейти в раздел

    • Слово Ушакова: послов Макрона послали подальше

      Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инцидент, который горячо обсуждают в Европе: советников президента Франции Эммануэля Макрона грубо послали, когда они прилетели в Москву требовать места за столом переговоров по Украине.

    • Кто надоумил Трампа начать войну

      Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    • Иран осужден в ООН. Как такое возможно?

      Совет Безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую Иран, хотя именно Иран – очевидная жертва агрессии. Как такое возможно? Почему Россия и Китай не проголосовали против?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Страстная неделя 2026: когда будет, календарь питания по дням, народные приметы и что нельзя делать

      Страстная неделя в 2026 году начнется 6 апреля и продлится до 11 апреля – это самые строгие и важные дни в церковном календаре. Каждый из них посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя: от Тайной вечери до распятия и погребения. В материале – значение каждого дня, правила питания по монастырскому уставу, народные приметы и ответы на главные вопросы: что можно и нельзя делать на Страстной неделе, чтобы достойно встретить Пасху.

    • Неустойка с застройщика в 2026 году: как получить компенсацию, мораторий

      Если сдача вашей квартиры в новостройке задерживается, вы имеете право потребовать у застройщика неустойку. Как рассчитывается размер такой выплаты, какие еще компенсации можно потребовать от недобросовестных строителей – и каков порядок взыскания неустойки?

    • Красим яйца на Пасху – 2026: рубиновый, оливковый и золотой цвет без химии – традиционные рецепты

      Пасха в 2026 году выпадает на 12 апреля – светлый праздник, который одинаково любим и взрослыми, и детьми. Из года в год мы возвращаемся к одним и тем же хлопотам: печем куличи и ищем самый надежный способ покрасить яйца. Но даже в рамках традиции есть место для разнообразия. Луковая шелуха – это классика, но если хочется, чтобы яйца на вашем столе заиграли глубокими рубиновыми, благородными оливковыми или даже праздничными золотыми оттенками, можно обойтись без «химии». В этом материале – только натуральные красители и проверенные временем методы, которые не подведут.

    Перейти в раздел

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации