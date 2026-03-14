Пентагон сообщил об ударах по 90 военным объектам Ирана на острове Харк

Tекст: Дмитрий Зубарев

СЕНТКОМ сообщило, что США нанесли удары более чем по 90 военным целям на острове Харк в Персидском заливе, передает ТАСС. Там добавили, что нефтяная инфраструктура Ирана не пострадала в ходе атаки.

В официальном заявлении СЕНТКОМ говорится: «Прошлой ночью американские войска нанесли крупномасштабный точечный удар по острову Харк в Иране. В результате атаки были уничтожены склады морских мин, бункеры для хранения ракет и множество других военных объектов».

Военные США отдельно подчеркнули, что все удары были нацелены исключительно на военные объекты и не затронули инфраструктуру нефтяной отрасли.

