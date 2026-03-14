Я не помню, в какой момент тихий бунт сменился во мне смирением, с которым пришло и понимание вещи, до которой рано или поздно доходит любой православный человек. Не для себя. Не для старшей. Не для паломников. Я делаю это во славу Божию, вот и всё.4 комментария
Пентагон сообщил об ударах по 90 военным объектам Ирана на острове Харк
Американские военные нанесли удары более чем по 90 военным целям на иранском острове Харк в Персидском заливе. Как сообщает Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ), расположенные там объекты нефтяной промышленности исламской республики не пострадали.
В официальном заявлении СЕНТКОМ говорится: «Прошлой ночью американские войска нанесли крупномасштабный точечный удар по острову Харк в Иране. В результате атаки были уничтожены склады морских мин, бункеры для хранения ракет и множество других военных объектов».
Военные США отдельно подчеркнули, что все удары были нацелены исключительно на военные объекты и не затронули инфраструктуру нефтяной отрасли.
Как писала газета ВЗГЛЯД, The Telegraph описал «план победы» США над Ираном «без единого солдата». Вашингтон задумался о захвате иранского острова Харк. Успешное сопротивление Ирана поставило США перед выбором.