  • Новость часаКабмин Финляндии предложил разрешить ввоз ядерного оружия
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Израиль теряет последних союзников в Европе
    Эксперт: Участие России в саммите G20 в Майами выгодно США
    Военный эксперт указал на возрождение в Германии духа реваншизма
    Объявлен глобальный ренессанс атомной энергетики через 40 лет после Чернобыля
    Власти рассказали о запуске новой налоговой выплаты для семей
    Сейм Литвы одобрил строительство объектов НАТО у границы с Россией
    Турция назвала Евросоюз «беспомощным игроком»
    Названы сроки начала выплат Киеву кредита ЕС на 90 млрд евро
    Индонезия договорилась о закупке нефти у России по спеццене
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится Белоруссию

    «Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».

    2 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Зачем русской кухне стандарт

    Разрабатывать стандарт национальной кухни лучше, чем надеяться, что рыночек порешает и настоящие исторические рецепты сами собой выплывут из глубины времен, из-под множества наслоений, упрощений и извращений по итогам разрушительного для русской традиции ХХ века.

    3 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Молюсь о тумане в Донбассе

    Зимой туманы открывали пространство жизни, и русская пехота шла в наступление, безбоязненно пересекая пространство до украинских позиций. Донбасское лето страшно жаркое и сухое, в нем не бывает туманов.

    19 комментариев
    23 апреля 2026, 14:35 • Новости дня

    Пентагон сообщил о перехвате судна Majestic X с нефтью Ирана в Индийском океане

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы США в ночь на четверг провели операцию по перехвату судна Majestic X, перевозившего иранскую нефть в Индийском океане, заявили в Пентагоне.

    Пентагон сообщил о проведении операции по перехвату судна Majestic X в Индийском океане в ночь на четверг. Согласно официальному заявлению, американские военные поднялись на борт судна, не имевшего гражданства, и обнаружили, что оно перевозило нефть из Ирана, передает РИА «Новости».

    Ранее военные США задержали танкер Tifani с иранской нефтью в открытых водах между Шри-Ланкой и Индонезией.

    Военно-морские силы США расширили свои операции против Ирана за пределы Ближнего Востока.

    В Оманском заливе американский эсминец перехватил иранский сухогруз TOUSKA.

    22 апреля 2026, 16:20 • Новости дня
    Новак: Казахстанскую нефть для ФРГ вместо трубопровода «Дружба» пустят другим маршрутом
    Новак: Казахстанскую нефть для ФРГ вместо трубопровода «Дружба» пустят другим маршрутом
    @ Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объемы казахстанской нефти, которые ранее направлялись в Германию по трубопроводу «Дружба», с 1 мая 2026 года будут перенаправлены на другие логистические маршруты, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

    «С 1 мая действительно объем поставок казахстанской нефти, которая по «Дружбе» раньше шла в Германию, будет направляться в другие логистические направления, в свободные. Это связано с техническими возможностями на сегодняшний день», – заявил Новак журналистам, передает ТАСС.

    Вице-премьер уточнил, что вопросами перенаправления нефти занимаются Министерство энергетики России и компания «Транснефть». По его словам, все необходимые уведомления по изменению маршрута уже переданы соответствующим сторонам.

    Накануне агентство Reuters сообщило об остановке поставок с мая нефти из Казахстана по «Дружбе».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неосведомленности насчет прекращения транзита казахстанской нефти.

    Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил остановку поставок Германии казахской нефти по «Дружбе».

    Комментарии (2)
    22 апреля 2026, 18:46 • Новости дня
    Более десяти стран попросили США продлить разрешение на покупку российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители более десяти государств обратились к США с просьбой продлить действие временной лицензии на покупку российской нефти, сообщил министр финансов США Скотт Бессент, выступая на слушаниях в Комитете по ассигнованиям Сената Конгресса.

    По словам Бессента, страны, которые находятся в наиболее уязвимом положении и испытывают острую нехватку энергоресурсов, обратились к Вашингтону с просьбой продлить разрешение на импорт российской нефти, передает ТАСС. Министр подчеркнул, что речь идет о продлении всего на 30 дней.

    На прошлой неделе власти США продлили разрешение на продажу российской нефти до 16 мая.

    Ранее Еврокомиссия (ЕК) исключила из 20-го пакета санкций его главный элемент – запрет на транспортировку российской нефти, предложив странам ЕС срочно принять этот пакет в урезанном виде.

    Комментарии (13)
    22 апреля 2026, 14:38 • Видео
    Япония стала надеждой Украины

    Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 20:18 • Новости дня
    Цена нефти Brent превысила 102 доллара за баррель
    Цена нефти Brent превысила 102 доллара за баррель
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent обновила максимумы с середины апреля, она поднялась выше 102 долларов, следует из данных торгов

    В ходе вечерней торговой сессии в среду глобальные цены на углеводороды увеличились примерно на 4%, передает РИА «Новости». По состоянию на 18:43 по московскому времени июньские фьючерсы на марку Brent подорожали на 3,58% по сравнению с предыдущим закрытием. Их цена достигла 102,01 доллара за баррель.

    Подобная повышательная динамика зафиксирована на сырьевом рынке впервые с 13 апреля. Одновременно с этим июньские контракты на американскую легкую нефть WTI также показали позитивную тенденцию. Они выросли в цене на 3,84%, поднявшись до уровня 93,11 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent превысила отметку в 101 доллар за баррель.

    В конце марта котировки этой марки достигали 100 долларов за баррель.

    В середине того же месяца цена актива поднималась выше 115 долларов.

    Комментарии (5)
    23 апреля 2026, 13:36 • Новости дня
    Индонезия договорилась о закупке нефти у России по спеццене

    Индонезия договорилась закупить у России 150 млн баррелей нефти

    Индонезия договорилась о закупке нефти у России по спеццене
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Индонезия достигла соглашения с Россией о закупке 150 млн баррелей нефти по специальной цене, сообщили СМИ.

    Как пишет индонезийский еженедельник Tempo со ссылкой на специального посланника Джакарты по энергетике и окружающей среде Хашима Джоджохадикусумо, договоренность была достигнута во время визита президента Индонезии в Москву, который состоялся 13 апреля.

    Джоджохадикусумо подчеркнул, что закупленная нефть будет храниться внутри страны, чтобы кк можно было использовать как стратегический резерв, передает «Интерфакс».

    Таким образом, Индонезия рассчитывает обезопасить свою экономику от возможных потрясений на мировых энергетических рынках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия сообщил, что Индонезия достигла договоренностей о поставках сырой нефти, топлива и сжиженного нефтяного газа из России по результатам переговоров в Москве.

    Ранее министр энергетики России Сергей Цивилев сообщил о желании Индонезии приобрести у России нефтепродукты и другие энергоносители на взаимовыгодных условиях.

    Напомним, Россия и Индонезия договорились расширить сотрудничество в энергетике.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 11:39 • Новости дня
    Иран впервые получил доход от сборов в Ормузском проливе

    Меджлис Ирана сообщил о поступлении первого дохода от сборов в Ормузском проливе

    Иран впервые получил доход от сборов в Ормузском проливе
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-спикер Меджлиса (парламента) Ирана Хаджи Бабаи сообщил о поступлении первого дохода от сборов с судов, пересекающих Ормузский пролив, на счет центрального банка страны.

    Власти Ирана впервые получили средства от сборов за пересечение судами Ормузского пролива. Вице-спикер Меджлиса Хаджи Бабаи заявил, что первый доход, полученный от сборов в Ормузском проливе, был перечислен на счет центрального банка, передает ТАСС.

    По его словам, эти средства поступили в государственный бюджет, что стало первым подобным случаем для Ирана.

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи информировал об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов. Однако власти США заявили о намерении продолжить морскую блокаду исламской республики до достижения окончательной сделки. В ответ элитные подразделения ВС Ирана – Корпус стражей исламской революции – сообщили о перекрытии пролива до полного снятия ограничений со стороны США.

    Парламент Ирана подготовил проект о введении платы за проход коммерческих судов.

    Корпус стражей исламской революции заблокировал этот стратегически важный судоходный маршрут до снятия американских ограничений.

    Президент США отказался снимать морскую блокаду с исламской республики без заключения сделки.

    Комментарии (2)
    23 апреля 2026, 12:42 • Новости дня
    Зеленский призвал США не отвлекаться от Украины из-за Ирана

    Зеленский призвал США параллельно решать кризис на Украине и конфликт с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал руководство США не забывать об украинском кризисе на фоне войны с Ираном, сообщает CNN.

    Украинский лидер обратился к Вашингтону с просьбой продолжать поддержку Киева, несмотря на ближневосточные события, передает RT со ссылкой на телеканал CNN.

    «Он понимает, что США поглощены войной с Ираном, но нельзя бросать Украину», – отмечается в публикации американских журналистов.

    Политик заявил, что администрации США следует параллельно работать над завершением обоих конфликтов.

    Ранее глава киевского режима заявил о риске нехватки западных зенитных комплексов из-за обострения ситуации вокруг Ирана.

    До этого Зеленский пожаловался на дефицит внимания американских переговорщиков к проблемам Киева.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 09:36 • Новости дня
    Словакия заявила о возобновлении поставок нефти по «Дружбе»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию восстановлены, они идут в соответствии с планом, сообщила министр экономики республики Дениса Сакова.

    Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию полностью восстановлены, передает РИА «Новости».

    Министр экономики страны Дениса Сакова подтвердила, что поступление нефти возобновилось с двух часов ночи по местному времени, что соответствует трем часам по Москве.

    В своем заявлении министр отметила, что поставки осуществляются в соответствии с ранее согласованным графиком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минэкономики Словакии анонсировало скорое возобновление транзита российской нефти.

    Ранее Братислава обвинила Киев в нефтяном шантаже через трубопровод «Дружба».

    В ответ премьер-министр Роберт Фицо объявил о прекращении экспорта дизельного топлива на Украину.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 23:34 • Новости дня
    США продлили перемирие с Ираном без снятия морской блокады

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон продлил режим прекращения огня с Тегераном, однако американская сторона сохраняет морскую блокаду иранских портов, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

    Режим прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном продлен, однако морская блокада иранских портов и операция «Экономическая ярость» остаются в силе, передает РИА «Новости».

    «Президент добивается ответа (от Ирана – прим. ВЗГЛЯД), и, пока мы его ожидаем, действует режим прекращения огня в отношении военных и силовых ударов, однако операция «Экономическая ярость» продолжается, как и эффективная, успешная морская блокада», – заявила Левитт.

    Стороны объявили о прекращении огня 8 апреля. Последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов, однако боевые действия не возобновлялись. В настоящее время посредники предпринимают попытки организовать новый раунд переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о сохранении режима прекращения огня и морской блокады Ирана. Министр финансов Скотт Бессент сообщил о продолжении операции «Экономическая ярость» для оказания максимального давления на Тегеран. Советник председателя иранского парламента Мехди Мохаммади призвал дать военный ответ на действия Вашингтона.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 05:36 • Новости дня
    Иранский «москитный флот» устроил охоту в Ормузском проливе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейская спутниковая система Copernicus («Коперник») засняла группу из десятков быстроходных катеров Ирана, отрабатывающих блокировку Ормузского пролива.

    Новые спутниковые снимки системы Copernicus подтвердили активность иранского москитного флота в районе побережья Карган, передает «Военное обозрение».

    На кадрах зафиксированы маневры 33 малых судов Корпуса стражей исламской революции. Аналитики считают эти действия частью асимметричной стратегии Тегерана по блокировке Ормузского пролива.

    Иран располагает тысячами катеров, способных разгоняться до 120 км/ч. Оснащенные ракетами, пулеметами и беспилотниками, они представляют серьезную угрозу для американских военно-морских сил. Тактика внезапных атак среди скал делает такие суда практически неуязвимыми для радаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции ограничил движение судов в Ормузском проливе. Позже быстроходная лодка иранских военных обстреляла коммерческий контейнеровоз. На фоне этого Вашингтон потребовал от Тегерана права прямого управления данной акваторией.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 17:22 • Новости дня
    Трамп допустил переговоры с Ираном в ближайшие 72 часа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о возможности проведения нового раунда переговоров с Ираном в течение ближайших двух-трех суток.

    «Это возможно!», – ответил Трамп на вопрос журналиста New York Post о вероятности начала второго этапа переговоров в течение 36-72 часов, передает РИА «Новости».

    Ранее Трамп продлил прекращение огня и морскую блокаду Ирана.

    Делегация США отложила визит в Пакистан для переговоров с Ираном, дожидаясь единого предложения от иранских властей по урегулированию конфликта.

    Иран назвал главное условие для дипломатического примирения с США.

    Комментарии (6)
    23 апреля 2026, 07:58 • Новости дня
    Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила 106 долларов впервые с апреля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2026 года на лондонской бирже ICE превышала $106 за баррель впервые с 7 апреля 2026 года, свидетельствуют данные торгов.

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2026 года на лондонской бирже ICE превысила 106 долларов за баррель впервые с 7 апреля 2026 года, передает ТАСС. В моменте ночью цена поднималась до 106,15 доллара, что на 4,16% выше последнего закрытия торгов. Позже, к 7:00 по московскому времени, рост замедлился, и Brent торговалась по 103,42 доллара за баррель, что на 1,48% выше предыдущего значения.

    В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в июне 2026 года увеличилась на 1,76% и составила 94,6 доллара за баррель. Движение котировок отражает динамику мирового рынка и ожидания по спросу и предложениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта стоимость фьючерсов на нефть марки Brent превысила отметку в 108 долларов за баррель.

    Двадцать первого апреля котировки достигли 101 доллара за баррель.

    На следующий день цена поднялась выше 102 долларов.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 08:59 • Новости дня
    Шри-Ланка заявила о планах платить за нефть из России юанями

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Шри-Ланки планируют оплачивать планируемые поставки российской нефти юанями, сообщила ланкийская газета Daily Mirror со ссылкой на министра энергетики республики Ануру Карунатилаке.

    Власти Шри-Ланки планируют оплачивать будущие поставки российской нефти в юанях, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Daily Mirror и министра энергетики страны Ануру Карунатилаке.

    По словам министра, переговоры о поставках продолжаются, и сделка может быть заключена после еще двух раундов обсуждений.

    Карунатилаке отметил, что на данный момент республика обеспечена запасами нефти до конца июля и назвал своей первоочередной задачей обеспечение бесперебойных поставок топлива и электроэнергии.

    В середине марта Шри-Ланка обратилась к России с просьбой рассмотреть возможность поставок энергоресурсов в связи с кризисом на мировом рынке из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Позже глава государственной нефтяной компании Ceylon Petroleum Corporation Маюра Нетхикумараге сообщил, что организация готова приобрести нефть у России, однако поставки пока не подтверждены и не ожидаются до июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Шри-Ланки обратились к России с просьбой о поставках энергоносителей.

    Российская делегация прибыла в Коломбо для проведения переговоров по этому вопросу.

    Позже министр транспорта островного государства Бимал Ратнаяке сообщил о достижении соглашения с Москвой.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 11:31 • Новости дня
    В Израиле арестовали военных за передачу секретных данных об F-15 Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    На авиабазе Тель-Ноф арестованы два инженера военно-воздушных сил Израиля по обвинению в передаче секретных данных об американских истребителях F-15 Ирану, сообщает Fars.

    Два инженера военно-воздушных сил Израиля были арестованы по обвинению в передаче секретных данных об американских истребителях F-15 Ирану, пишут «Аргументы и факты».

    По данным агентства Fars, сотрудники работали на авиабазе Тель-Ноф, расположенной недалеко от Ашдода.

    В материале сообщается, что инженеры передали в Тегеран технические документы и учебные фотографии, связанные с американскими истребителями. В публикации также отмечается, что израильские власти называют задержанных «сионистами», и подчеркивается серьезность утечки секретной информации.

    Официальные лица Израиля пока не предоставили дополнительных комментариев по поводу задержания. Вопрос о возможных последствиях для национальной безопасности страны остается открытым.

    Ранее иранские беспилотники атаковали израильскую авиабазу Тель-Ноф и места размещения американских истребителей F-15.

    Разведка Исламской Республики получила обширный массив секретных данных о военных объектах еврейского государства.

    В свою очередь иранские силовики арестовали более 700 израильских шпионов за двенадцать дней.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 08:39 • Новости дня
    Премьер Ливана обвинил Израиль в военном преступлении

    Премьер Ливана Салам обвинил Израиль в военном преступлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удары Израиля на юге Ливана, в результате которых погибла журналистка Амаль Халиль, а также препятствование доступу к ним спасательных служб являются военными преступлениями, написал ливанский премьер-министр Наваф Салам.

    Салам заявил, что 0израильские удары по югу Ливана, в результате которых погибла журналистка Амаль Халиль и был затруднен доступ спасательных служб, квалифицируются как военные преступления, передает РИА «Новости».

    В обращении главы правительства говорится: «Атаки на журналистов, препятствование доступу к ним спасательных команд, а также повторные удары по их местонахождению после прибытия этих служб представляют собой военные преступления».

    Премьер Ливана отметил, что случаи ударов по журналистам при исполнении ими профессиональных обязанностей в последнее время становятся постоянной практикой, которую страна категорически осуждает. Он подчеркнул, что Ливан намерен добиваться рассмотрения подобных инцидентов на международном уровне и привлечения виновных к ответственности.

    Салам выразил соболезнования семье погибшей журналистки Амаль Халиль, ее коллегам и всему ливанскому журналистскому сообществу, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшей журналистке Зейнаб Фарадж.

    Ранее, как сообщило Национальное агентство новостей Ливана, две журналистки были ранены в результате авиаудара по дому в поселении Тайри на юге страны. Доступ спасательных команд был затруднен из-за разрушения дороги вторым авиаударом, а также действий израильских военных, блокировавших место происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли три удара подряд по группам ливанских медиков.

    Ранее на юге Ливана в результате атаки израильского беспилотника погибли корреспонденты телеканалов Al-Mayadeen и Al-Manar.

    Президент Ливана Джозеф Аун назвал гибель представителей СМИ вопиющим преступлением.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 08:45 • Новости дня
    СЕНТКОМ сообщило о развороте 31 судна за время морской блокады Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС США с начала морской блокады Ирана перенаправили 31 судно, следовавшее в иранские порты или пытавшееся отчалить от берегов исламской республики, сообщило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

    Вооруженные силы США в рамках морской блокады против Ирана приказали 31 судну развернуться или вернуться в порт, передает ТАСС со ссылкой на заявление СЕНТКОМ.

    Военные действия между США, Израилем и Ираном начались 28 февраля. 7 апреля Дональд Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном, однако за 40 дней конфликта, по данным Тегерана, в результате американо-израильских ударов погибли 3 375 иранцев.

    11 апреля в Исламабаде прошли переговоры между США и Ираном, но они не завершились соглашением из-за существующих разногласий по вопросам долгосрочного урегулирования. 21 апреля президент США сообщил о намерении продлить режим прекращения огня, однако Иран отказался признавать одностороннее продление и заявил, что будет действовать исходя из собственных интересов.

    Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани отметил, что Тегеран готов возобновить переговоры с Вашингтоном в Пакистане при условии снятия США морской блокады исламской республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон продлил режим прекращения огня с сохранением морской блокады иранских портов.

    Тегеран отверг информацию о запросе к американской стороне ради продолжения перемирия.

    Вопреки ограничениям нефтеналивное судно исламской республики успешно пересекло Ормузский пролив.

    Комментарии (0)
    Главное
    Эстония заявила об отсутствии желания восстанавливать связи с Россией
    Иран впервые получил доход от сборов в Ормузском проливе
    Зеленский призвал США не отвлекаться от Украины из-за Ирана
    Названы три причины недовольства Израилем у Германии
    ВЦИОМ: Роль главы семьи исчезла для большинства россиян
    Дуров выложил первый ИИ-шансон под псевдонимом «Дурикович»
    Еврокомиссия лишила Венецианскую биеннале гранта за приглашение России

    «Черный лебедь» прилетел на рынок алюминия

    Конфликт на Ближнем Востоке затронул не только нефтяной и газовый рынки. На рынке цветных металлов наблюдается самый масштабный шок предложения с 2000-х годов. Почему заводы в Персидском заливе остановились, и кто оказался в уязвимом положении из-за дефицита алюминия, без которого не полетит ни один самолет и не поедет ни один автомобиль? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Перейти в раздел

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    Израиль теряет последних союзников в Европе

    Смена власти в Венгрии окажет влияние на еще одну весьма далекую от Европы страну – Израиль. Как уходящий венгерский премьер Виктор Орбан помогал Тель-Авиву, почему многие европейские страны недовольны еврейским государством – и какие последствия грозят Израилю из-за конфликта с ЕС? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      Почему Зеленский боится Белоруссию

      «Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».

      2 комментария
    • Антон Крылов Антон Крылов
      Зачем русской кухне стандарт

      Разрабатывать стандарт национальной кухни лучше, чем надеяться, что рыночек порешает и настоящие исторические рецепты сами собой выплывут из глубины времен, из-под множества наслоений, упрощений и извращений по итогам разрушительного для русской традиции ХХ века.

      3 комментария
    • Анна Долгарева Анна Долгарева
      Молюсь о тумане в Донбассе

      Зимой туманы открывали пространство жизни, и русская пехота шла в наступление, безбоязненно пересекая пространство до украинских позиций. Донбасское лето страшно жаркое и сухое, в нем не бывает туманов.

      19 комментариев
    Перейти в раздел

    • Япония стала надеждой Украины

      Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    • Чего испугался Израиль?

      Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    • Евросоюз убил мечту Украины

      На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Приметы погоды на май 2026 по дням: народный календарь на каждый день и прогноз на месяц

      Май – ключевой месяц весны, от которого зависит будущий урожай и характер погоды на все лето. В народе говорили: «Май холодный – год хлебородный», но при этом «Майский мороз не выдавит слез». Этот месяц полон противоречий: здесь и возвратные заморозки, и первое настоящее тепло, и буйное цветение садов. Народные приметы на каждый день мая помогают заранее понять, будет ли тепло, ждать ли заморозков и каким окажется июнь. Публикуем полный календарь примет на май 2026 года с практическими советами для дачников и садоводов.

    • Православный церковный календарь на май 2026 года: праздники по дням, Вознесение и Троица

      Май 2026 года – время особой духовной радости для православных христиан. Это период, когда после светлого праздника Пасхи верующие продолжают прославлять Воскресение Христово и готовятся к встрече Святой Троицы. В последний весенний месяц нас ждут сразу несколько значимых церковных дат – от двунадесятого праздника Вознесения Господня до Дня Святой Троицы, а также дни памяти многих почитаемых святых. Публикуем полный календарь церковных праздников на май 2026 года по дням с пояснениями и значением ключевых дат.

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации