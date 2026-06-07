МИД Ирана назвал недопустимой передачу своих активов союзникам США

Tекст: Ольга Иванова

Иранские активы не могут служить военными трофеями или фондом для выплат союзникам Вашингтона, передает РИА «Новости». Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади прокомментировал информацию агентства Reuters о планах США разрешить использование иранских средств для покрытия ущерба от конфликта.

«Иранские активы не являются военными трофеями Вашингтона или фондом выплат его союзникам. Сама по себе любая растрата, перемещение или передача иранского движимого имущества без одобрения правительства Ирана является новым международным нарушением и повлечет за собой ответственность США… а также соразмерный ответ Ирана», – заявил дипломат.

Замглавы МИД подчеркнул, что США и Израиль должны начать выплату компенсаций с себя. По его словам, Иран намерен добиться возмещения военного ущерба и не планирует оставлять агрессоров в покое. Государства региона, предоставившие территорию для атак на Иран, также обязаны компенсировать причиненный ущерб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран и Вашингтон перешли к завершающему этапу подготовки меморандума о взаимопонимании.

Исламская республика подала иск против США в международный арбитраж.

Иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани потребовал от пяти стран региона компенсации за соучастие в американских атаках.