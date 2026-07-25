Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей.21 комментарий
Белгород подвергся массированной атаке беспилотников
Белгород и Белгородский округ оказались под массированной атакой дронов, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.
«Уважаемые жители! Белгород и Белгородский округ находятся под массированной атакой вражеских беспилотников», – заявил глава области в «Максе».
В результате налета есть пострадавшие. Раненых оперативно доставили в медицинские учреждения для обследования, врачи оказывают им всю необходимую помощь, сообщил он.
На улицах зафиксированы разрушения и возгорания. Последствия ударов ликвидируют пожарные расчеты, на местах продолжают работать спецподразделения.
Шуваев призвал граждан не подходить к окнам, соблюдать меры предосторожности и воздержаться от выхода на улицу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Белгород и Белгородский округ подверглись атакам БПЛА ВСУ, пострадал мужчина.
Кроме того, в результате удара украинского БПЛА пострадал мирный житель Белгородской области.