Путин отметил работу следователей в зоне СВО

Tекст: Антон Антонов

«Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации», – говорится в тексте заявления Путина, опубликованном на сайте Кремля.



Путин поблагодарил сотрудников следствия за высокий профессионализм и преданность стране, народу России и закону. Президент попросил передать теплые пожелания ветеранам следствия и напомнил, что традиции ведомства формировались более трех веков, с эпохи петровских реформ.

Он отметил, что сегодня путь честного служения стране продолжают следователи МВД, ФСБ и Следственного комитета России. По словам Путина, от результатов их совместной напряженной работы зависят законность и правопорядок, эффективность борьбы с коррупцией, терроризмом, экстремизмом и другими криминальными угрозами.

Он подчеркнул, что накопленный опыт и современные технологии позволяют оперативно расследовать сложные уголовные дела, обеспечивать неотвратимость наказания и добиваться возмещения причинённого преступниками вреда.

«Особо отмечу весомый вклад следователей в решение задач специальной военной операции. В трудных условиях, часто с риском для жизни вы изобличаете неонацистов, диверсантов и их пособников», – заявил Путин.

Путин призвал сотрудников органов следствия проявлять твердость и ответственность, решительно противостоять насилию, корысти и произволу, отстаивать идеалы правды и справедливости.

Глава государства выразил уверенность, что верность долгу и принципы и дальше будут главным ориентиром в работе российских следователей, и пожелал им успехов в службе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Путин обратился к сотрудникам и ветеранам Следственного комитета по случаю 15-летия ведомства и особо поблагодарил следователей, работающих в зоне спецоперации.

В 2025 году Путин также выразил благодарность сотрудникам СК, МВД и ФСБ за мужество и самоотдачу при выполнении задач по борьбе с преступностью и обеспечению безопасности в зоне специальной военной операции.