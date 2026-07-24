Уже невозможно просто «делать деньги», втихую саботируя повестку государства, не работая на новых территориях, не вкладываясь серьезно в помощь фронту, в решение общегосударственных экономических задач.3 комментария
Набиуллина: Удорожание топлива распространяется на широкий круг товаров
Рост стоимости горючего начал отражаться на розничных расценках большинства категорий продукции и услуг на внутреннем рынке, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Набиуллина заявила, что повышение цен на бензин и дизель постепенно сказывается на общей инфляционной картине, передает ТАСС.
«Оперативные данные указывают на то, что удорожание топлива начинает распространяться на цены по широкому кругу товаров и услуг», – сказала она в ходе пресс-конференции.
Центробанк увеличил ожидания по инфляции на текущий год до 6-7% на фоне удорожания горючего.
В начале июля Эльвира Набиуллина отметила влияние вторичных эффектов от ситуации на топливном рынке на итоговое решение по ключевой ставке.
Осенью прошлого года регулятор ожидал стабилизации стоимости бензина благодаря ограничениям экспорта.