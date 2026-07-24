Уже невозможно просто «делать деньги», втихую саботируя повестку государства, не работая на новых территориях, не вкладываясь серьезно в помощь фронту, в решение общегосударственных экономических задач.0 комментариев
ЦБ повысил прогноз инфляции в России на 2026 год до 6-7%
Регулятор пересмотрел макроэкономические ожидания, предсказав существенное замедление роста ВВП и ускорение темпов роста потребительских цен на фоне удорожания горючего, следует из среднесрочного прогноза регулятора.
Центробанк скорректировал среднесрочный макроэкономический прогноз. Ожидания по инфляции на 2026 год увеличены с 4,5-5,5% до 6-7%. Показатели на два последующих года остались неизменными на уровне 4%, передает РИА «Новости».
Одновременно регулятор ухудшил оценку роста отечественной экономики в 2026 году до 0-1%. В официальном заявлении ведомство отказалось от конкретных сигналов о дальнейших действиях по ключевой ставке, привязав решения к будущей динамике цен.
«Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Основные проинфляционные риски связаны с более значительным масштабом вторичных эффектов от временного выбытия производственных мощностей в отдельных отраслях», – сообщил ЦБ.
Представители регулятора добавили, что подобная ситуация возникает из-за высоких ожиданий населения и переноса издержек в стоимость товаров. Давление также оказывает быстрый рост зарплат, опережающий производительность труда. Ухудшение инфляционных прогнозов напрямую связано с существенным подорожанием топлива.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России снизил ключевую ставку до 14% годовых.
Ранее регулятор допустил более высокую траекторию данного показателя ради стабилизации инфляции.
При этом Центробанк не нашел оснований для заявлений о переохлаждении российской экономики.