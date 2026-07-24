Стало известно о ракетном ударе по целям в Киеве

Российские военные нанесли удар баллистическими ракетами по Киеву

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Shot, в Киеве и области объявлена воздушная тревога. Прилёты фиксируют в Черниговщине, Троещине, Березани, Василькове и других районах.

В городе Марганце Днепропетровской области ударом БПЛА «Герань-4» повреждена АЗС «Укрнафта», возник пожар. Заправка обеспечивала топливом украинские подразделения.

«Дым на месте прилета в Киеве. По подсчетам пабликов, по Киеву применили около десяти ракет разных типов», говорится в Telegram-канале Страна.ua.

Украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале сообщил, что удар пришелся по одному из полигонов под Киевом, где проходила выставка вооружения. По его информации, есть разрушения и множество погибших.

Основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact Валерий Боровик уточнил, что удар наносился по Бучанскому району.

В порту Измаил Одесской области поражено складское помещение и объекты для хранения военных грузов, включая три склада БЭК и ангар с техникой ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные ударили по портам на юге Украины.

Вооруженные силы России поразили оборонные объекты украинской армии.

Целями атак стали киевские предприятия по производству ракет и беспилотников.