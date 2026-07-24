Уже невозможно просто «делать деньги», втихую саботируя повестку государства, не работая на новых территориях, не вкладываясь серьезно в помощь фронту, в решение общегосударственных экономических задач.0 комментариев
Стало известно о ракетном ударе по целям в Киеве
Российские военные нанесли удар баллистическими ракетами по Киеву
Российские войска нанесли массированный удар баллистическими ракетами по полигону под Киевом, где проходила выставка вооружений, поразив также ряд других объектов инфраструктуры, сообщили СМИ.
Как пишет Shot, в Киеве и области объявлена воздушная тревога. Прилёты фиксируют в Черниговщине, Троещине, Березани, Василькове и других районах.
В городе Марганце Днепропетровской области ударом БПЛА «Герань-4» повреждена АЗС «Укрнафта», возник пожар. Заправка обеспечивала топливом украинские подразделения.
«Дым на месте прилета в Киеве. По подсчетам пабликов, по Киеву применили около десяти ракет разных типов», говорится в Telegram-канале Страна.ua.
Украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале сообщил, что удар пришелся по одному из полигонов под Киевом, где проходила выставка вооружения. По его информации, есть разрушения и множество погибших.
Основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact Валерий Боровик уточнил, что удар наносился по Бучанскому району.
В порту Измаил Одесской области поражено складское помещение и объекты для хранения военных грузов, включая три склада БЭК и ангар с техникой ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные ударили по портам на юге Украины.
Вооруженные силы России поразили оборонные объекты украинской армии.
Целями атак стали киевские предприятия по производству ракет и беспилотников.