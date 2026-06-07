Выучить второй язык – это значит получить вторую душу. Русский язык всегда давал народам вторую душу, но никогда не отнимал первую. Русский язык и его путь – свидетельство того, что другие народы, языки и культуры можно не уничтожать ради создания или усиления своего государства.6 комментариев
В России выросло число регионов со средней зарплатой выше 100 тыс. рублей
В марте число российских регионов со средней зарплатой выше 100 тыс. рублей выросло до 20, следует из анализа статистических данных.
Единственными регионами со средней зарплатой выше 200 тыс. рублей стали Чукотский автономный округ и Москва: 246 тыс. и 214 тыс. рублей соответственно – передает РИА «Новости».
Следом расположилась Магаданская область с 190 тыс. рублей в месяц против 155 тыс. годом ранее. Пятерку лидеров замкнули Ямало-Ненецкий АО с 189 тыс. рублей против 168 тыс. и Сахалинская область с ростом с 140 тыс. до 155 тыс. рублей.
Существенный уровень доходов показала республика Саха, где средняя зарплата достигла 154 тыс. рублей против 138 тыс. год назад. На Камчатке жители в среднем получили 153 тыс. рублей вместо прежних 135 тыс. В Ненецком автономном округе показатель вырос до 149 тыс. рублей с 141 тыс., в Ханты-Мансийском АО – до 148 тыс. рублей с 135 тыс.
В список регионов с зарплатами выше 100 тысяч рублей вошли также Мурманская область с 136 тыс. рублей, Петербург с 134 тыс. и Московская область со 132 тыс. рублей. В Хабаровском и Красноярском краях среднемесячный доход достиг по 115 тыс. рублей, в Забайкалье – 107 тыс., в Калужской области – 105 тыс. рублей.
Меньше всего в этой группе получали жители Амурской и Иркутской областей – 104 тыс. и 103 тыс. рублей соответственно, а также Приморья и республики Коми, где зарплаты лишь немного превысили 100 тыс. рублей.
Среди регионов с такими доходами сильнее всего в годовом выражении выросли зарплаты в Калужской области – на 31%, в Хабаровском крае – на 26%, в Магаданской области – на 23% и в Подмосковье – на 20%.
В мае сообщалось, что средняя зарплата в феврале превысила 100 тыс. рублей в 14 российских регионах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, дефицит кадров остается одной из главных проблем российской экономики, а поиск квалифицированных сотрудников – одной из самых сложных задач бизнеса.
В 2026 году ожидается выборочное повышение зарплат для специалистов в дефицитных и высококвалифицированных сферах, включая IT и рабочие профессии.