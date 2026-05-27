Дегтярев раскритиковал переход сына Плющенко в Азербайджан

Глава Олимпийского комитета России и министр спорта РФ Михаил Дегтярев высказался против перехода сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александра Плющенко в сборную Азербайджана, передает ТАСС. Свое мнение чиновник озвучил в комментарии журналисту Life Александру Юнашеву.
«Это личное дело каждого, но мое отношение к этому негативное. Как министр с этим согласиться не могу, честно», – сказал Дегтярев.
Александру Плющенко сейчас 13 лет, он регулярно выходит на лед в шоу-программах вместе с отцом. С 2017 года юный фигурист тренируется в академии «Ангелы Плющенко». Ранее источник сообщал ТАСС, что спортсмен будет выступать за сборную Азербайджана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Плющенко продолжит спортивную карьеру в составе национальной команды Азербайджана.
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе подтвердил правомерность смены спортивного гражданства Плющенко-младшего.
Депутат Госдумы Светлана Журова связала волну критики вокруг перехода Плющенко с высокой популярностью его семьи и назвала выбор в пользу Азербайджана прагматичным.