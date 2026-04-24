В Новосибирске объявили поиски пропавшего девятилетнего мальчика
Девятилетний мальчик пропал в Кировском районе Новосибирска, ребенок не вернулся из школы 23 апреля, сообщило региональное отделение поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
Девятилетний мальчик пропал в Кировском районе Новосибирска, сообщает ТАСС. Ребенок не вернулся домой после школы 23 апреля, о чем рассказали в региональном отделении поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Волонтеры организовали срочный сбор для поисковых работ.
В сообщении отряда говорится: «Пропал мальчик, 9 лет, Кировский район, г. Новосибирск. 23 апреля 2026 года не вернулся домой из школы».
По информации «ЛизаАлерт», рост пропавшего составляет 125 см. В день исчезновения мальчик был одет в синюю куртку с капюшоном, темно-синие штаны и сапоги, а при себе носил черный рюкзак.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля в Омске пропали два брата десяти и одиннадцати лет. Перед этим полицейские начали поиски исчезнувшего девятилетнего школьника в Сыктывкаре. В конце марта волонтеры нашли живым пропавшего в Карелии одиннадцатилетнего ребенка.