Пропавший в Карелии мальчик найден живым

Tекст: Ольга Иванова

Одиннадцатилетний мальчик из Петрозаводска, пропавший 18 марта, был найден живым, передает РИА «Новости». Об этом сообщили представители поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Карелии на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». В публикации поисковиков отмечается: «Найден, жив».

Полиция Карелии уточнила, что в исчезновении ребенка не выявлено криминальной составляющей.

Ранее источник, знакомый с ходом поисков, сообщил агентству, что мальчик уже не впервые уходил из дома. Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» ранее в субботу также информировал о розыске ребенка.

