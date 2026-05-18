Кого Дональд Трамп может выбрать своим преемником? От этого выбора зависит многое, однако куда важнее – сам механизм передачи власти. Вопрос о выборах 2028 года – это не просто гадание на тему: кто победит. Это вопрос о том, сможет ли двухпартийная система США пережить саму себя и какой будет политическая архитектура Америки после Трампа.0 комментариев
Рост онлайн-продаж продуктов в России упал до трехлетнего минимума
В первом квартале этого года темпы увеличения интернет-торговли едой опустились до самых низких значений с начала 2023 года из-за снижения потребительского спроса.
За январь–март 2026 года оборот онлайн-торговли продуктами в России достиг 482 млрд рублей, увеличившись на 23,9%, пишет Коммерсантъ. Аналитики Infoline отмечают, что это самый слабый квартальный рост с начала 2023 года, пишет «Коммерсантъ».
Замедление подтверждают крупные сети: онлайн-продажи «Ленты» выросли на 18,8%, а количество заказов в X5 – на 17,6%. Эксперты связывают тенденцию с ростом издержек ритейлеров и перебоями со связью. Представители отрасли добавляют, что из-за проблем с интернетом продавцы порой превентивно ограничивают прием новых заказов.
Председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов указал на охлаждение спроса. «Покупатели стали избирательнее в тратах, чаще сравнивают цены и оптимизируют корзину, это в равной мере отражается на всех форматах торговли, и на офлайне, и на онлайне», – пояснил он.
При этом интернет-сегмент продолжает расти быстрее рынка. По данным Росстата, общий оборот продуктовой розницы за этот период увеличился лишь на 8,1%, достигнув 7,32 трлн рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Московской области столкнулись с ограничением доступа к домашнему интернету по белым спискам.
Министерство цифрового развития пообещало заблаговременно предупреждать абонентов о возможных блокировках сети.
Глава СПЧ Валерий Фадеев призвал власти оперативно реагировать на трудности граждан из-за отключений связи.