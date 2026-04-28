Глава СПЧ призвал власти решать проблемы из-за интернет-ограничений

Фадеев: Власти должны быстро реагировать на проблемы из-за ограничений интернета

Tекст: Валерия Городецкая

Он выступил на международной конференции, посвященной деятельности ветеранских организаций, которая проходит во вторник в Общественной палате России, передает РИА «Новости».

Фадеев подчеркнул, что ограничения мобильного интернета приводят к реальным неудобствам. «Есть реальные проблемы, проблемы неудобства для граждан при отключении мобильного интернета: платежи, работа с банками, вызов такси, оплата парковки. Конечно, здесь власти должны отвечать адекватно… Вот где нужны быстрые решения», – отметил глава СПЧ.

По словам Фадеева, подобные ограничения – вынужденные меры, связанные с обеспечением безопасности, и граждане должны относиться к этому с пониманием. Однако он добавил, что власти обязаны делать все возможное для минимизации сложностей и объяснять гражданам причины этих мер.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства обратил внимание на проблемы с работой мобильного интернета в крупных городах из-за угроз атак беспилотников и поручил проработать вопрос бесперебойной работы жизнеобеспечивающих сервисов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что работа интернета в России будет полностью восстановлена после того, как исчезнет необходимость в вводимых сейчас ограничениях.