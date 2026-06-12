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Путин оценил вклад конструктора Сердюкова в эффективность армии
Путин наградил конструктора-оружейника Сердюкова медалью Героя Труда
Создатель уникального стрелкового оружия Петр Сердюков удостоен звания Героя Труда за многолетний вклад в повышение боевой эффективности российской армии и специальных подразделений. Президент России Владимир Путин отметил выдающиеся заслуги конструктора.
Президент России Владимир Путин отметил выдающиеся заслуги Петра Сердюкова в создании уникального стрелкового оружия, передает РИА «Новости». Церемония награждения традиционно состоялась в День России в Большом Кремлевском дворце.
Начальник сектора Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Петр Сердюков был удостоен медали Героя Труда РФ. Глава государства подчеркнул значимость работы конструктора для обороноспособности страны.
«Легендарный конструктор-оружейник Петр Иванович Сердюков. За свою долгую профессиональную жизнь он создал целый ряд уникальных образцов стрелкового оружия и специальных технических средств, которые позволили повысить эффективность армии и спецподразделений», – заявил Путин во время торжественного мероприятия.
Президент также вручил награды другим выдающимся деятелям науки, искусства и правозащитникам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, торжественная церемония вручения государственных наград началась в Большом Кремлевском дворце.
Ведущий инженер-конструктор Петр Сердюков вместе с группой специалистов разработал бесшумный автомат АС «Вал».