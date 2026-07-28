Основатель Pink Floyd Уотерс раскритиковал планы ЕC по перевооружению Германии

Tекст: Мария Иванова

Основатель легендарной группы Pink Floyd Роджер Уотерс подверг резкой критике политику европейских стран, направленную на наращивание военной мощи. Музыкант считает такие действия крайне опасными, передает телеканал RT.

«Слышать, как лидеры Европейского союза бряцают оружием, начинают говорить о повышении до 5% ВВП, чтобы мы могли вновь перевооружить Германию, чтобы она могла воевать, – это чертово безумие», – заявил артист.

Он подчеркнул, что на подобной риторике строится карьера многих современных политиков.

Уотерс призвал граждан всех стран объединиться против эскалации конфликта. По его мнению, текущий политический курс ведет мир к катастрофе, и люди должны решительно сказать этому «нет». Музыкант также напомнил о «Речи о мире» американского президента Джона Кеннеди, произнесенной в 1963 году, назвав ее призыв к мирному сосуществованию крайне актуальным в наши дни.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс заявил о необходимости конструктивного сотрудничества с Россией.

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема назвал масштабное перевооружение Европы шагом к эскалации конфликта.

Папа римский Лев XIV осудил колоссальный рост военных расходов в европейских странах.