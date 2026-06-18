Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.6 комментариев
Захарова заявила о жестком ответе на новые санкции Евросоюза
Очередной пакет европейских экономических ограничений столкнется с решительной и соразмерной реакцией со стороны Москвы, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.
Внешнеполитическое ведомство предупредило о готовящихся мерах в отношении европейских государств, передает РИА «Новости». Официальный представитель министерства Мария Захарова подчеркнула неизбежность ответных шагов.
«Мы уже об этом говорили регулярно, с нашей стороны последует действенный, жесткий ответ», – заявила дипломат. Она пояснила, что власти страны не оставят без внимания недавнее решение Евросоюза о введении дополнительных рестрикций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва подготовит действенные шаги в ответ на 21-й пакет ограничений Брюсселя.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала абсурдом подготовку этих рестрикций.
Российская сторона оставляет за собой право на любые ответные действия с учетом национальных интересов.