  • Новость часаМосква направила Еревану ноту протеста после осквернения мемориала «Мать Армения»
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    Ради помощи Зеленскому Макрон блеснул своим главным талантом
    Военкор указал на «три такта» атак украинских дронов по Москве
    Лукашенко потребовал от Украины честного ответа об атаке на автобус с детьми
    Фон дер Ляйен начала регулярно носить пиджаки цвета хаки
    Путин: Россия и АСЕАН приветствовали договоренности США и Ирана
    Собянин сообщил о локализации пожара на Московском НПЗ
    Захарова заявила о жестком ответе на новые санкции Евросоюза
    Лукашенко: Граница с Украиной пылает как никогда
    Россия и Украина провели обмен телами погибших по схеме «33 на 522»
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Политическое украинство вызревало в течение веков

    Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.

    6 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Для Запада атаковать Москву – это фетиш

    В европах нынче праздник. Москву же атаковали. Атаки дронов – это реальность войны. Мы тоже наносим удары по украинской инфраструктуре. Военной. Промышленной. Ну, а враг – сами видите.

    14 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Швейцария выбрала полезных мигрантов

    В Швейцарии прошел референдум об ограничении численности населения страны. Инициатива не прошла, потому что большинство приезжих в стране – коренные европейцы. И при всех издержках с выходцами с Ближнего Востока и из Африки столь радикальную меру сочли избыточной.

    4 комментария
    18 июня 2026, 16:20 • Новости дня

    Захарова заявила о жестком ответе на новые санкции Евросоюза

    Tекст: Ольга Иванова

    Очередной пакет европейских экономических ограничений столкнется с решительной и соразмерной реакцией со стороны Москвы, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

    Внешнеполитическое ведомство предупредило о готовящихся мерах в отношении европейских государств, передает РИА «Новости». Официальный представитель министерства Мария Захарова подчеркнула неизбежность ответных шагов.

    «Мы уже об этом говорили регулярно, с нашей стороны последует действенный, жесткий ответ», – заявила дипломат. Она пояснила, что власти страны не оставят без внимания недавнее решение Евросоюза о введении дополнительных рестрикций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва подготовит действенные шаги в ответ на 21-й пакет ограничений Брюсселя.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала абсурдом подготовку этих рестрикций.

    Российская сторона оставляет за собой право на любые ответные действия с учетом национальных интересов.

    17 июня 2026, 22:29 • Новости дня
    Карапетян объявил о консолидации оппозиционных сил в Армении

    Лидер «Сильной Армении» Самвел Карапетян объявил о консолидации оппозиционных сил

    Карапетян объявил о консолидации оппозиционных сил в Армении
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер партии «Сильная Армения» и глава группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян заявил о начале процесса объединения оппозиционных сил страны. По его словам, после завершения парламентских выборов необходимость консолидации стала особенно актуальной для политической системы Армении.

    Лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян в интервью редакторам армянских средств массовой информации. предложил сформировать поствыборную коалицию оппозиции, передает ТАСС.

    «Я объявляю процесс объединения оппозиционных сил, поскольку мы допустили ошибку перед выборами», – подчеркнул Карапетян. По его словам, многие политические силы переоценили собственные возможности, из-за чего не удалось достичь договоренностей.

    Предприниматель выразил уверенность, что объединение необходимо для страны и народа.

    «Мне кажется, те политические силы, для которых наша родина ценна, отреагируют, и мы обязательно создадим поствыборную оппозиционную коалицию», – заявил Карапетян. Он предложил создать координационный совет и провести прямой эфир для открытого обсуждения существующих проблем и дальнейших шагов.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил разгромить оппозицию «всеми возможными средствами»

    Самвел Карапетян с января 2026 года находится под домашним арестом. Изначально бизнесмен был задержан летом 2025 года по обвинению в призывах к захвату власти и до изменения меры пресечения содержался в учреждении Службы национальной безопасности.

    Одновременно усилилось давление и на других представителей оппозиции. Центральная избирательная комиссия Армении удовлетворила запрос генеральной прокуратуры о лишении депутатской неприкосновенности бывшего президента Роберта Кочаряна. Ему предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и отмывании денежных средств. В качестве меры пресечения избран запрет на выезд из страны.

    Уголовное преследование ведется и в отношении лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Предпринимателя обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Ему также запрещено покидать территорию Армении.

    По итогам недавних парламентских выборов партия премьер-министра Никола Пашиняна обеспечила себе 64 мандата.

    Блок Самвела Карапетяна «Сильная Армения» потребовал отменить результаты этого голосования. Месяцем ранее правоохранители Армении задержали десять сторонников данной оппозиционной силы.

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    17 июня 2026, 20:34 • Новости дня
    Лавров ответил на слова министра обороны Украины «сделать Крым островом»
    Лавров ответил на слова министра обороны Украины «сделать Крым островом»
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Любым беспилотникам Украины можно найти противодействие, над чем Россия активно работает что ставит под сомнение планы Киева «сделать Крым островом», об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров выразил сомнение в реалистичности планов Киева «сделать Крым островом», о которых ранее говорил украинский министр обороны Михаил Федоров, передают «Вести».

    Министр подчеркнул, что на любые беспилотники противника у России найдется ответ.

    «Но я не очень сильно понял, каким образом он собирается это сделать. Потому что он ссылался на беспилотники. Ну, на любой беспилотник есть противоядие. Мы сейчас над этим самым активным образом работаем. Но он недавно в должности, ему освоиться надо», – отметил Лавров в интервью программе Павла Зарубина.

    Кроме того, руководитель МИД оценил недавнюю атаку украинских сил на автобус с детьми в Брянской области. По его словам, такие действия полностью соответствуют стилю киевских властей, которые сознательно бьют по гражданским целям для создания паники и подрыва единства российского общества.

    Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров рассказал о планах ВСУ превратить Крым «в остров» с помощью атак БПЛА.

    Суд в Гааге отклонил требование Украины о демонтаже Крымского моста. В российском министерстве иностранных дел это решение назвали подтверждением того, что спор демонстрирует бесчеловечное отношение Киева к жителям полуострова, сделавшим выбор в пользу воссоединения с Россией.

    Комментарии (26)
    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    17 июня 2026, 18:31 • Новости дня
    Умер летчик-космонавт и депутат Госдумы Александр Самокутяев
    Умер летчик-космонавт и депутат Госдумы Александр Самокутяев
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский летчик-космонавт, Герой России и депутат Государственной думы Александр Самокутяев ушел из жизни в возрасте 56 лет.

    О смерти выдающегося деятеля отечественной космонавтики сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Пензенской области, передает ТАСС. Власти региона выразили глубокие соболезнования в связи с тяжелой утратой.

    «Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков, депутаты Законодательного собрания Пензенской области, члены правительства Пензенской области, глава города Пензы Олег Денисов и врио председателя Пензенской городской Думы Сергей Васянин выражают соболезнования родным и близким летчика-космонавта Российской Федерации, Героя России, депутата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, почетного гражданина города Пензы Самокутяева Александра Михайловича, скончавшегося на 57-м году жизни 17 июня 2026 года», – говорится в официальном заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте текущего года скончался депутат Госдумы Юрий Швыткин.

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    18 июня 2026, 12:13 • Новости дня
    Военкор Коц указал на «три такта» атак украинских дронов по Москве
    Военкор Коц указал на «три такта» атак украинских дронов по Москве
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Военкор Александр Коц раскрыл тактику массированного удара дронов ВСУ по Москве и Подмосковью, включающую разведку, проверку и сам массированный удар.

    Минувшей ночью средства противовоздушной обороны успешно отразили беспрецедентную атаку беспилотных аппаратов на Москву, уничтожив подавляющее большинство целей на подступах к столичному региону. Российские зенитчики сбили 555 вражеских аппаратов, из которых 180 летели на Москву, пишет военный корреспондент Александр Коц в Max.

    Из-за масштабного налета план «Ковер» вводился в аэропортах столичного узла, а также в Калуге, Пензе, Саратове, Нижнем Новгороде и Нижнекамске. Впервые за время атак пассажиров Шереметьево эвакуировали на подземный паркинг.

    «В мае я писал: противник прощупывает эшелоны, ищет бреши, тестирует время реакции расчётов. И предупреждал – когда нащупают, ударят по-настоящему», – отметил журналист. Он пояснил, что украинские формирования реализовали операцию в три такта, включающую разведку, проверку и сам массированный удар.

    Несмотря на рекордную интенсивность налета, до Московского нефтеперерабатывающего завода долетели лишь единицы дронов. В Подмосковье зафиксированы повреждения многоэтажки в Жуковском, торговых центров «Белая Дача» и «Садовод», а также частных домов в Павловском Посаде и Чехове. В Электростали пострадала одна женщина, отказавшаяся от госпитализации.

    «Из 555 дронов до целей в столице дотянулись единицы. И это все-таки о чем-то говорит. Это не «Панцирь» в одиночку. Это и народные КБ, которые ещё два три назад были стартапами в гаражах, и серийные РЭБ, и операторы дронов-перехватчиков, и слаженная работа Минобороны, Росгвардии и ВКС в одном контуре. Эта система выросла из войны. Она каждый день учится – и каждый день становится лучше», – подчеркнул Коц.

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о падении нескольких украинских беспилотников на территорию Московского нефтеперерабатывающего завода.

    Глава Подмосковья Андрей Воробьев зафиксировал повреждения жилых домов и торговых центров в результате падения обломков.

    Военкор Александр Коц отметил успешную работу столичной системы противовоздушной обороны во время предыдущих массированных налетов.

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    17 июня 2026, 22:02 • Новости дня
    Заслуженный летчик-испытатель Тутакин погиб при крушении самолета в Подмосковье
    Заслуженный летчик-испытатель Тутакин погиб при крушении самолета в Подмосковье
    @ mchs.gov.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Заслуженный летчик-испытатель России Петр Тутакин погиб в результате крушения легкомоторного самолета в подмосковном Сергиевом Посаде, сообщили в правоохранительных органах.

    В результате крушения самолета в Сергиевом Посале погиб заслуженный летчик-испытатель России Петр Тутакин, передает РИА «Новости».

    В Сергиево-Посадском городском округе потерпел крушение легкомоторный самолет.

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    18 июня 2026, 06:26 • Новости дня
    Собянин: Часть дронов долетела до Московского НПЗ
    Собянин: Часть дронов долетела до Московского НПЗ
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Несколько украинских беспилотных летательных аппаратов смогли добраться до Московского нефтеперерабатывающего завода, сообщил глава города Сергей Собянин.

    Средства противовоздушной обороны отражают массированную воздушную атаку, несколько беспилотников долетели до МНПЗ, указал Собянин в Max.

    «Принимаются меры к ликвидации последствий», – добавил градоначальник.

    Во вторник один из дронов повредил объект Московского нефтеперерабатывающего завода.

    Экономист Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснял, что ВСУ пытаются поразить объекты МНПЗ, чтобы остановить производство топлива, но ситуация с исчезновением бензина в Москве исключена.

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    17 июня 2026, 18:14 • Новости дня
    Пашинян пригрозил разгромить оппозицию «всеми возможными средствами»

    Пашинян пригрозил разгромить оппозицию

    Пашинян пригрозил разгромить оппозицию «всеми возможными средствами»
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал заявление, что намерен разгромить политические силы, возглавляемые экс-президентом Робертом Кочаряном, предпринимателями Самвелом Карапетяном и Гагиком Царукяном. Он призвал оппозицию выйти на улицы, чтобы у премьера Армении появились основания ее разгромить «всеми возможными средствами».

    Об этом он заявил в ходе правительственного часа в парламенте страны, передает РИА «Новости».

    «Любая угроза будущему детей должна быть уничтожена на корню. У этих угроз есть имена», – подчеркнул глава армянского правительства. Политик обвинил оппонентов в «нежелании принять архитектуру мира».

    Пашинян также обратился к несогласным с его политикой оппозиционерам. Он призвал их выйти на улицу  с целью совершить переворот, чтобы у премьера появилось основание их разгромить.

    «Я снова говорю с этой трибуны, пока я премьер-министр, я буду их адресно громить. Тех граждан, кто не согласен с этой линией, я призываю совершить революцию и сменить правительство… Оппозиция не призывает выходить на улицы – я призываю… Я говорю: разгромлю лично, разгромлю адресно всеми возможными средствами. Кто из граждан Армении не согласен – выходите на улицы с сегодняшнего дня, делайте революцию», – заявил Пашинян.

    Ранее лидер оппозиционного блока Роберт Кочарян заявил о намерении оспорить итоги недавних парламентских выборов.

    Предвыборный штаб партии Гагика Царукяна запросил пересчет голосов избирателей.

    Позже глава «Процветающей Армении» подал судебный иск против премьер-министра из-за клеветы.

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    17 июня 2026, 21:33 • Новости дня
    Робот-полицейский за год не выписал ни одного штрафа и был уволен
    Робот-полицейский за год не выписал ни одного штрафа и был уволен
    @ dublinohiousa.gov

    В американском городе Дублин, штат Огайо, завершился эксперимент по использованию автономного робота-полицейского DubBot. После менее чем года эксплуатации местный департамент полиции отказался от дальнейшего использования машины, поскольку она не оправдала ожиданий и не продемонстрировала практической эффективности.

    Робот, созданный калифорнийской компанией Knightscope, приступил к патрулированию городской парковки летом 2025 года. Аппарат высотой около полутора метров был оборудован камерами кругового обзора, средствами связи с экстренными службами и системой наблюдения за общественным порядком, пишет The Columbus Dispatch.

    Предполагалось, что DubBot поможет правоохранителям предотвращать правонарушения и повысит безопасность в общественных местах. Однако результаты оказались весьма скромными. За все время работы робот не способствовал ни одному задержанию, не помог возбудить ни одного уголовного дела и не стал инициатором хотя бы одного штрафа. Кроме того, по данным полиции, устройство ни разу не зафиксировало происшествий, которые потребовали бы вмешательства сотрудников правоохранительных органов.

    На реализацию проекта власти города потратили 67,5 тыс. долларов. Изначально муниципалитет планировал направить более 238 тыс. долларов на развертывание двух подобных роботов сроком на два года, однако второй аппарат так и не был введен в эксплуатацию.

    В полиции Дублина пояснили, что решение отказаться от использования DubBot было принято после оценки его практической пользы. Робот уже возвращен производителю.

    При этом история с DubBot оказалась далеко не первой неудачей для компании Knightscope. Ранее аналогичные роботы тестировались в метро Нью-Йорка, однако проект был свернут спустя несколько месяцев. Тогда критики отмечали, что автономные патрульные оказались настолько ограничены в возможностях, что для их сопровождения фактически требовалось присутствие обычных полицейских.

    Еще один робот компании недавно был выведен из эксплуатации в международном аэропорту Сан-Антонио. Сообщалось, что устройство регулярно сталкивалось с техническими неполадками, включая проблемы с передвижением и передачей видеосигнала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Boston Dynamics отказалась поставлять роботов-собак правоохранительным органам. Европол предсказал масштабные социальные потрясения из-за развития робототехники. В Москве стартовал эксперимент по обучению робота журналистике.

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    17 июня 2026, 19:20 • Новости дня
    Bloomberg: Глава Евросовета Кошта пытается выйти на контакт с Москвой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытки главы Европейского совета Антониу Кошты выйти на контакт с Москвой связаны с подготовкой возможных переговоров по Украине, сообщает Bloomberg.

    Глава Европейского совета Антониу Кошта пытается наладить контакты с Россией для подготовки возможных переговоров по Украине, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    По данным агентства, «один из ключевых советников Кошты провел два телефонных разговора с высокопоставленным российским чиновником, близким к президенту РФ». При этом Bloomberg отмечает, что не располагает официальными подтверждениями из Брюсселя и Москвы.

    Агентство также утверждает, что на саммите Группы семи во Франции Париж, Лондон и Берлин убеждали президента США Дональда Трампа усилить давление на Россию для продвижения переговоров по Украине. Публикация о дипломатической активности Кошты вышла накануне саммита ЕС, где ожидается обсуждение кандидата на роль представителя Евросоюза на переговорах с Москвой.

    Эта тема уже обострила разногласия между главой евродипломатии Каей Каллас и рядом европейских столиц. Каллас, по данным агентства, настаивает, что именно она должна представлять Евросоюз, однако многие ее оппоненты не согласны. Кандидатура Кошты на позицию переговорщика ЕС с Россией пока не рассматривалась, хотя полномочия главы Европейского совета включают обязанность представлять союз на международном уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны «семерки» намерены наладить на Украине выпуск лицензированных ракет большой дальности и систем ПВО, этот шаг обсуждался на саммите во французском Эвиане, а российская сторона ранее многократно указывала на затягивание конфликта из-за накачивания Украины западным оружием.

    Антониу Кошта заявил о официальном начале переговоров Брюсселя и Киева о вступлении Украины в ЕС.

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    18 июня 2026, 09:51 • Новости дня
    Посол России сообщил об использовании ВСУ аэродрома в Молдавии

    Посол Озеров: На молдавском аэродроме Маркулешты садятся самолеты ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военно-транспортные самолеты регулярно садятся на модернизируемом аэродроме Маркулешты в Молдавии, что вызывает серьезные вопросы к нейтральному статусу республики, заявил посол России в Кишиневе Олег Озеров.

    На молдавском аэродроме Маркулешты фиксируются посадки самолетов Вооруженных сил Украины, рассказал посол России в Кишиневе Олег Озеров, передает РИА «Новости».

    «Мы видим и модернизацию аэропорта в Маркулештах. Мы видим, что там регулярно садятся украинские военно-транспортные самолеты. Наверное, они не картошку с творогом везут», – отметил дипломат.

    Посол подчеркнул, что сложившаяся ситуация вызывает особые вопросы к руководству Молдавии. В первую очередь они касаются соблюдения властями республики собственного конституционного статуса нейтрального государства, пояснил Озеров.

    В прошлом году Молдавия разместила на военном аэродроме Маркулешты украинские военно-транспортные самолеты.

    Эксперты предупредили о серьезных рисках для республики из-за присутствия иностранной авиации.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова допустила превращение страны в логистическую базу ВСУ.

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    17 июня 2026, 22:37 • Новости дня
    ООН осудила атаку украинского дрона на автобус с детьми под Брянском
    ООН осудила атаку украинского дрона на автобус с детьми под Брянском
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Организация Объединенных Наций (ООН) выступила с резким осуждением ударов по мирному населению после атаки украинского беспилотника на автобус в Брянской области, заявил официальный представитель генерального секретаря международной организации Стефан Дюжаррик.

    «Нам известно о сообщениях о предполагаемом нападении с использованием дрона на автобус, в котором ехала белорусская юношеская футбольная команда, в Брянской области Российской Федерации, в результате чего, по имеющимся данным, один человек погиб, а несколько других получили ранения», – заявил он ТАСС.

    Дюжаррик подчеркнул, что организация осуждает любые атаки на мирных жителей и гражданские объекты вне зависимости от места их совершения.

    Он добавил, что подобные действия грубо нарушают нормы международного гуманитарного права и должны быть незамедлительно прекращены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник 17 июня атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту атаки на автобус с детьми. На этой же трассе в тот же день дрон ВСУ ударил по легковому автомобилю с беременной женщиной.

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    17 июня 2026, 18:23 • Новости дня
    На «Севмаше» заложили многоцелевой атомный подводный крейсер «Мурманск»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Северодвинске на верфи «Севмаш» состоялась торжественная закладка многоцелевой атомной подводной лодки «Мурманск» модернизированного проекта «Ясень-М», ставшей девятым кораблем серии.

    Торжественная церемония закладки многоцелевой атомной подводной лодки «Мурманск» проекта 885 «Ясень-М» прошла на заводе «Севмаш» в Северодвинске, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

    «На судостроительном предприятии «Севмаш» состоялась торжественная церемония закладки многоцелевого атомного подводного крейсера «Мурманск» проекта «Ясень-М». Наименование АПЛ присвоено приказом главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала флота Александра Моисеева», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

    В церемонии участвовали представители Военно-морского флота, органов власти, руководства Объединенной судостроительной корпорации, предприятий промышленности и конструкторского бюро ОСК «Малахит». Закладную доску на корпус будущей АПЛ установили главком ВМФ Александр Моисеев и генеральный директор ПО «Севмаш» Михаил Будниченко. Участники мероприятия подчеркнули, что новый корабль усилит обороноспособность страны.

    «Мурманск» стал девятым ракетоносцем серии многоцелевых атомных подводных лодок модернизированного проекта «Ясень-М». Головная АПЛ «Казань» вошла в состав ВМФ в 2021 году, позже флот пополнили «Новосибирск», «Красноярск» и «Архангельск». На «Севмаше» сейчас на разных стадиях строительства находятся еще несколько атомных подводных крейсеров этого проекта.

    Моисеев заявил, что подлодки серии «Ясень-М» вобрали в себя передовые достижения отечественной науки и уникальные конструкторские решения и представляют собой современные эффективные морские боевые системы, способные решать весь спектр задач флота в любых районах Мирового океана, оставаясь малозаметными. Он подчеркнул, что подводные силы являются важной опорой Военно-морского флота, безопасности и суверенитета России и программы их строительства будут последовательно реализовываться.

    Подлодки проекта «Ясень-М» отличаются пониженным уровнем акустического поля, мощным ударным и радиоэлектронным вооружением, высокой степенью автоматизации и огневой мощью. В их конструкции использованы многочисленные новые технические решения, ранее не применявшиеся в отечественном подводном судостроении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крейсер «Адмирал Нахимов» начал завершающий этап испытаний после модернизации. Корабль предназначен для уничтожения крупных надводных целей и обеспечения комплексной противовоздушной и противолодочной обороны.

    В марте Министерство обороны России опубликовало видео пуска крылатой ракеты «Оникс» с борта атомной подводной лодки «Казань» в Баренцевом море.

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    18 июня 2026, 09:15 • Новости дня
    ВС России поразили склад ГСМ под Киевом и НПЗ в Полтавской области

    Ракеты поразили топливный терминал аэродрома «Борисполь» под Киевом

    ВС России поразили склад ГСМ под Киевом и НПЗ в Полтавской области
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные провели групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования по ключевым объекты украинской топливной инфраструктуры, сообщило Минобороны.

    В ударе также участвовали ударные беспилотники, целями стали объекты инфраструктуры, которые обеспечивают потребности ВСУ, указало ведомство в Max.

    Поражены склад горюче-смазочных материалов в населенном пункте Борисполь-2 под Киевом, поражен топливный терминал аэродрома «Борисполь», а также нефтеперерабатывающий завод Затурино, расположенный в Полтавской области.

    После удара ракетами «Искандер» в Полтаве произошло несколько взрывов, частично отключилось электроснабжение. Поврежден объект фирмы «Укргазпромбуд», компания специализируется на строительстве, ремонте и техническом обслуживании объектов магистральных газопроводов и газотранспортной системы Украины. Кроме того, на ее  территории расположены нефтебаза и буровые скважины по добыче природного газа. Факт атаки установлен на основании тепловых сигнатур данного объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе российские военные нанесли несколько массированных ударов по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины.

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    18 июня 2026, 08:06 • Новости дня
    Новый учебно-тренировочный самолет УТС-800 прошел наземные испытания

    На УЗГА завершили частотные испытания самолета УТС-800 с двигателем ВК-800СП

    Новый учебно-тренировочный самолет УТС-800 прошел наземные испытания
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Новейший российский учебно-тренировочный самолет УТС-800 успешно прошел важный этап проверок, подтвердив безопасность конструкции и надежность бортовых систем.

    Специалисты успешно закончили наземные частотные тесты новейшего учебно-тренировочного самолета УТС-800, ассказала официальный представитель Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Екатерина Згировская на выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2026».

    «Специалисты УЗГА совместно с Сибирским научно-исследовательским институтом авиации имени Чаплыгина завершили наземные частотные испытания перспективного учебно-тренировочного самолета УТС-800 с российским турбовинтовым двигателем ВК-800СП», – заявила Згировская.

    Она подчеркнула, что такие проверки служат подтверждением соответствия конструкции требованиям безопасности, передает РИА «Новости».

    Во время проверок инженеры исследовали работу ключевых бортовых систем, включая электроснабжение, гидросистему, шасси и радиоэлектронное оборудование. Особое внимание уделялось функционированию техники на различных режимах работы двигателя.

    УТС-800 стал первым российским самолетом с турбовинтовым мотором, предназначенным для первоначальной летной подготовки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты завершили подготовку отечественного двигателя ВК-800СП для установки на самолет УТС-800.

    В феврале этого года в России прошли межведомственные испытания пилотажно-навигационного комплекса для этой машины.

    В конце прошлого года очередной учебно-тренировочный борт совершил свой первый полет.

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    18 июня 2026, 02:11 • Новости дня
    Внешний долг России рекордно сократился

    Внешний долг России сократился на рекордные 4,2 млрд долларов

    Внешний долг России рекордно сократился
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Задолженность России перед иностранными кредиторами снизилась беспрецедентными темпами, достигнув исторического минимума за последние 15 лет, следует из данных Минфина.

    В апреле текущего года внешние обязательства России уменьшились сразу на 4,2 млрд долларов. Это максимальное снижение за все время ведения соответствующей статистики, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минфина.

    В конце апреля объем российского госдолга перед нерезидентами составил 58,9 млрд долларов против 61,1 млрд долларов по итогам марта. Предыдущий рекорд по темпам сокращения задолженности был зафиксирован в июле 2018 года, когда показатель упал на 3,6 млрд долларов.

    В начале июня президент России Владимир Путин отмечал, что уровень государственного долга составляет 16,4% ВВП страны. При этом министр финансов Антон Силуанов заявлял о планах скорого и полного погашения внешней части обязательств государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин в декабре 2025 года заявил о снижении внешнего долга российских предприятий почти вдвое. В апреле Силуанов назвал уровень государственного долга низким на фоне стабильности финансовой системы. Минфин России в мае выплатил купон по евробондам.


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