Захарова заявила о готовности России ответить на новые санкции ЕС
Россия готова дать адекватный и выверенный ответ на новые санкции Евросоюза, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.
«Россия, разумеется, оставляет за собой право отвечать на любые враждебные действия со стороны ЕС, даже если речь идет о заведомо безуспешных попытках нанести нам вред», – подчеркнула Захарова, передает ТАСС.
По словам дипломата, реагировать Россия будет с учетом национальных интересов, а также осознавая реалии многополярного мира.
Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро анонсировал дату презентации очередных антироссийских мер, подчеркнув их согласование с администрацией Дональда Трампа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Чехии предложил запретить российским дипломатам перемещение по странам Шенгенской зоны. Евросоюз начал обсуждать новые варианты использования доходов от российских активов.