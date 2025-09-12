  • Новость часаДрон ВСУ атаковал блок Смоленской АЭС
    Сергей Миркин Что будет с Украиной, если не будет мирного соглашения

    Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.

    Борис Акимов Срач – наш главный враг, или Как стать социальным архитектором

    Гуляет новость о том, что в МГУ и Финансовой академии появляется специальность «Социальный архитектор». Вот вам очень конкретная история из жизни социальной архитектуры – в том виде, в котором она нам всем действительно очень нужна.

    Дмитрий Самойлов Что нас ждет в финале технического прогресса

    В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.

    12 сентября 2025, 14:47

    Захарова заявила о готовности России ответить на новые санкции ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия готова дать адекватный и выверенный ответ на новые санкции Евросоюза, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

    «Россия, разумеется, оставляет за собой право отвечать на любые враждебные действия со стороны ЕС, даже если речь идет о заведомо безуспешных попытках нанести нам вред», – подчеркнула Захарова, передает ТАСС.

    По словам дипломата, реагировать Россия будет с учетом национальных интересов, а также осознавая реалии многополярного мира.

    Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро анонсировал дату презентации очередных антироссийских мер, подчеркнув их согласование с администрацией Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Чехии предложил запретить российским дипломатам перемещение по странам Шенгенской зоны. Евросоюз начал обсуждать новые варианты использования доходов от российских активов.

    11 сентября 2025, 22:47
    Армения отказалась быть «младшим братом» России

    Президент Армении Хачатурян: Страна перестала быть младшим братом России

    Армения отказалась быть «младшим братом» России
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Отношения с Россией теперь строятся на партнерстве, а не по принципу «старший–младший брат», заявил президент Армении Ваагн Хачатурян.

    «Сейчас совсем другие отношения с Россией – партнерские, в действительности партнерские отношения с Россией. <…> Отношение России к Армении – не так, как к старшему–младшему брату, а просто партнерские отношения. Чего мы добивались последние четыре года в действительности», – сказал Хачатурян в интервью RTVI.

    Хачатурян отметил, что армянские власти стремятся к тому, чтобы российская сторона учитывала независимость решений Еревана.

    Хачатурян отметил, что Ереван рассчитывает на учет Москвой самостоятельных решений армянских властей. По его словам, армянское правительство должно само определять, с кем и как строить торговлю, деловые связи и дипломатические отношения, руководствуясь интересами жителей страны и ее благополучием.

    Президент республики также признал экономическую зависимость Армении от России, однако указал, что и Россия в определенной мере зависит от Армении в экономическом плане. Он подчеркнул, что экономика страны диверсифицирована, а партнерские отношения развиваются как с ЕАЭС, так и с Евросоюзом.

    Комментируя слова вице-премьера России Алексея Оверчука о необходимости Армении выбрать между ЕАЭС и Евросоюзом, Хачатурян отметил, что на данный момент никаких противоречий или нарушений условий сотрудничества ни с одной из сторон не возникает. Он заверил, что действия армянских властей полностью соответствуют концепции диверсификации экономики, передает ТАСС.

    Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук заявлял, что Москва рассматривает шаги Армении как возможное начало выхода из ЕАЭС, так как вступление в Евросоюз считает несовместимым с нахождением страны в союзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Армении утвердил законопроект о начале процесса вступления в Европейский союз, хотя ЕС не предлагал республике членство. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Армения не может одновременно быть членом ЕАЭС и Евросоюза, и решение по этому вопросу должно принять правительство Армении.

    11 сентября 2025, 20:27
    Лукашенко заявил о готовности России к соглашению по Украине

    Лукашенко: Россия готова к соглашению по Украине, вопрос за Европой и Зеленским

    Лукашенко заявил о готовности России к соглашению по Украине
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова принять условия, которые обсуждались на переговорах с США по урегулированию ситуации на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    По словам Лукашенко, это неоднократно обсуждалось с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал «Пул первого».

    «То, что россияне говорили, я абсолютно уверен, россияне готовы принимать. Это мы уже не единожды с президентом России обсуждали. Вопрос за европейцами и Зеленским», – сказал Лукашенко.

    Президент Белоруссии отметил, что дальнейшее развитие ситуации теперь зависит от позиции европейских стран и Владимира Зеленского.

    Ранее Лукашенко заявил, что поражение России на Украине недопустимо и может привести к тяжелым последствиям для всех сторон, включая США.

    Лукашенко также отметил, что есть возможность предотвращения новых конфликтов между Россией и Украиной.

    5 сентября 2025, 11:38
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    11 сентября 2025, 18:28
    Польша решила направить 40 тыс. солдат к границе с Россией и Белоруссией

    Anadolu: Польша решила направить 40 тыс. солдат к границе с Россией и Белоруссией

    Польша решила направить 40 тыс. солдат к границе с Россией и Белоруссией
    @ Staff Sgt. Thomas Mort/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замминистра обороны Польши Цезарий Томчик заявил о скорой переброске десятков тысяч военнослужащих к российской и белорусской границам в ответ на учения «Запад-2025», пишет Anadolu Agency.

    Как сообщает Anadolu Agency, министр уточнил, что около 40 тыс. польских военных будут размещены у границы с Россией и Белоруссией в течение ближайших дней, передает «Газета.Ru».

    «Именно с этого [с военных учений] началась война на Украине. Поэтому польские военные к этому готовятся. В ближайшие дни на границе будет около 40 тыс. наших военнослужащих», – заявил он.

    По словам Томчика, такие действия являются «адекватным ответом» на старт российско-белорусских учений «Запад-2025».

    Ранее Варшава обвинила Россию в «акте агрессии» из-за инцидента с беспилотниками.

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на радио публично обратился к согражданам с настоятельной просьбой воздержаться от поездок в Россию и Белоруссию.

    Власти Польши уведомили Минск о закрытии всех действующих пунктов пропуска на границе с Белоруссией с полуночи 12 сентября.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал о плановом проведении учений «Запад-2025».

    11 сентября 2025, 23:59
    Россия отвергла голословные обвинения по инциденту с беспилотниками над Польшей
    Россия отвергла голословные обвинения по инциденту с беспилотниками над Польшей
    @ Dariusz Stefaniuk/REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Бельгия предприняла демарш из-за инцидента с БПЛА в Польше, посол Денис Гончар отверг голословные обвинения по этому поводу, сообщила пресс-служба посольства России в Бельгии.

    МИД Бельгии пригласил нового посла России, а также временного поверенного в делах России в Брюсселе, передает ТАСС.

    Belga со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства пишет, что бельгийская сторона на встрече заявила о якобы «умышленном нарушении» воздушного пространства страны – члена Евросоюза и НАТО, что, по мнению Брюсселя, представляет собой «серьезную эскалацию со стороны России».

    В пресс-службе российского посольства в Брюсселе подтвердили проведение двух встреч в МИД Бельгии 11 сентября.

    «У посла 11 сентября у состоялось две встречи в МИДе. Первая носила плановый характер. Поздне действительно посол был вызван в МИД из-за инцидента в Польше, в связи с чем бельгийская сторона предприняла демарш», – приводит сообщение посольства РИА «Новости».

    Российская сторона, как подчеркнули в пресс-службе, «отвергла все голословные обвинения», ссылаясь на позицию, изложенную ранее в заявлениях Министерства обороны и МИД России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша заявила о нарушении воздушного пространства страны якобы российскими беспилотниками и подняло в воздух военные самолеты НАТО.

    В Минобороны России отметили, что не планировали поражать объекты на территории Польши. Российское ведомство также указало, что максимальная дальность полета российских беспилотников, участвовавших в атаке на цели на Украине, составляет не более 700 км.

    12 сентября 2025, 10:45
    Politico: НАТО не готово отражать атаки беспилотников
    Politico: НАТО не готово отражать атаки беспилотников
    @ IMAGO/Michael Bihmayer/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Многоуровневая натовская противовоздушная оборона оказалась пробита беспилотными летательными аппаратами из дерева и пенопласта в небе над Польшей, пишет Politico.

    Всего 19 беспилотников пересекли польское воздушное пространство, и только три удалось сбить, пишет Politico.

    Инцидент можно считать «политическим и военным испытанием» для НАТО, эксперты пришли к выводу, что военный блок не готов к отражению подобных угроз.

    В операции участвовали голландские истребители F-35, а также техника Италии и Германии, включая системы Patriot. Пять дронов якобы летели в направлении базы НАТО, прежде чем их перехватили. Применение миллиардных средств против дронов стоимостью около 10 тыс. долларов каждый вызывает вопросы, указало издание.

    Польша инициировала консультации по 4-й статье Устава НАТО, а также закрыла свое восточное воздушное пространство. К процессу подключилась Латвия. Руководство альянса обсуждает дополнительные меры безопасности. Британия и Украина предложили содействие в противовоздушной обороне.

    Проблема заключается в том, что дорогие системы типа Patriot неэффективны против массовых дешевых атак. Украина использует дешевое противодействие и якобы достигает высокого процента сбитых дронов. Генсек НАТО Марк Рютте признал необходимость адаптации к новым угрозам.

    Крупные европейские концерны и стартапы лишь начинают разрабатывать дешевые комплексы, что требует изменения стандартов закупок и ускорения внедрения новых систем.

    Польская сторона ранее заявила о нарушении своего воздушного пространства якобы российскими беспилотниками. Российское Минобороны поясняло, что дальность полета беспилотников, применявшихся для атаки на украинские цели, не превышает 700 км.

    Глава германского военного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что в ЕС нужно срочно разработать и наладить массовое производство дешевых систем ПВО.

    11 сентября 2025, 16:33
    Аэропорт Краснодара возобновил работу

    Аэропорт Краснодара открылся для рейсов впервые с февраля 2022 года

    Аэропорт Краснодара возобновил работу
    @ Игорь Онучин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Аэропорт Краснодара возобновил прием и отправку рейсов, сообщило Министерство транспорта России.

    Воздушная гавань возобновила обслуживание рейсов с 09.00 мск 11 сентября, сообщается в Telegram-канале Минтранса.

    Воздушная гавань не обслуживала рейсы с конца февраля 2022 года из-за соображений безопасности. Все это время аэропорт поддерживал высокий уровень готовности к возобновлению деятельности, отметили в ведомстве.

    В Минтрансе подчеркнули, что штат сотрудников в аэропорту полностью укомплектован.

    В июле после почти трехлетнего перерыва из Москвы в Геленджик вылетел первый самолет «Аэрофлота».

    В августе Росавиация опровергла слухи об открытии аэропорта Краснодара.

    11 сентября 2025, 16:42
    Марочко сообщил о взятии Сосновки и прорыве обороны ВСУ

    ВС РФ освободили Сосновку и продвинулись на 10 км вглубь обороны

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска заняли населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области и продвинулись на 10 километров вглубь украинской обороны.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил об этом агентству ТАСС, уточнив, что освобождение Сосновки позволило российским силам вклиниться в оборону Вооруженных сил Украины на глубину 10 километров.

    По его словам, «расстояние от Донецкой народной республики до населенного пункта Сосновка составляет порядка 10 км. Это уже неплохой результат для формирования буферной зоны, но его нужно развивать».

    Марочко ранее отмечал, что контроль над Сосновкой позволяет создать буферную зону на стыке с Донецкой народной республикой. О взятии населенного пункта бойцами подразделения «Восток» Министерство обороны России заявило 11 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области. Российские военные освободили населенный пункт Хорошее в Днепропетровской области.

    11 сентября 2025, 17:07
    Стало известно о внесении Быкова в список экстремистов в России

    Росфинмониторинг внес Дмитрия Быкова в перечень террористов и экстремистов

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский писатель Дмитрий Быков оказался в официальном перечне лиц, причисленных к террористам и экстремистам, согласно информации федерального мониторингового ведомства.

    Росфинмониторинг внес писателя Дмитрия Быкова, признанного в России иноагентом, в перечень террористов и экстремистов, передает ТАСС. В базе ведомства Быков теперь указан среди лиц, подпадающих под ограничения согласно действующему законодательству.

    Ранее Дмитрий Быков был заочно арестован решением российского суда и объявлен в международный розыск. Эти меры были приняты в рамках уголовного дела, детали которого не раскрываются официально.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Черемушкинский райсуд Москвы арестовал заочно писателя Дмитрия Быкова* (иноагент) по делу о фейках про российскую армию. Быков* объявлен в международный розыск по этому делу.

    11 сентября 2025, 20:59
    Захарова обвинила Польшу в эскалации напряженности в Европе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решение Польши о закрытии пунктов пропуска на границе с Белоруссией связано с желанием оправдать курс на эскалацию напряженности в Европе, заявила спикер МИД России Мария Захарова.

    Она подчеркнула, что польское руководство предпринимает конфронтационные шаги, направленные исключительно на поддержку линии по дальнейшему обострению ситуации в центре Европы.

    «Очевидно, что принимаемые польским руководством конфронтационные шаги подчинены единственной задаче – оправдать линию на дальнейшую эскалацию напряженности в центре Европы», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

    Напомним, власти Польши уведомили Минск о закрытии всех действующих пунктов пропуска на границе с Белоруссией с полуночи 12 сентября.

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на радио публично обратился к согражданам с настоятельной просьбой воздержаться от поездок в Россию и Белоруссию.

    11 сентября 2025, 15:52
    Лавров призвал к компромиссам на переговорах по Ближнему Востоку

    Лавров заявил о необходимости компромиссов с учетом интересов всех сторон

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский министр иностранных дел подчеркнул необходимость поиска политических решений для урегулирования конфликтов в регионе, затрагивая не только палестинский вопрос.

    Сергей Лавров заявил о важности выработки компромиссных политических решений по существующим разногласиям на Ближнем Востоке, передает ТАСС. Он отметил, что такие решения должны опираться на учет интересов всех вовлеченных сторон.

    По словам министра, Россия готова к взаимодействию с аравийскими партнерами по широкому кругу ближневосточных вопросов. Лавров подчеркнул, что обсуждение касалось не только Палестины, но и ситуации в Сирии, Йемене, Ливии и Судане.

    «Наше общее мнение заключается в необходимости продолжения консолидированных усилий в интересах выработки компромиссных политических решений имеющихся проблем и противоречий на базе учета интересов всех вовлеченных сторон», – заявил он по итогам заседания Стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Кувейта Абдалла аль-Яхья подчеркнул значимость начала Стратегического диалога между Россией и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива.

    Ранее  Лавров отметил, что безопасность Израиля невозможна без признания права палестинцев на собственное государство. Также российский министр выразил солидарность с народом Катара после израильского удара по Дохе во время телефонного разговора с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом Аль Тани.

    12 сентября 2025, 10:11
    МИД Франции анонсировал новые санкции ЕС против России

    МИД Франции: ЕС представит новый пакет антироссийских санкций 15 сентября

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро анонсировал дату презентации очередных антироссийских мер, подчеркнув их согласование с администрацией Дональда Трампа.

    Как заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, выступая в эфире радио France Inter, новый пакет санкций Евросоюза против России будет представлен 15 сентября, передает ТАСС.

    По словам Барро, этот пакет ограничительных мер впервые за долгое время разрабатывался в прямой координации с администрацией Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Чехии предложил запретить российским дипломатам перемещение по странам Шенгенской зоны. Евросоюз начал обсуждать новые варианты использования доходов от российских активов. Эстония ввела запрет на импорт изобутана из России и Белоруссии.

    12 сентября 2025, 13:01
    В ЕС согласовали продление санкций против России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Государства Евросоюза договорились о продлении на шесть месяцев индивидуальных санкций против России, сообщило датское председательство в Совете ЕС.

    Продлеваются санкции, введенные после начала СВО в феврале 2022 года, они затрагивают более 2,5 тыс. физлиц и юрлиц, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

    Ранее Лондон расширил санкций против России, они затронули оборонные предприятия, физических лиц и компании из ряда зарубежных стран.

    До этого во Франции заявили о новых антироссийских рестрикциях, там сообщили, что их согласовали с администрацией президента США Дональда Трампа.

    12 сентября 2025, 13:21
    Каллас заявила о продлении антироссийских санкций Евросоюзом на полгода

    Евросоюз продлил на шесть месяцев санкции против России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз согласовал продление персональных ограничительных мер против России на ближайшие шесть месяцев, сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

    Евросоюз продлил персональные санкции в отношении России на шесть месяцев, об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Она заявила: «Мы только что продлили наши санкции в отношении России».

    Каллас также отметила, что работа над 19 пакетом антироссийских ограничений близка к завершению. Он будет включать дополнительные запреты на продажу российской нефти, меры в отношении теневых танкеров и ограничительные действия в финансовой сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, государства Евросоюза договорились о продлении на шесть месяцев индивидуальных санкций против России.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не станет поддерживать новый пакет санкций против России без конкретных решений Европейской комиссии по ценам на электроэнергию.

    12 сентября 2025, 14:03
    Орбан обвинил фон дер Ляйен в ведении ЕС к пропасти

    Орбан назвал курс Урсулы фон дер Ляйен опасным для Евросоюза

    Орбан обвинил фон дер Ляйен в ведении ЕС к пропасти
    @ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал политику Урсулы фон дер Ляйен и предложил ей покинуть пост главы Еврокомиссии.

    Виктор Орбан считает, что действия главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ведут весь Евросоюз к упадку, передает ТАСС.

    По словам Орбана, фон дер Ляйен должна «паковать чемоданы и оставить Брюссель тем, кто может проводить более эффективную политику». Такое заявление премьер-министр Венгрии сделал через госсекретаря по международным коммуникациям Золтана Ковача.

    Лидер Венгрии также призвал пересмотреть все важные вопросы в ЕС и отметил необходимость смены руководства Еврокомиссии. Он подчеркнул, что нынешний политический курс угрожает будущему объединения.

    Ранее Орбан сообщил, что 10 сентября фракция «Патриоты Европы» инициировала вотум недоверия против фон дер Ляйен. По данным издания Politico, представители разных политических фракций готовят еще одно голосование по этому вопросу в октябре. Первая попытка вынести вотум недоверия в июле завершилась неудачей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости прекратить «кампанию ненависти» со стороны либеральных левых. Глава МИД Венгрии обвинил брюссельских политиков в действиях против патриотических лидеров Европы и отметил случаи покушений в Словакии и Чехии. Виктор Орбан раскрыл цель брюссельской элиты по продвижению идеи совместного долга ради помощи Украине.

    12 сентября 2025, 14:30
    Евросоюз вызвал дипломатов России и Белоруссии из-за БПЛА в Польше

    Евросоюз вызвал временных поверенных России и Белоруссии после инцидента в Польше

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После инцидента с беспилотником в Польше Евросоюз вызвал временных поверенных в делах России и Белоруссии при ЕС, сообщила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе

    По ее словам, Евросоюз вызвал временных поверенных в делах России и Белоруссии при ЕС, передает ТАСС.

    Хиппер добавила, что причиной стали события с участием беспилотного летательного аппарата на территории Польши. Хиппер заявила: «Мы передали сигнал о том, что продолжим поддерживать Украину».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал сбитые над территорией страны беспилотники российскими. Польские власти сообщили генсеку НАТО о том, что уничтожили несколько беспилотников. Представители НАТО отказались признать этот инцидент нападением.

