СМИ: Россияне массово сдают билеты на концерты Долиной

СМИ: Россияне массово сдают билеты на концерты Ларисы Долиной

Tекст: Тимур Шайдуллин

Россияне массово возвращают билеты на концерты Ларисы Долиной, пишет телеканал 360.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Всего за сутки число свободных мест на концерте во Владивостоке увеличилось с 25 до 224. В Хабаровске, где выступление запланировано на 2 декабря, количество непроданных билетов выросло с семи до 35.

Резкое снижение интереса к концертам певицы совпало с обсуждением ее судебной истории, связанной с продажей квартиры в Хамовниках.

Вслед за публикой отреагировали и крупные компании. Московский ресторан «Кафе Пушкинъ» убрал рекламу новогоднего вечера с Долиной из соцсетей и сайта, хотя билеты на это мероприятие стоили 95 тыс. рублей.

Сервис «Бургер Кинг» также заявил, что приостановил доставку еды на адрес Ларисы Долиной. В компании уточнили, что услуга не будет возобновлена до тех пор, пока покупательнице ее квартиры не вернут деньги.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд подтвердил право Долиной на квартиру в Хамовниках и отклонил иск к ней на 112 млн рублей. Было заявлено, что певица подписала договор продажи под давлением телефонных аферистов.

После этого по всей стране началась волна возвратов квартир продавцам, когда покупатели стали заявлять о влиянии мошенников на сделки.

Между тем юристы нашли способы защиты от так называемой «бабушкиной схемы» при покупке жилья.