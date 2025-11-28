Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.3 комментария
Депутат Разворотнева сообщила об эффекте «дела Долиной»
Волна возвратов квартир продавцам от покупателей, которые стали заявлять о мошенниках, под влиянием которых совершалась сделка, началась после истории с певицей Ларисой Долиной, рассказала зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
По ее словам, в действующем законодательстве отсутствует понятие «сделка под влиянием», «продавец под влиянием», а также не перечислено, какие признаки влияния мошенников должны быть предъявлены суду. По этой причине каждый суд принимает решение «в меру своих возможностей».
«Наверное, эта волна, когда продавцы, объявляя себя продавцами под влиянием, начинают требовать квартиры обратно, и суды принимают такие решения, она действительно началась после «дела Долиной». У нас хоть и не прецедентное право, но суды смотрят на коллег. К сожалению, начали повторять эту историю», – сообщила Разворотнева в эфире «Дума ТВ».
Напомним, дело о мошенничестве в отношении певицы Ларисы Долиной поступило в суд в июле. Прокуратура утвердила по нему обвинение, до этого следствие завершило расследование дела. Суд решил, что Долина не понимала значения своих действий при продаже квартиры. В сентябре апелляционная инстанция признала законным возвращение квартиры Долиной.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Росреестр предложил новые меры защиты покупателей жилья от мошенников. Депутаты предложили меры борьбы с мошенничеством «по схеме Долиной».