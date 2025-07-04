Завершено расследование дела о мошенничестве против Долиной

Tекст: Валерия Городецкая

В пресс-службе прокуратуры уточнили, что к уголовной ответственности привлечены Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основа и Надежда Цырульникова, передает ТАСС. Им предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

По версии следствия, с 2 апреля по 12 июля 2024 года обвиняемые, включая неустановленных соучастников, похитили обманным путем денежные средства Ларисы Долиной на сумму более 175,1 млн рублей и лишили ее права на квартиру в Ксеньинском переулке стоимостью свыше 138 млн рублей. Общий ущерб по делу превышает 317,6 млн рублей.

Ранее Хамовнический суд Москвы постановил вернуть певице Ларисе Долиной квартиру, которую она потеряла из-за действий телефонных мошенников.

Напомним, Долина стала жертвой мошенников, которые находятся на Украине, было возбуждено уголовное дело.