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Завершено расследование дела о мошенничестве против Долиной
Расследование дела о мошенничестве против народной артистки России Ларисы Долиной завершено, материалы направлены в прокуратуру Центрального административного округа Москвы для утверждения обвинительного заключения.
В пресс-службе прокуратуры уточнили, что к уголовной ответственности привлечены Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основа и Надежда Цырульникова, передает ТАСС. Им предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
По версии следствия, с 2 апреля по 12 июля 2024 года обвиняемые, включая неустановленных соучастников, похитили обманным путем денежные средства Ларисы Долиной на сумму более 175,1 млн рублей и лишили ее права на квартиру в Ксеньинском переулке стоимостью свыше 138 млн рублей. Общий ущерб по делу превышает 317,6 млн рублей.
Ранее Хамовнический суд Москвы постановил вернуть певице Ларисе Долиной квартиру, которую она потеряла из-за действий телефонных мошенников.
Напомним, Долина стала жертвой мошенников, которые находятся на Украине, было возбуждено уголовное дело.