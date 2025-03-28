ВСУ нанесли двойной удар из РСЗО HIMARS по ГИС «Суджа»

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства указано, что в пятницу около 10.20 по московскому времени ВСУ нанесли двойной удар по газоизмерительной станции «Суджа» с использованием реактивных снарядов HIMARS.

В результате атаки произошло сильное возгорание, и объект энергетической инфраструктуры фактически был уничтожен.

Кроме того, российская противовоздушная оборона в Саратовской области сбила и перехватила 19 украинских ударных БПЛА самолетного типа.

Целью беспилотников была инфраструктура Саратовского нефтеперерабатывающего завода.

Кроме того, 27 марта в Белгородской области произошел прицельный артиллерийский обстрел объекта филиала «Россети Центр» – «Белгородэнерго». Это привело к отключению электроснабжения в Шебекинском районе, что повлияло на обеспечение электричеством местных потребителей.

Ранее украинские БПЛА атаковали объекты энергетики в Брянской области и Крыму.

В Кремле сообщали, что киевский режим предпринимал попытки бить по энергетическим объектам России, несмотря на действующий запрет, а Минобороны заявляло о новых попытках Украины сорвать энергетическое перемирие.

Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не собирается соблюдать достигнутые в Эр-Рияде договоренности.