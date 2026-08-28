Для всего мира Россия представляет собой своего рода «Альтер эго» – другое воплощение Запада, его альтернативную личность, существующую наряду с основной. Но ответить на вопрос о том, каково место России в мире, если это – не только анти-Запад, важно в первую очередь для нас самих.6 комментариев
Кабмин сообщил о создании собственной общеобразовательной школы Минобороны
Российское правительство распорядилось открыть новое среднее общеобразовательное учреждение, которое будет находиться в ведении оборонного ведомства страны.
Правительство России выпустило распоряжение о создании средней общеобразовательной школы №22 Министерства обороны РФ, передает ТАСС.
«Создать федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 22» Министерства обороны Российской Федерации (далее – учреждение). Определить основной целью деятельности учреждения осуществление образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования», – говорится в опубликованном документе.
Предельная штатная численность работников нового учебного заведения составит 68 человек. Министерству обороны поручено в течение двух месяцев утвердить устав школы и обеспечить ее государственную регистрацию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр просвещения Сергей Кравцов сообщил об увеличении доли начальной военной подготовки в школах до 50 %.
В июле правительство постановило воссоздать Военный инженерно-технический университет.
В мае власти решили восстановить расформированное Челябинское высшее танковое училище.