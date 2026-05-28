Принято решение о воссоздании Челябинского высшего танкового училища

Пашинян ответил на угрозу повышения цен на газ

Tекст: Катерина Туманова

Глава армянского правительства Никол Пашинян на встрече с избирателями попытался убедить их в том, что экономические проблемы, которые последуют в случае ограничения поставок газа, республику не коснутся.

«Нелогично угрожать Армении, скажем, высокими ценами, потому что на эту угрозу есть ответ: у нас будет гораздо больше денег, чтобы это не казалось нам дорогим. Сегодня Армения становится перекрестком мира, а это означает, что Армения будет страной не тысяч или миллионов, а миллиардов и триллионов», – приводит его слова Sputnik Армения.

Отметим, Москва предупредила Ереван о денонсации соглашения о льготных поставках газа, нефтепродуктов и алмазов, если тот продолжит реализацию курса на вступление в ЕС.

Как отметила накануне представитель МИД Мария Захарова, «посольство России официально передало письмо министра энергетики Сергея Цивилева в адрес Министерства территориального управления и инфраструктур Республики Армения, информирующее о том, что в случае продолжения процесса вступления в ЕС российская сторона приостановит или денонсирует в одностороннем порядке Соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов от 2 декабря 2013 года».

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил о спланированном выходе страны из ЕАЭС. А глава МИД Армении Арарат Мирзоян анонсировал будущий выбор страны между ЕАЭС и Евросоюзом.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предупредил о вероятном падении товарооборота между Россией и Арменией на 45,4%. Эксперт Юшков предрек потерю Арменией 5 млрд долларов вне структур ЕАЭС.