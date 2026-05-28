Суд в Чехии арестовал восьмого подозреваемого в поджоге оборонного завода

Tекст: Вера Басилая

Районный суд города Пардубице отправил под стражу иностранца, обвиняемого в причастности к уничтожению цеха компании LPP Holding.передает РИА «Новости». При этом о национальности задержанного не сообщается, говорится в материале Чешского ТВ.

К зданию суда пришли три девушки, одна из которых держала плакат с призывом освободить заключенных. Всего по делу задержаны 11 человек, среди которых четверо граждан Чехии и иностранцы.

Восемь обвиняемых уже арестованы. Еще трое граждан Польши ожидают экстрадиции. Прокурор Иржи Рихтер пояснил, что злоумышленникам вменяют терроризм, за что предусмотрено до 20 лет тюрьмы.

Пожар вспыхнул 20 марта, уничтожив цех и повредив здание LPP Holding. Предприятие выпускает беспилотники для Украины, а ущерб оценивается в несколько десятков млн долларов.

Ответственность взяла антиизраильская группировка Earthquake Faction. Радикалы планировали сорвать совместное производство дронов с израильской Elbit Systems, однако чешская сторона уверяет, что сотрудничество не начиналось.

