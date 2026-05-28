    Зеленский и Тихановская решили разыграть «белорусский козырь»
    Захарова: Армения удалила термин «Великая Отечественная война» из документов
    Каллас призвала ЕС давить на сотрудничающие с Россией страны
    Мама российского космонавта Кудь-Сверчкова объяснила шутку про шапку
    Путин заявил о конкурентных преимуществах России в энергетике для развития ИИ
    Принято решение о воссоздании Челябинского высшего танкового училища
    Шойгу: Удар по Киеву может быть нанесен в любой момент
    «Руспродсоюз»: Россия оперативно заменит овощи и фрукты из Армении
    Неизвестные дроны атаковали три танкера у берегов Турции
    Игорь Караулов Игорь Караулов Открытие мира начинается с дачи

    Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла свое бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Все-таки идея своей земли всегда притягательна.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зеленая фуражка – знак доблести

    День пограничника 28 мая стал по-настоящему всенародным. Даже те, кто лично его не празднует, обязательно поздравляют своих близких и знакомых, которые служат или имели честь служить в этом важном и героическом ведомстве.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему россияне заигрались в 90-е

    Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что 90-е позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.

    28 мая 2026, 22:17 • Новости дня

    Суд в Чехии арестовал восьмого подозреваемого в поджоге оборонного завода

    Tекст: Вера Басилая

    Иностранного гражданина поместили в изолятор по обвинению в террористической атаке на производственный цех компании LPP Holding, выпускающей беспилотники для Украины, сообщило Чешское ТВ.

    Районный суд города Пардубице отправил под стражу иностранца, обвиняемого в причастности к уничтожению цеха компании LPP Holding.передает РИА «Новости». При этом о национальности задержанного не сообщается, говорится в материале Чешского ТВ.

    К зданию суда пришли три девушки, одна из которых держала плакат с призывом освободить заключенных. Всего по делу задержаны 11 человек, среди которых четверо граждан Чехии и иностранцы.

    Восемь обвиняемых уже арестованы. Еще трое граждан Польши ожидают экстрадиции. Прокурор Иржи Рихтер пояснил, что злоумышленникам вменяют терроризм, за что предусмотрено до 20 лет тюрьмы.

    Пожар вспыхнул 20 марта, уничтожив цех и повредив здание LPP Holding. Предприятие выпускает беспилотники для Украины, а ущерб оценивается в несколько десятков млн долларов.

    Ответственность взяла антиизраильская группировка Earthquake Faction. Радикалы планировали сорвать совместное производство дронов с израильской Elbit Systems, однако чешская сторона уверяет, что сотрудничество не начиналось.

    В марте крупный пожар уничтожил склад оборонной компании LPP Holding в Пардубице.

    В начале апреля полиция задержала двух иностранных граждан по подозрению в причастности к этому преступлению.

    В конце прошлого месяца чешский суд арестовал седьмого фигуранта данного дела.

    28 мая 2026, 08:32 • Новости дня
    Каллас сообщила об уходе посольства США из Киева
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава европейской дипслужбы Кая Каллас сообщила, что американское посольство покидает Киев, тогда как диппредставительства всех стран ЕС остаются в украинской столице.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что дипломатическое представительство Соединенных Штатов покидает украинскую столицу, передает ТАСС. При этом посольства всех стран Европейского союза продолжают функционировать на территории Киева.

    «Из того, что мы слышали с Украины вчера, все посольства остаются, кроме одного. Все европейцы остались, США ушли», – сообщила она.

    Соответствующее заявление дипломат сделала по прибытии на неформальную встречу руководителей министерств иностранных дел государств ЕС. Мероприятие проходит на Кипре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представительства западных государств проигнорировали призывы Москвы к срочной эвакуации персонала из Киева.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал отказ Евросоюза вывозить своих дипломатов.

    28 мая 2026, 12:07 • Новости дня
    Кремль оценил реакцию Запада на предупреждения об ударах по Киеву

    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Предупреждения России об ударах по центрам принятия решений в Киеве воспринимаются серьезно не всеми странами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал реакцию на анонсированные атаки по украинским военным объектам, передает РИА «Новости».

    «Не все воспринимают всерьез, нет», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

    При этом Песков подчеркнул, что Москва по-прежнему отдает приоритет мирному процессу урегулирования ситуации на Украине. По его словам, дипломатические способы достижения поставленных целей остаются наиболее предпочтительными для российского руководства.

    Министерство иностранных дел России анонсировало системные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.

    Внешнеполитическое ведомство призвало иностранных граждан срочно покинуть украинскую столицу.

    Глава европейской дипслужбы Кая Каллас сообщила, что посольство США покидает Киев, тогда как диппредставительства всех стран ЕС остаются в украинской столице.

    28 мая 2026, 18:38 • Видео
    Германия хочет сменить канцлера

    В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    28 мая 2026, 17:03 • Новости дня
    Шойгу: Удар по Киеву может быть нанесен в любой момент

    Tекст: Валерия Городецкая

    Удар по Киеву, о котором ранее предупреждала российская сторона, может быть нанесен в любой момент, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на пресс-конференции на Первом Международном форуме по безопасности.

    «Это может произойти в любой момент. И тогда, когда мы сочтем, что ответ должен быть той силы, о которой мы неоднократно говорили, мы ответим на тот террористический акт, который повлек жертвы наших ребят совсем еще юных и молодых», – подчеркнул он, отвечая на вопрос о том, может ли отказ послов европейских стран покинуть Киев повлиять на решимость российской стороны, передает ТАСС.

    Шойгу напомнил, что о возможном ударе по Киеву российская сторона уже предупреждала и, по его словам, продемонстрировала, какой силы он может быть. Шойгу добавил, что у России есть все необходимое для его нанесения.

    Напомним, МИД России анонсировал системные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. Ведомство призвало иностранных граждан срочно покинуть украинскую столицу.

    28 мая 2026, 11:10 • Новости дня
    Рар назвал последствия переезда украинских беженцев из Польши в Германию

    @ Michael Nguyen/NURPHOTO/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Растущие потоки украинских мигрантов из Польши создают Германии дополнительные трудности. Никто в ФРГ не знает, как соцсистема страны справится с таким количеством беженцев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее немецкие спецслужбы выразили беспокойство увеличением количества украинцев, прибывающих в Германию.

    «Германия немного сократила пособия для вновь прибывающих украинских беженцев, но поток приезжающих с Украины людей только вырос. Причина в том, что немецкое «гуманитарное» законодательство разрешает объединение семей. Поэтому родственники людей, перебравшихся в ФРГ на постоянное жительство, могут беспрепятственно попадать в страну», – пояснил германский политолог Александр Рар.

    По его словам, никто в Германии не знает, как соцсистема страны будет справляться с таким количеством беженцев, учитывая, что при эскалации конфликта на Украине потоки только усилятся. «Пока у Германии находятся деньги на поддержку беженцев. Многие украинцы устраиваются на работу, другие живут на пособия, пользуются оплачиваемой для них немецкой медициной и другими услугами. Даже после окончание конфликта немецкое правительство не собирается возвращаться к прежнему визовому режиму», – продолжил спикер.

    «Проблемы с массовой миграцией украинцев в Европу нарастают. При этом власти в странах ЕС под нажимом Брюсселя твердят, что во всех бедах виновата только «агрессивная Россия», – добавил собеседник.

    Ранее газета Bild сообщила со ссылкой на секретный доклад немецких органов безопасности, что власти Германии опасаются наплыва украинских беженцев из Польши, где большая их часть лишилась льгот. Варшава с марта значительно сократила социальную помощь украинцам. Теперь субсидии на жилье, питание и специальные медицинские услуги доступны только тем, кто считается «особо уязвимым». К ним относятся несовершеннолетние и жертвы пыток или изнасилований.

    До недавнего времени в Польше проживало 960 тыс. украинцев. Большинство из них получали базовую социальную помощь. В Германии их число достигло 1,35 млн. Решением о сокращении льгот правительство премьера Дональда Туска отреагировало на соответствующий запрос общества. Большинство поляков выступает против приема новых беженцев с Украины.

    По данным немецких правоохранительных органов, поток людей, незаконно переезжающих из Польши в ФРГ, стремительно растет. Среди них – более половины украинцев. В основном это мужчины призывного возраста, которым запрещено покидать Украину.

    Правительство Чехии также одобрило законопроект, согласно которому для получения гуманитарного пособия мигрантам с Украины придется устроиться на работу и находиться на чешской территории не менее 16 дней в месяц. На прошлой неделе сообщалось, что Евросоюз вернулся к идее лишить украинских мужчин призывного возраста юридической защиты от высылки на родину. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что у «ухилянтов» появился неожиданный союзник в Киеве, который саботирует политику Брюсселя и Берлина.

    Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти обращал внимание коллег на усиление антиукраинских настроений в странах ЕС. По его словам, европейские государства демонстрируют явную усталость от потока вынужденных переселенцев.

    28 мая 2026, 11:20 • Новости дня
    TWZ: Украина нарастила выпуск наземных боевых роботов

    @ кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Стремясь минимизировать потери личного состава, украинские войска массово внедряют многоцелевые наземные дроны, оснащая новые боевые платформы системами искусственного интеллекта, пишет TWZ.

    Украина стремится произвести десятки тысяч наземных беспилотников в 2026 году, чтобы удовлетворить растущие потребности армии, сообщил глава украинского оборонного кластера Brave1 Андрей Гриценюк изданию TWZ.

    По его словам, около 99% используемых на передовой дронов произведены внутри страны.

    «Мы двигаемся согласно плану, который был озвучен президентом Зеленским. И это очень амбициозная цель, но мы чувствуем себя достаточно уверенно, что сможем выполнить этот план и эту задачу, а вооруженные силы получат во много раз больше дронов, чем в предыдущие годы», – заявил Гриценюк.

    Наземные дроны делятся на три основные категории: логистические, эвакуационные и боевые. Последние оснащаются пулеметами различных калибров и гранатометами. Они применяются для атак на живую силу и бронетехнику, а также в качестве средств ПВО для уничтожения воздушных дронов. Важную роль в эффективности боевых систем играет машинное зрение и элементы искусственного интеллекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина запланировала закупку 25 тыс. наземных робототехнических комплексов в первой половине 2026 года. Сообщалос, что украинские подразделения усилили использование подобных аппаратов для перевозки грузов и эвакуации раненых.

    28 мая 2026, 03:45 • Новости дня
    В Германии запаниковали из-за перспективы наплыва украинских беженцев

    Tекст: Катерина Туманова

    Немецкие спецслужбы предупредили о последствиях сокращения помощи украинцам в Польше, по их данным, отмена бесплатных льгот и жилья для мигрантов в соседней республике грозит спровоцировать резкий рост числа приезжих на немецкой территории.

    Решение Варшавы урезать поддержку граждан Украины вызвало тревогу у берлинских силовиков, передает издание BILD. Власти Польши оставили важные выплаты только для работающих лиц и особо уязвимых категорий, полностью отменив предоставление бесплатного жилья.

    По данным газеты, секретный доклад немецких служб безопасности предупреждает о прямых последствиях таких мер для Германии. Эксперты прогнозируют возможное увеличение потока беженцев и оценивают возрастающую роль контрабандистов в организации пересечений границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинцы с марта в Польше лишились большинства льгот. Президент Польши подписал закон об отмене специального статуса для украинских беженцев. Польские власти начали массово отзывать лицензии у врачей с Украины. Польша лишила безработных беженцев с Украины детских пособий.

    28 мая 2026, 05:27 • Новости дня
    Запашный рассказал о стремлении украинских артистов попасть на фестиваль в Москве

    @ Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Цирковые артисты с Украины выразили желание участвовать в юбилейном, десятом, всемирном фестивале «Идол», однако организаторы рекомендовали им воздержаться от поездки из-за угрозы санкций Киева, рассказал генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

    «Артисты с Украины к нам просились на фестиваль, проявили такой стержень. Я попросил их не рисковать, потому что им обратно возвращаться», – рассказал он РИА «Новости».

    Запашный пояснил, что организаторы решили временно отклонить эти заявки ради безопасности самих выступающих. Многие цирковые деятели, по его словам, связывались с Москвой как с территории европейских государств, так и непосредственно с Украины.

    Юбилейный десятый фестиваль «Идол» пройдет в Москве с 30 мая по 12 июля. На арене выступят представители Китая, Италии, Германии, КНДР, Венгрии и других стран. Художественными руководителями мероприятия традиционно выступают братья Эдгард и Аскольд Запашные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинским артистам пригрозили увольнением за «Лебединое озеро». Оркестр непокоренных представил в Москве масштабный концерт-посвящение Донбассу.


    28 мая 2026, 08:41 • Новости дня
    В ЕК назвали невыполнимым требование Киева о вступлении в ЕС в 2027 году

    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Планы киевских властей присоединиться к европейскому сообществу в 2027 году оказались нереализуемыми, хотя первый этап переговоров может начаться уже наступившим летом, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

    «Требование о вступлении невыполнимо», – заявила Кос в интервью британской газете Financial Times, передает ТАСС.

    Политик отметила, что искусственное сближение заявок украинской стороны и Молдавии способно ускорить процесс. Ожидается, что стартовый блок обсуждений откроется уже в июне текущего года.

    Диалог о присоединении к объединению требует полной адаптации правовой базы государства-кандидата под европейские стандарты. Подобные процедуры зачастую занимают более десяти лет, при этом строгих временных ограничений не предусмотрено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Владимир Зеленский потребовал назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз.

    Глава Европейского совета Антониу Кошта заявил о невозможности установить точные сроки приема страны в объединение.

    Позже Зеленский отверг инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца по ассоциированному членству республики.

    28 мая 2026, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковскую Нововасилевку
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установлен контроль над Нововасилевкой в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Рубежным, Казачьей Лопанью и Белым Колодезем Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Храповщины, Лужков, Писаревки, Пустогорода и Вольной Слободы.

    Противник при этом потерял до 185 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Нечволодовки, Моначиновки Харьковской области, Красного Лимана, Яцковки и Рубцов Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери ВСУ при этом составили более 180 военнослужащих, танк, две бронемашины.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Славянска, Краматорска, Пискуновки, Новоселовки и Константиновки ДНР.

    Противник при этом потерял до 90 военнослужащих, четыре бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, и два орудия полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Белицконр, Кучерова Яра, Райского и Водянского ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 370 военнослужащих и три орудия полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили запорожскую Воздвижевку и харьковский Гранов.

    Ранее они освободили Запселье и Рясное в Сумской области, а до этого Добропасово в Днепропетровской области.

    28 мая 2026, 14:31 • Новости дня
    РПЦ запретила ушедшего к раскольникам угандийского священника за многоженство

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Перешедший в раскольническую «Украинскую православную церковь Киевского патриархата» (УПЦ КП) священник Русской православной церкви (РПЦ) из Уганды иерей Харлампий Осен был запрещен в служении за многоженство в 2024 году, заявил председатель миссионерского отдела Патриаршего экзархата Африки РПЦ иерей Георгий Максимов..

    Председатель миссионерского отдела Патриаршего экзархата Африки РПЦ иерей Георгий Максимов сообщил о лишении сана угандийского священника Харлампия Осена, передает РИА «Новости».

    В мае 2026 года клирик обратился к главе раскольнической «Украинской православной церкви Киевского патриархата» с просьбой о вступлении в организацию и получил согласие.

    «Харлампий Осен направил прошение в КП, в котором ложно представил себя архимандритом и скрыл тот факт, что находится под запретом. То есть и в «новой церкви» начинает со лжи», – рассказал Максимов. Священник был принят в экзархат на этапе его создания, но в 2023 году лишился поста координатора на востоке Уганды из-за мошенничества.

    Позже вскрылись факты двоеженства и сговора Осена с раскольниками. В 2024 году церковный суд доказал его вину, заслушав свидетелей и изучив доказательства, после чего клирика запретили в служении. Неоднократные прошения о восстановлении, последнее из которых поступило в мае 2026 года, были отклонены из-за неустранения причин наказания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отстраненный от службы грузинский священник устроился в украинскую раскольническую церковь в США.

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил о недавних жестоких нападениях на верующих Африканского экзархата.

    Украинские военкоматы с начала текущего года насильно мобилизовали не менее 21 клирика канонической православной церкви.

    28 мая 2026, 17:28 • Новости дня
    Каллас заявила об отказе Евросоюза от нейтралитета на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила роль Евросоюза как беспристрастного посредника на Украине, ЕС намерен отстаивать интересы Киева.

    Брюссель намерен открыто защищать интересы Киева и не планирует выступать объективным переговорщиком в рамках урегулирования текущего конфликта на Украине, заявила во время пресс-конференции на Кипре глава евродипломатии Кая Каллас. По ее словам, европейские страны твердо стоят на стороне украинских властей, передает ТАСС.

    «Европа никогда не будет беспристрастным посредником в конфликте на Украине, она находится на стороне Украины и защищает свои интересы», – сказала она.

    Дипломат также озвучила основные требования к Москве для возможных будущих переговоров. Среди них отказ от признания новых российских регионов, сокращение численности армии и выплата компенсаций. Кроме того, европейская сторона настаивает на сотрудничестве с международными судами и выводе войск из сопредельных государств.

    Ранее Каллас потребовала ограничить Вооруженные силы России при начале мирных переговоров.

    В Кремле отметили, что выдвинутые главой европейской дипломатии требования к Москве представляют собой не заслуживающие внимания слова, к которым давно привыкло международное сообщество.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал подобные требования Евросоюза идиотскими.


    28 мая 2026, 20:08 • Новости дня
    Глава МИД Финляндии потребовала предоставить Европе место за столом переговоров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава финского внешнеполитического ведомства Элина Валтонен потребовала от России немедленного прекращения огня на Украине и предоставления Европе места за столом переговоров.

    Глава финского внешнеполитического ведомства Элина Валтонен потребовала от России немедленного прекращения огня на Украине и предоставления Европе места за столом переговоров, передает  РИА «Новости».

    В соцсетях министр заявила: «Европе нужна роль в переговорном процессе по Украине, но не в качестве нейтрального посредника, а как стороне, имеющей собственные интересы».

    По словам Валтонен, Европа должна участвовать в возможных переговорах как полноправный участник процесса, а не наблюдатель. Она также призвала Москву к полному режиму прекращения огня и, как отмечается, потребовала принять решительные меры для укрепления доверия между участниками конфликта.

    Валтонен ранее заявила о необходимости длительного давления на Россию и демонстрации силы ЕС для достижения стабильного мира на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские государства фактически напрямую участвуют в войне на стороне Киева и не могут выступать независимыми посредниками в мирном урегулировании.

    До этого президент Финляндии Александр Стубб допустил возможность начала переговоров европейских лидеров с Владимиром Путиным в случае расхождения интересов Европы и США по украинскому конфликту.

    28 мая 2026, 08:49 • Новости дня
    Мендель обвинила Зеленского в попытке загнать Вашингтон в угол

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Зеленский своим письмом президенту США Дональду Трампу поставил Вашингтон в неловкое положение, заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель.

    Украинский лидер своим обращением к Дональду Трампу создал проблемы для Соединенных Штатов, передает РИА «Новости». Бывший пресс-секретарь президента Юлия Мендель выразила крайнее недовольство сложившейся ситуацией.

    «Зеленский отклонил множество мирных предложений, сумел оттолкнуть от себя новую администрацию США, назвав ее «врагом украинской демократии», не смог создать надежную систему защиты своего народа, а теперь требует еще больше американских ракет, ставя Вашингтон в неловкое положение, поскольку в случае отказа он будет выглядеть плохим союзником», – написала она в соцсети.

    Ранее стало известно об отправке послания американскому руководству с просьбой расширить поставки комплексов ПВО. Наибольшая нехватка наблюдается в сегменте ракет PAC-3. При этом текущие объемы военной помощи со стороны НАТО признаны Киевом недостаточными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер направил Дональду Трампу письмо с описанием критической нехватки систем противовоздушной обороны.

    Двумя днями ранее Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие прогресса в расширении производства американских средств ПРО.

    В начале мая бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель обвинила политика в создании мафиозной структуры на Украине.

    28 мая 2026, 00:31 • Новости дня
    Полянский указал на тотальное приближение Запада ко грани конфронтации с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Риск прямого вооруженного столкновения между Москвой и западными государствами достиг критической отметки на фоне текущей геополитической напряженности, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    «Мы уже очень и очень близки к прямой военной конфронтации. И грань весьма размыта, поэтому будет очень сложно определить, находимся ли мы уже в горячей фазе или еще нет. Это было нашим предупреждением западным странам, также высказанным в ходе встречи», – сказал он в интервью RT.

    Полянский добавил, что российская сторона об этом информировала западных коллег. По его словам, долг России предупредить, что и было сделано, дальнейшие действия западных стран в данном контексте – их зона ответственности.

    Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ. По данным СК и руководства ЛНР, ночью было применено четыре БПЛА самолетного типа. При атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета погиб 21 человек, 44 пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Полянский сообщил, что несколько стран Европы открыли небо для атакующих Россию дронов. Также он рассказывал о попытке ОБСЕ навязать России обсуждение «агрессии» на Украине. Рябков заявил о циничной реакции Запада на теракт в Старобельске.

    28 мая 2026, 02:16 • Новости дня
    Марочко рассказал о планомерном приближении ВС России к Орехово

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие на Запорожском участке наступают на Орехов, южнее Гуляйпольского также есть успехи, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши военнослужащие начали продавливать линию обороны на запорожском участке. Это повлияет серьезно на продвижение в районе населенного пункта Гуляйполе. Дело в том, что наши военнослужащие имеют южнее – в районе населенного пункта Гуляйпольское – также успехи. В принципе, мы планомерно подходим к населенному пункту Орехов», – сказал он ТАСС.

    Напомним, глава Минобороны России Андрей Белоусов сообщил о тяжелых потерях противника в Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт рассказал о трудностях ВСУ на Ореховском направлении из-за ВС России. Российские дроноводы применили тактику ночных охотников под Ореховом.


