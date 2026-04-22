Зимой туманы открывали пространство жизни, и русская пехота шла в наступление, безбоязненно пересекая пространство до украинских позиций. Донбасское лето страшно жаркое и сухое, в нем не бывает туманов.
Патриарх Кирилл сообщил о зверских нападениях на христиан в Нигерии и Сирии
Террористы осуществляют зверские нападения на христиан в Нигерии, в Сирии православные подвергаются давлению и насилию со стороны радикалов, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в доме приемов МИД в Москве.
Он выступил с этим заявлением в доме приемов МИД в Москве, подчеркнув, что ситуация вызывает у него серьезное беспокойство на фоне обострения конфликтов на Ближнем Востоке.
Патриарх Кирилл заявил: «На фоне обострившихся конфликтов на Ближнем Востоке... особое беспокойство вызывает ситуация в Сирии, где православные верующие подвергаются насилию и давлению со стороны радикальных элементов». По его словам, положение православных в Сирии остается крайне сложным, а случаи угроз и притеснений учащаются.
Отдельно предстоятель Русской православной церкви обратил внимание на Нигерию, где, по его словам, «продолжаются зверские нападения – как звери, без всякого чувства совести, без оглядки на какую-то этику, как звериная стая, нападают – на христианские церкви». Он отметил, что совсем недавно жертвами подобных атак стали верующие Африканского экзархата Русской православной церкви.
Патриарх Кирилл выразил глубокую озабоченность сложившейся ситуацией и призвал международное сообщество обратить внимание на проблему насилия против христиан в этих регионах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Нигерии исламские террористы напали на прихожан Русской православной церкви.
В центральном штате Коги преступники похитили пятнадцать человек во время воскресного богослужения.
В деревне Эджиба неизвестные вооруженные лица ворвались в здание местной церкви.