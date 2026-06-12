Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.11 комментариев
Politico: Киев хочет запросить у союзников дополнительные 20 млрд долларов
Украинские власти планируют запросить у западных союзников дополнительную финансовую помощь в размере 20 млрд долларов на предстоящей встрече контактной группы в формате «Рамштайн», которая намечена на 18 июня, пишут американские СМИ.
Киев попросит у партнеров дополнительные 20 млрд долларов на встрече контактной группы по обороне Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Издание ссылается на высокопоставленного украинского военного чиновника.
По данным источников, министр обороны Украины Михаил Федоров и другие официальные лица уже обсуждали этот вопрос с представителями Норвегии, Швеции, Германии и Канады.
Ожидается, что украинская сторона попросит от двух до шести млрд долларов у каждого союзника в форме кредитов или безвозмездной поддержки.
Выделенные средства планируется направить на закупку систем противовоздушной обороны, беспилотников, боеприпасов и средств радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, деньги пойдут на дальнобойное оружие, прямые закупки у украинских оборонных предприятий и взносы в программу НАТО по приобретению американского вооружения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, страны НАТО начали обсуждать выделение Украине 70 млрд евро финансовой помощи на военные нужды.