Глава МИД Украины Сибига призвал Иран прекратить поддержку России

Tекст: Антон Антонов

Украинские СМИ пишут, что Сибига заявил об «откровенном» разговоре с главой МИД Ирана. Киев заявляет, что якобы «никогда не преследовали цель ударов по гражданским судам или людям».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Аракчи заявил Сибиге о необходимости компенсации ущерба после удара по иранскому судну в Каспийском море.

После атаки Украины на иранское торговое судно в Каспийском море Тегеран заявил о недопустимости любых нападений на своих граждан и интересы.

МИД Ирана обвинил Украину в поддержке террористических группировок в Сирии и потребовал прекратить такие действия.