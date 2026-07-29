Хоронят не книгу, а последнее место, где интеллигенция котировалась выше своей зарплаты, где буквально стоила выше мусора в глазах начальства. Эта страница закрыта.16 комментариев
Глава МИД Украины Сибига призвал Иран прекратить поддержку России
Исполняющий обязанности главы МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что в разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи призвал прекратить поддержку действий России.
Украинские СМИ пишут, что Сибига заявил об «откровенном» разговоре с главой МИД Ирана. Киев заявляет, что якобы «никогда не преследовали цель ударов по гражданским судам или людям».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Аракчи заявил Сибиге о необходимости компенсации ущерба после удара по иранскому судну в Каспийском море.
После атаки Украины на иранское торговое судно в Каспийском море Тегеран заявил о недопустимости любых нападений на своих граждан и интересы.
МИД Ирана обвинил Украину в поддержке террористических группировок в Сирии и потребовал прекратить такие действия.