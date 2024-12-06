Tекст: Александра Юдина

МИД Ирана выступил с обвинениями в адрес Украины, заявив, что Киев поддерживает террористические группировки в Сирии, что является нарушением международных обязательств, передает ТАСС.

В заявлении ведомства, размещенном в телеграм-канале правительства исламской республики, подчеркивается недопустимость подобных действий со стороны украинских официальных лиц.

«Поддержка террористических группировок в Сирии украинскими чиновниками является явным нарушением международных обязательств в области борьбы с терроризмом. Мы требуем немедленно прекратить эти действия», – заявил помощник министра и глава департамента Евразии Моджтаба Дамирчилу.

Иранские власти указали на ненадлежащее поведение украинских чиновников, связанное с незаконной торговлей оружием, добавив, что подобное содействие террористам угрожает региональной безопасности и противоречит принципам международного права.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя. заявил, что американцы и их союзники оказывают поддержку террористам в Сирии, и сами террористы бравируют поддержкой со стороны спецслужб Украины. Сирийские боевики используют дроны-камикадзе по украинской тактике, что свидетельствует о присутствии украинских спецслужб в Идлибе. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что в эскалации в Сирии не обошлось без «украинского следа».