Захарова заявила об «украинском следе» в эскалации в Сирии

Tекст: Елизавета Шишкова

Она подчеркнула, что террористы, действующие в регионе, получают поддержку со стороны внешних сил, включая Киев, который передает беспилотники и делится опытом использования этого оружия, передает ТАСС.

Захарова отметила, что террористы «Джебхат ан-Нусры*» (запрещена в России) и других экстремистских группировок не смогли бы провести дерзкие атаки без подстрекательства извне. «Не вызывает сомнений, что они не решились бы на подобную дерзкую акцию без подстрекательства и всесторонней поддержки со стороны внешних сил, которые стремятся спровоцировать в Сирии новый виток вооруженной конфронтации», – добавила она.

Дипломат также заявила, что Киев ранее делился опытом с экстремистами и в других регионах, и это не первый случай причастности украинских сил к эскалации. В частности, она упомянула о случаях в африканских странах.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя. заявил, что американцы и их союзники оказывают поддержку террористам в Сирии, и сами террористы бравируют поддержкой со стороны спецслужб Украины.

Сирийские боевики используют дроны-камикадзе по украинской тактике, что свидетельствует о присутствии украинских спецслужб в Идлибе.